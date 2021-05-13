Крушение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Следователи назвали причину аварии Ан-26 под Харьковом
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) установили основную причину, по которой в районе Чугуева Харьковской области разбился самолёт Ан-26. Об этом сообщил 13 мая начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачок во время брифинга. По его словам, причиной трагедии стало решение...
13 мая 2021
На Украине завершено расследование причин катастрофы АН-26
Досудебное расследование причин авиакатастрофы самолёта АН-26 в Харьковской области завершено. Об этом сообщила 6 мая пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). Как сообщается, с авиакатастрофой связаны шесть человек: командующий воздушными силами ВСУ, начальник Харьковского...
6 мая 2021
В МИД РФ ответили на слова Зеленского о роли Украины в покорении космоса
Высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что первый полёт человека в космос «без Украины был бы невозможен», прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля в Facebook. Следите за развитием событий в трансляции: «Поехали!» — в России и мире...
12 апреля 2021
Украинские курсанты возобновили полёты на Ан-26
Курсанты Харьковского национального университета воздушных сил Украины приступили к полётам на самолётах Ан-26. Об этом заявил заместитель командира части по лётной подготовке Роман Куценко, сообщила пресс-служба университета. «Сегодня мы выполняем командирские полёты в первом квартале 2021 года...
19 февраля 2021
Суд отказался арестовывать командующего ВВС Украины по делу об аварии Ан-26
Печерский суд Киева принял решение не задерживать, а отпустить под личное обязательство командующего воздушными силами Украины Сергея Дроздова, который может быть причастен к аварии самолёта Ан-26 под Чугуевым. Об этом сообщил 22 декабря телеканал «Громадське». Таким образом, суд отказал стороне...
23 декабря 2020
Авария АН-26 на Украине: арестован командир военной части
Печерский суд Киева принял решение об аресте командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова, который может быть причастен к авиакатастрофе самолёта Ан-26. Об этом сообщает 22 декабря «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований (ГБР) страны. «Суд определил...
22 декабря 2020
Командующего ВВС Украины обвинили в аварии самолёта Ан-26
Государственное бюро расследований (ГБР) вручило документы о подозрении трём чиновникам, отвечавшим за безопасность полёта самолёта Ан-26, который разбился в Харьковской области. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба ГБР. «Нами сообщено о подозрении лицам, в отношении которых собрано достаточное...
18 декабря 2020
На Украине не выявили нарушений при ремонте разбившегося самолёта Ан-26
В результате служебного расследования не были выявлены нарушения в ремонте самолёта Ан-26, разбившегося под Чугуевом. Об этом заявил руководитель государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко в интервью «РБК-Украина». По его словам, сразу после авиакатастрофы была проведена проверка на...
30 ноября 2020
На Украине установили причины крушения самолёта Ан-26
Следственная комиссия установила причины авиакатастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 22 октября в интервью «РБК-Украина». "Комиссия выявила системные нарушения в организации полётов. Имеется в виду от...
23 октября 2020
На Украине родственникам погибших курсантов выплатили компенсации
Семьи курсантов, погибших при крушении самолёта Ан-26 в Харьковской области, получили выплаты. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба генерального штаба Украины. Размер выплат составил около 1,5 млн гривен или почти $53 тыс., рассказали в ведомстве. В генштабе отметили, что выплаты родственникам...
20 октября 2020
На Украине выживший в авиакатастрофе курсант рассказал о дальнейших планах
Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Украины Вячеслав Золочевский, единственный выживший в авиакатастрофе самолёта Ан-26 под Чугуевом, решил продолжить обучение. Об этом сообщил 15 октября специализированный ресурс АрмияInform. 15 октября курсанту вручили медаль «За...
16 октября 2020
На Украине назвали возможную причину падения самолёта Ан-26
Авиакатастрофу самолёта Ан-26 под Чугуевым мог спровоцировать отказ одного из блоков системы управления двигателя. Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 7 октября на своей странице в социальной сети Facebook. «Установленная...
7 октября 2020
Зеленский наградил погибших курсантов и экипаж разбившегося Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский наградил всех, кто был на борту военного транспортного самолёта Ан-26, рухнувшего в Харьковской области. Соответствующий указ опубликован 6 октября на официальном сайте президента Украины. 26 человек получили посмертно медаль «за военную службу Украине». Награду...
6 октября 2020
На Украине назвали наименее вероятную причину падения Ан-26
Следствие по делу об авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом восстановило картину происшествия. Об этом заявил 4 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Украина 24». «Версия теракта должна иметь место, но она наименее вероятная, поскольку уже собрано достаточно...
5 октября 2020
В самолете, севшем перед крушением Ан-26, находился сын главы ВВС Украины
Командующий военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов подтвердил информацию о том, что в самолете, который сел перед крушением самолета Ан-26, находился его сын. Об этом Дроздов заявил 2 октября в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Отметим о приоритете в посадке борту, на котором...
3 октября 2020
На Украине приступили к моделированию авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом
Специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военного транспортного самолёта Ан-26, упавшего возле Чугуева Харьковской области. Об этом заявил главный инспектор минобороны Украины Игорь Воронченко 2 октября в комментарии «РБК-Украина». "Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем...
2 октября 2020
Эксперты расшифровали чёрные ящики Ан-26, рухнувшего на Украине
Украинские специалисты завершили расшифровку чёрных ящиков самолёта Ан-26, разбившегося под Чугуевом. Об этом заявил главный инспектор министерства обороны Украины Игорь Воронченко во время заседания комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщило 1 октября информационное...
1 октября 2020
Член правительства Украины рассказал о возможных причинах падения Ан-26
Самолёт Ан-26, перевозивший курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил Украины, мог разбиться из-за технических неполадок и «человеческого фактора». Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 30 сентября на своей...
30 сентября 2020
В ГБР Украины опровергли информацию об отказе двигателя разбившегося Ан-26
Информация о выходе из строя левого двигателя самолёта Ан-26, упавшего в Харьковской области, не соответствует действительности. Об этом заявил глава главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Максим Борчаковский, сообщает 30 сентября «Интерфакс-Украина»...
30 сентября 2020
На Украине эксплуатируются 53 самолёта Ан-26 — ГП «Антонов»
На Украине эксплуатируются 53 самолёта подобных тому, который разбился 25 сентября 2020 года недалеко от Чугуева. Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия (ГП) «Антонов» 29 сентября на странице в социальной сети Facebook. «В настоящее время на Украине эксплуатируются 53 самолета...
30 сентября 2020