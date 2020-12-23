Суд отказался арестовывать командующего ВВС Украины по делу об аварии Ан-26
Киев, 23 декабря, 2020, 08:45 — ИА Регнум. Печерский суд Киева принял решение не задерживать, а отпустить под личное обязательство командующего воздушными силами Украины Сергея Дроздова, который может быть причастен к аварии самолёта Ан-26 под Чугуевым. Об этом сообщил 22 декабря телеканал «Громадське».
Таким образом, суд отказал стороне обвинения, требовавшей круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 18 декабря 2020 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило документы о подозрении руководителю полётов, командиру воинской части, утвердившему план полётов, и командующему воздушными силами ВСУ. Чиновников подозревают в служебной халатности, которая привела к падению самолёта Ан-26 в Харьковской области. В результате трагедии погибли 26 человек из 27, находившихся на борту.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об аресте командира военной части Харьковского университета воздушных сил Вячеслава Глазунова и руководителя полётов Александра Жука.