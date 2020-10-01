Пожар в частной наркологической клинике Красноярска
Директор горевшей в Красноярске клиники оставлен в СИЗО
Красноярский краевой суд отказал директору частной наркологической клиники Ольге Бескровной в удовлетворении апелляции на решение суда Железнодорожного района Красноярска об аресте на два месяца в связи с гибелью людей. Об этом 1 октября журналистам сообщили в пресс-службе суда. «Сегодня краевой...
1 октября 2020
В Красноярске предъявили обвинение в убийстве подозреваемому в поджоге
Жителю Красноярска, подозреваемому в поджоге частной наркологической клиники «Чистый город», предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом четверых человек. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону. В отношении 61-летнего мужчины, задержанного на территории Козульского...
26 сентября 2020
В Красноярске арестованы задержанные по делу о поджоге частной клиники
Суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемых по уголовным делам о гибели четверых пациентов при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. 61-летний житель Красноярска, подозреваемый в поджоге...
19 сентября 2020
Бастрыкин проконтролирует расследование дел о пожаре в клинике Красноярска
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по факту поджога частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте СКР. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации...
18 сентября 2020
Пожарная сигнализация в частной клинике Красноярска не сработала вовремя
Сотрудники частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где погибли четыре человека, рассказали, что пожарная сигнализация сработала не должным образом. Из-за этого эвакуация пациентов была проведена несвоевременно. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по...
18 сентября 2020
У красноярской клиники, где погибли четыре человека, не было лицензии
Директор частной наркологической клиники «Чистый город» в Красноярске, где во время пожара погибли четыре человека, в ходе допроса подтвердила отсутствие у организации лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении...
18 сентября 2020
Задержан и допрошен подозреваемый в поджоге красноярской частной клиники
В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве путём поджога четверых пациентов частной наркологической клиники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР. «Сотрудниками полиции задержан 61-летний житель Красноярска, который пытался скрыться на территории Козульского района, —...
18 сентября 2020
Росздравнадзор проверит частную клинику Красноярска после пожара
Частную наркологическую клинику в Красноярске, где произошёл пожар, проверит Росздравнадзор. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве. «По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю проверит частную...
17 сентября 2020
В Красноярске задержан директор пострадавшей от пожара клиники
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора частной наркологический клиники «Чистый город» в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю. «Задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город», —...
17 сентября 2020
Прокуратура начала проверку по пожару в Красноярске
Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту гибели людей при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства. «Организована проверка по факту пожара, произошедшего ночью 17 сентября 2020 года в наркологической клинике», — заявили в...
17 сентября 2020
Пострадавших при пожаре в Красноярске отправили в ожоговый центр
Двух пострадавших при пожаре, произошедшем в частном наркологическом центре в Красноярке, направили в ожоговый цент краевой клинической больницы, сообщает пресс-служба краевого минздрава. «Двое госпитализированы в ожоговый центр», — сообщили в ведомстве. Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошел...
17 сентября 2020
СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Красноярске
По факту гибели четверых пациентов при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске возбуждено уголовное дело. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. В сообщении ведомства говорится о том, что при тушении пожара в помещении клиники были...
17 сентября 2020
В Красноярске при пожаре погибли четыре пациента наркологической клиники
В Красноярске при пожаре в частной наркологической клинике на проспекте Мира в ночь на 17 сентября погибли четыре человека и пострадали двое. Об этом журналистам сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Информация о возгорании в жилом доме с административными помещениями по...
17 сентября 2020