Захват заложников в Луцке
Украинский политик жалуется на огромное количество «психов и неадекватов»
На Украине в настоящий момент «неадекватов» и психически неуравновешенных людей огромное количество, и медики ими не занимаются в достаточной мере, заявил 4 августа украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза, комментируя очередной захват заложников. «Если бы занимались, то мы...
4 августа 2020
Подозреваемый в захвате заложников в Луцке объявил голодовку
Максим Кривош, подозреваемый в захвате автобуса с заложниками 21 июля в городе Луцке, объявил голодовку, находясь в СИЗО. Об этом 31 июля сообщает «ВолыньPost» со ссылкой на адвоката задержанного Сергея Тиможинского. Голодовку Кривош объявил 30 июля. Таким образом подозреваемый решил опротестовать...
1 августа 2020
Скоро будет продолжение: что заявлял в суде захвативший заложников в Луцке
Подозреваемый в совершении теракта c захватом заложников в Луцке Максим Кривош сделал ряд заявлений в суде, который сегодня, 23 июля, вынес решение о заключении его под стражу на 2 месяца, передает корреспондент ИА REGNUM. В частности, Кривош заявил, что просит всех ждать продолжения «перфоманса»...
23 июля 2020
Захвативший заложников в Луцке арестован на два месяца
Захватившему автобус с заложниками в Луцке Максиму Кривошу избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Соответствующее решение вынес Луцкий районный суд на заседании 23 июля. Суд также удовлетворил ходатайство следствия о помещении обвиняемого под арест без права внесения залога. Напомним...
23 июля 2020
Захват заложников в Луцке: подозреваемый не идёт на контакт со следствием
Подозреваемый в совершении террористического акта в Луцке Максим Кривош отказывается сотрудничать со следствием. Об этом, как передает издание Strana.ua, заявила 23 июля помощник начальника управления СБУ Волынской области Иванна Полищук. «Кривош отказывается объяснять свои действия, подписывать...
23 июля 2020
Эксперт назвал количество нелегального стрелкового оружия на Украине
Жители Украины хранят более 4,5 млн единиц нелегального стрелкового оружия, заявил председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин 22 июля в эфире телеканала «Украина 24». «Все международные специалисты уже давно признали, что количество неучтённого оружия на Украине превысило...
23 июля 2020
Захват автобуса с заложниками на Украине — трансляция
В украинском Луцке 21 июля мужчина захватил городской автобус и взял его пассажиров в заложники. Захватчиком оказался 44-летний гражданин Украины Максим Кривош, с ним велись переговоры. Позднее украинской полиции удалось убедить преступника отпустить трёх человек. Спустя ещё некоторое время...
22 июля 2020
Сообщения о захвате заложников в Харькове не подтвердились
Сообщения о захвате заложников в Харькове не подтвердились, заявила 22 июля руководитель пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елена Баранник. «Нет, не подтвердилась информация», — сказала РИА Новости Баранник, отвечая на соответствующий вопрос. Напомним, ранее сегодня, 22...
22 июля 2020
В СБУ рассказали о первом допросе захватившего автобус с заложниками
В ночь на 22 июля специалисты Службы безопасности Украины провели допрос Максима Кривоша, который накануне более 12 часов удерживал в автобусе заложников. Об этом журналистам сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков. «В ночное время был проведен допрос. Пока о...
22 июля 2020
На Украине рассказали о самочувствии освобождённых в Луцке заложников
Самочувствие всех освобожденных из захваченного в центре Луцка автобуса оценивается как нормальное, заявил 22 июля глава управления СБУ по Волынской области Павел Данюков. «У всех 13 освобождённых нормальное состояние здоровья, в больницы из них никто не обращался», — сказал он. Как сообщало ИА...
22 июля 2020
На Украине рассказали о состоянии захваченных в Луцке заложников
Все граждане, которые накануне были взяты в заложники в Луцке, в настоящий момент чувствуют себя нормально. Об этом 22 июля сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в полиции Волынской области. По данным полиции, накануне вечером с заложниками поработали психологи, после чего их...
22 июля 2020
Спецслужба Украины ищет, где Кривош купил или получил оружие
Служба безопасности Украины сейчас устанавливает, где захвативший накануне автобус с заложниками в Луцке Максим Кривош мог приобрести оружие. Об этом на брифинге 22 июля заявил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков. «Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей...
22 июля 2020
Полиция Украины рассказала о следующих действиях в отношении Кривоша
Сегодня, 22 июля, захватившему накануне заложников в Луцке Максиму Кривошу объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Волынской области Украины, передает корреспондент ИА REGNUM. В полиции отмечают, что сейчас Кривош...
22 июля 2020
В МВД Украины пояснили, зачем в Луцке спецназ штурмовал уже пустой автобус
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал подробности о ходе захвата преступника, который накануне в Луцке более 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре города. В частности, Геращенко 22 июля в эфире телеканала «1+1» объяснял общественности, почему спецназ провел штурм...
22 июля 2020
Зеленский поделился подробностями разговора с террористом из Луцка
Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с мужчиной, который назвал себя Максим «Плохой» и удерживал в заложниках 13 человек в автобусе в Луцке, длился около десяти минут. За это время злоумышленника удалось убедить отпустить удерживаемых людей. Подробности операции по...
22 июля 2020
Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». Геращенко выразил уверенность, что...
22 июля 2020
На Украине задержали захватившего заложников террориста
На Украине сотрудники полиции задержали злоумышленника, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке, сообщает «Страна.ua». На кадрах видно, как злоумышленника положили на землю недалеко от автобуса и заломили руки. Перед этим снайперы подъехали к автобусу на БТР и сделали несколько...
22 июля 2020
Криминалисты будут работать на месте захвата заложников в Луцке всю ночь
Полицейские-криминалисты будут работать на Театральной площади в украинском Луцке, где террорист захватил 13 заложников, всю ночь. Об этом 21 июля вечером сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий» — написал...
22 июля 2020
Захватившего заложников в Луцке направят на психиатрическую экспертизу
Удерживавший заложников в городе Луцке будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. «Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — сказал он в эфире телеканала News One. Геращенко добавил, что мужчине...
21 июля 2020
В Харькове задержан сообщник террориста, захватившего заложников в Луцке
В Харькове задержан предполагаемый сообщник террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Чуть ранее стало известно, что удерживавший заложников вышел из автобуса и сдался полиции. По словам главы МВД, все находившиеся в автобусе...
21 июля 2020