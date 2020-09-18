Красноярск, 19 сентября, 2020, 01:35 — ИА Регнум. Суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемых по уголовным делам о гибели четверых пациентов при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

61-летний житель Красноярска, подозреваемый в поджоге, был задержан на территории Козульского района, где он пытался скрыться после совершения преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом — пп. «а, е» части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее также была задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город». В отношении неё заведено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, по предварительной версии следствия, подозреваемый около трёх часов ночи 17 сентября поджёг штору в палате №1, где также спали другие пациенты, после чего огонь моментально распространился по палате. В результате пожара четверо пациентов погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве путём поджога четверых пациентов частной наркологической клиники.Читайте также: В Красноярске задержан директор пострадавшей от пожара клиники