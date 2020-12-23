Киев, 23 декабря, 2020, 08:45 — ИА Регнум. Печерский суд Киева принял решение не задерживать, а отпустить под личное обязательство командующего воздушными силами Украины Сергея Дроздова, который может быть причастен к аварии самолёта Ан-26 под Чугуевым. Об этом сообщил 22 декабря телеканал «Громадське».

Игорь Бубин Ан-26 ВВС Украины

Таким образом, суд отказал стороне обвинения, требовавшей круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 18 декабря 2020 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило документы о подозрении руководителю полётов, командиру воинской части, утвердившему план полётов, и командующему воздушными силами ВСУ. Чиновников подозревают в служебной халатности, которая привела к падению самолёта Ан-26 в Харьковской области. В результате трагедии погибли 26 человек из 27, находившихся на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об аресте командира военной части Харьковского университета воздушных сил Вячеслава Глазунова и руководителя полётов Александра Жука.