Смерть неонациста Максима Марцинкевича и её последствия
Адвокатам националиста Тесака отказали в возбуждении дела об убийстве
Адвокаты семьи погибшего в СИЗО Челябинска националиста Максима Марцинкевича пока не смогли добиться возбуждения уголовного дела по факту его убийства. Об этом пишут СМИ. По данным 74.ru, такое решение 26 января принял Центральный районный суд. Юристы оспаривали отказ следственных органов в...
27 января 2021
СК требует арестовать за убийства пятерых соратников Тесака
Следственный комитет требует поместить под арест пятерых националистов, обвиняемых в убийстве двух человек. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы, сообщили 24 декабря в пресс-службе суда. Следствие просит заключить под стражу до 22 февраля 2021 года Андрея Кайля, Павла...
24 декабря 2020
Найдена третья предсмертная записка Тесака
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) оставил перед своей смертью в СИЗО-3 Челябинска еще одну, третью по счету, записку, сообщил его адвокат Алексей Михальчик. По его словам, об этом указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заключенного. Документ от...
4 декабря 2020
Соратника Тесака нашли мёртвым в подмосковном лесу
В лесу под подмосковным Красногорском нашли тело Артёма Костылева, сообщает 27 октября ТАСС со ссылкой на источник. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой», — цитирует агентство слова собеседника. Рядом с телом найден рюкзак, который...
27 октября 2020
СКР повторно изучит обстоятельства смерти Тесака
Следственное управление СКР по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Об этом в Facebook написал адвокат Алексей Михальчик. По его словам, правозащитник Андрей Бабушкин получил...
17 октября 2020
Следствие проводит новую проверку обстоятельств смерти Тесака
Следствие дополнительно проверяет обстоятельства смерти националиста Максима Марцинкевича, более известного по кличке Тесак. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил адвокат Алексей Михальчик. Напомним, что накануне следственное управление по Челябинской области выпустило постановление об отказе в...
17 октября 2020
На Кунцевском кладбище Москвы похоронили Марцинкевича
В Москве на Кунцевском кладбище похоронили неонациста Максима Марцинкевича. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM. На церемонии прощания присутствовали родственники Марцинкевича и представители СМИ. Сначала к гробу подпускали родственников, после родных начали допускать журналистов и...
3 октября 2020
В Москве пройдёт прощание с Максимом Марцинкевичем
Прощание с националистом Максимом Марцинкевичем, известным под прозвищем Тесак, пройдёт в Москве 3 октября. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным СМИ, родные забрали тело Марцинкевича из селятинского морга и перевезли в Хованский похоронный дом для подготовки к церемонии. Как сообщало ИА...
2 октября 2020
Проверка показала, что к погибшему в СИЗО Тесаку не применялась сила
К неонацисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак во время его нахождения в СИЗО не применялись физическая сила или спецсредства. Это показала проведённая проверка, сообщили 25 сентября в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю. «Была проведена проверка, в результате которой установлено, что в...
25 сентября 2020
Адвокат: на теле Тесака найдены следы пыток
На теле националиста Максима Марцинкевича обнаружены следы пыток. Об этом журналистам заявил адвокат Алексей Михальчик. По его словам, следы заметил отец погибшего. Также он обнаружил отсутствие нескольких ногтей. Кроме того, на теле родственник не нашёл признаков того, от чего, по данным...
24 сентября 2020
СМИ: отец Тесака не может забрать его тело из морга
Отец погибшего в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича не может забрать его тело из морга. Об этом пишут СМИ. По данным 74.ru, в областное бюро судебно-медицинской экспертизы прибыли он сам, его гражданская жена, а также адвокат Иван Сидоров. Как заявил Сидоров журналистам, сразу попасть на...
23 сентября 2020
Адвокат: Марцинкевича везли в Москву для допроса в качестве свидетеля
Московские следователи планировали допросить националиста Максима Марцинкевича в качестве свидетеля. Об этом рассказал его адвокат Алексей Михальчик 23 сентября ТАСС. По словам Михальчика, второй адвокат Марцинкевича съездил в Челябинск и поговорил со следователем, который занимается проверкой по...
23 сентября 2020
СМИ: в день смерти Тесака система видеонаблюдения в его камере не работала
Система видеонаблюдения в камере националиста Максима Марцинкевича в СИЗО № 3 Челябинска не работала в день его смерти. Об этом пишут СМИ. Как заявил ТАСС адвокат Алексей Михальчик, об этом говорится в материалах проверки, проводимой Следственным комитетом. Также на месте гибели Тесака обнаружено...
23 сентября 2020
Отец Тесака приехал в Челябинск за телом сына
Отец националиста Максима Марцинкевича приехал 22 сентября в Челябинск, чтобы забрать тело своего сына. Об этом пишут СМИ. По данным изданий, 23 сентября пройдёт процедура опознания. А затем тело Тесака увезут в Москву. Скорее всего, там же его и похоронят. Как сообщало ИА REGNUM, Марцинкевич был...
23 сентября 2020
Адвокат рассказал о ранах на теле Марцинкевича
Раны на теле неонациста Максима Марцинкевича нанёс кто-то другой, об этом свидетельствуют данные независимой экспертизы, заявил адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик. «Исследование (независимой экспертизы) показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам...
21 сентября 2020
По делу о гибели Тесака назначена дополнительная экспертиза
По делу о гибели Максима Марцинкевича (Тесака) назначена дополнительная экспертиза. Об этом пишут СМИ. РИА Новости со ссылкой на адвоката отца погибшего Алексея Михальчика сообщают, что ранее тело собирались выдать быстро. Но 17 сентября отцу позвонил судмедэксперт из Челябинска, который и заявил...
18 сентября 2020
Раскрыто содержание второй предсмертной записки Тесака
Телеканал RT в своем телеграм-канале опубликовал вторую предсмертную записку неонациста Максима Марцинкевича. «А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!» — говорится в записке, на которой видны следы крови и дата — 15 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 сентября в одиночной камере...
17 сентября 2020
Адвокат: из Марцинкевича «выбивали» показания
Националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, избивали в СИЗО, утверждает его адвокат Владимир Краснов. Об этом сообщает радиостанция Business FM. По словам Краснова, в конце июля он разговаривал с Марцинкевичем по видео-конференц-связи. Тогда националист оспаривал в суде сроки...
17 сентября 2020
Странная смерть Максима Марцинкевича: вопросы ждут ответов
Если расследование гибели бывшего московского скинхеда, видеоблогера и активиста Максима Марцинкевича окажется недостаточно скрупулёзным и объективным, по имиджу правоохранительной системы России будет нанесён сильнейший удар. Начинать надо с самого начала. Каким образом получилось, что за...
17 сентября 2020
СКР опубликовал первые выводы о причинах гибели Тесака
Смерть националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО скорее всего не связана с криминалом. Такие данные вечером 16 сентября огласило областное челябинское управление СКР. «В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер», — говорится...
16 сентября 2020