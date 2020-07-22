Цитата из видео: «Видео стрельбы у автобуса с заложниками в Луцке, который захватил неизвестный с оружием и взрывчаткой» RT Захват автобуса с заложниками на Украине

11:20 21.07.2020 В Facebook пресс-служба полиции Волынской области сообщила: «Сегодня утром поступило сообщение на линию 112 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — сказано в сообщении. Силовики ввели в области план «заложник», территория центра Луцка перекрыта.

11:20 21.07.2020 Как уточнила полиция, всего в заложниках могут находиться около 20 человек. Пока мужчина не предъявляет каких-либо требований. Его личность устанавливается, отмечает ТАСС.

11:20 21.07.2020 Местное издание «Волынские новости» опубликовало фото автобуса, несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия. Издание уточняет, что автобус следовал по местному маршруту «Берестечко — Красниловка».

11:26 21.07.2020 Движение в центре Луцка перекрыто в целях обеспечения безопасности граждан.

11:27 21.07.2020 Портал Суспільне.ua сообщает, что захвативший автобус человек заперся в нем вместе с заложниками и выдвинул свои условия правоохранительным органам, сейчас с ним ведутся переговоры.

11:34 21.07.2020 В Национальной полиции Украины заявили, что предполагаемый террорист заранее опубликовал видеообращение, в котором выразил недовольство «системой», но не выдвинул никаких чётких требований. Об этом: Захвативший заложников на Украине не выдвигал требований — Нацполиция

11:43 21.07.2020 Предполагаемый луцкий террорист заложил мину в одном из людных мест города, а также готовится опубликовать свои требования в социальных сетях. Читайте также: Около 20 человек находятся в захваченном автобусе в Луцке

11:56 21.07.2020 Захват автобуса с заложниками на Украине [Цитата из видео «Видео стрельбы у автобуса с заложниками в Луцке, который захватил неизвестный с оружием и взрывчаткой» RT]

11:57 21.07.2020 Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о захвате заложников в центре Луцка и заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

11:58 21.07.2020 «Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий на личном контроле», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

12:01 21.07.2020 Издание «Страна» сообщает, что мужчина якобы заявил о заминировании автобуса, а также что одна из мин установлена «в людном месте города, которая может сдетонировать».

12:02 21.07.2020 Предполагаемый террорист потребовал, чтобы ключевые представители власти, политики и религиозные деятели Украины опубликовали в социальных сетях сообщения, о том, что сами являются «террористами в законе». Об этом: Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

12:14 21.07.2020 Захват автобуса с заложниками на Украине [Цитата из видео «Видео стрельбы у автобуса с заложниками в Луцке, который захватил неизвестный с оружием и взрывчаткой» RT]

12:14 21.07.2020 Президент Украины Владимир Зеленский уже в курсе произошедшего в городе Луцк, где неизвестный захватил заложников. Глава государства заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook. Читайте подробнее: Зеленский взял ситуацию с захватом заложников в Луцке под личный контроль

12:20 21.07.2020 На место происшествия прибыл губернатор Волынской области Юрий Погуляйко.

12:25 21.07.2020 Очевидцы событий в украинском Луцке, где вооружённый мужчина захватил пассажирский автобус, сняли видео на месте происшествия. Ролик опубликован 21 июля телеканалом RT. В кадре видны автомобили с силовиками и карета скорой помощи, раздаются выстрелы. Место захвата оцеплено. В Волынской области действует оперативный план «Заложник». Подробности в материале: В Луцке очевидцы сняли видео на месте захвата заложников

12:42 21.07.2020 Предполагаемый террорист выбросил из захваченного автобуса гранату, но она не взорвалась. Подробности в материале: Захвативший заложников в Луцке выбросил гранату из автобуса

12:46 21.07.2020 По данным украинских СМИ, предполагаемый террорист состоял на учёте у психиатра. Читайте подробнее: В Луцке возбудили уголовное дело в связи с захватом заложников

12:47 21.07.2020 Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке. «Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 147 («Захват заложников») УК Украины», — говорится в сообщении полиции. Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook, «правоохранители делают все необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников».

12:50 21.07.2020 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выехал на место происшествия. Советник министра Зорян Шкиряк сообщил, что министр срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

12:51 21.07.2020 Сообщается, что тяжелая военная техника подведена к месту, где стоит захваченный автобус с заложниками, на крышах вокруг разместились снайперы. Силовики пока активных действий не предпринимают.

12:53 21.07.2020 Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что приоритетом для силовиков является диалог с захватчиком.

12:55 21.07.2020 Комментарий начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрия Крошко. npu.gov.ua

12:58 21.07.2020 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Луцк, где неизвестный захватил в автобусе заложников. Об этом 21 июля заявил замглавы ведомства Антон Геращенко. Подробности в материале: Захват заложников в Луцке: на место ЧП вылетел глава МВД Украины

13:01 21.07.2020 Служба безопасности Украины в специальном заявлении просит жителей Луцка оставаться дома и на рабочих местах, пока в городе продолжается спецоперация по освобождению заложников. Соответствующее заявление обнародовано днем 21 июля. Между тем полиция уже установила личности части пассажиров автобуса, которые были захвачены в заложники в Луцке, но сообщает, что их телефоны выключены. В настоящий момент автобус с заложниками находится на Театральной площади в центре Луцка. Читайте подробнее: СБУ сделала заявление для жителей Луцка в связи с захватом заложников

13:01 21.07.2020 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. (сс) Нацгвардія України

13:31 21.07.2020 Террорист, захвативший автобус в украинском городе Луцк, действует как профессионал. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По мнению эксперта, террорист занял такую позицию, благодаря которой автобус с пассажирами, который он захватил, находится в центре площади, что очень затрудняет работу силовиков в случае штурма. Читайте подробнее: Военный эксперт оценил профессионализм террориста в Луцке

13:31 21.07.2020 Мужчина, захвативший людей в автобусе в центре Луцка, не позволил передать воду для заложников, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik. По словам представителя МВД Украины, сейчас с преступником продолжаются переговоры. «Было предложено, чтобы передали воды для заложников… потому что автобус стоит уже 3 часа в самом аду — на площади в Луцке, но он пока этого не позволил», — заявил Геращенко. Также он подтвердил, что «этот человек» имеет определенные политические требования, которые он хочет транслировать, в том числе через СМИ. Читайте подробнее: Захвативший автобус в Луцке не позволил передать заложникам воду

13:36 21.07.2020 Силовики на улицах Луцка. Цитата из видео «Силовики стрілянина в Луцьку» пользователя Під прицілом НОВИНИ. youtube.com]

13:45 21.07.2020 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже прибыл в Луцк и будет докладывать в Киеве о состоянии дел с места событий, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По данным главы правительства, в городе проводится полицейская операция «Заложник», а Служба безопасности Украины ввела план «Бумеранг». »Сейчас в городе работают лучшие специалисты», — подчеркнул Шмыгаль. Он также подтвердил, что по предварительным данным, в автобусе находится примерно 20 человек. Об этом: «В городе работают лучшие специалисты»: премьер Украины о захвате в Луцке

13:55 21.07.2020 Украинские СМИ сообщили, что предполагаемый террорист, захвативший автобус в Луцке, имеет несколько судимостей, а также принудительно лечился в психиатрической больнице. Читайте также: На Украине назвали возможное имя мужчины, захватившего автобус с людьми

13:57 21.07.2020 Захват автобуса в Луцке мог произойти с ведома украинских силовых структур. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Эксперт отметил, что украинские спецслужбы могли подвести террориста к совершению захвата заложников. В дальнейшем силовые структуры Украины смогут использовать этот инцидент в своих целях. Есть и другой вариант — украинские спецслужба и полиция просто беспомощны и не способны предотвращать теракты, отметил эксперт. Об этом: Военный эксперт не исключил след спецслужб в теракте в Луцке

14:15 21.07.2020 Террорист, захвативший автобус в Луцке, сообщил журналистам о том, что в салоне машины находятся дети и беременные женщины, а также, что у него большое количество оружия. Читайте также: В захваченном автобусе в Луцке могут находиться дети и беременные женщины

14:26 21.07.2020 Полиция в Луцке. npu.gov.ua

14:32 21.07.2020 Вокруг автобуса, который вместе с пассажирами захватил террорист в украинском городе Луцк, следует заглушить любую связь. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Ситуация стандартная. Но в том регионе Украины подготовленных спецназовцев и переговорщиков нет. Показали сейчас спецназ — люди в обычных бронежилетах, в майках с коротким рукавом. Должен быть направлен квалифицированный переговорщик. Должна быть подавлена любая связь в радиусе 100−200 метров. Потому что у него могут быть сообщники, он может использовать мобильную сотовую связь для активации взрывных устройств, он сможет общаться со СМИ», — сказал Коротченко. Читайте подробнее: Военный эксперт рассказал, как действовать против террориста в Луцке

14:51 21.07.2020 Военная техника в Луцке. Цитата из видео «Техніка, Луцьк» пользователя сайт ВСЕ. youtube.com]

14:54 21.07.2020 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично ведёт переговоры с террористом, захватившим автобус в Луцке, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. Читайте подробнее: Мосийчук о захвате заложников в Луцке: глава МВД Украины ведет переговоры

15:29 21.07.2020 Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

15:52 21.07.2020 Луцкие СМИ сообщили о том, что неизвестные обстреляли управление Нацполиции, где проводит совещание глава МВД Украины Арсен Аваков.

16:14 21.07.2020 В Луцке обследуют территорию возле прокуратуры, где часто гулял подозреваемый в терроризме Максим Кривош. Об этом: Возле прокуратуры Луцка может быть заложена бомба — Strana.ua

16:17 21.07.2020 Захвативший заложников в Луцке мужчина выбросил из автобуса взрывное устройство. Как сообщают местные СМИ, оно взорвалось.

16:30 21.07.2020 Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, лечился в психбольнице.

17:01 21.07.2020 Захваченный автобус. Цитата из видео «Луцький терорист вийшов на зв’язок телефоном запис розмови» пользователя «24 канал». Источник: youtube.com

17:27 21.07.2020 Захватчик автобуса в Луцке не даёт передать заложникам воду и еду, а также сходить в туалет, сообщили в МВД Украины.

18:17 21.07.2020 На фоне захвата заложников в Луцке по Украине прокатилась волна ложных минирований.

18:46 21.07.2020 СБУ квалифицировала инцидент в Луцке как теракт.

18:54 21.07.2020 Захватчик позволил правоохранителям передать заложникам бутылки с водой.

19:12 21.07.2020 Одна из заложниц сообщила, что захватчик дал властям полчаса на выполнение требований.

19:19 21.07.2020 В борьбе с террористом, захватившим автобус с пассажирами в Луцке, украинские силовики показывают верх непрофессионализма. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Крайний непрофессионализм. Террорист в прямом эфире может смотреть, как действуют и где действуют подразделения, которые прибыли его ликвидировать. В зоне действия его стрелкового оружия находятся зеваки, прохожие», — сказал Коротченко. Подробности в материале: «Крайний непрофессионализм»: эксперт об операции против террориста в Луцке

19:58 21.07.2020 По факту захвата заложников в украинском городе Луцке возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в Службе безопасности Украины. Читайте также: СБУ признала терактом захват заложников в Луцке

20:04 21.07.2020 В телефонном разговоре с журналистами телеканала НТА захватчик рассказал, что в автобусе находятся раненый, беременная женщина и ребёнок. Также он заявил, что люди находятся «в плохом состоянии».

20:30 21.07.2020 В МВД Украины сообщили о просьбе к захватчику отпустить женщин и детей, однако он не соглашается.

20:46 21.07.2020 Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что преступник отпустил трёх человек из автобуса.

20:52 21.07.2020 В администрации президента Украины сообщили, что трое заложников — пожилая женщина, беременная женщина и ребёнок — были отпущены преступником после личного звонка украинского лидера Владимира Зеленского.

20:54 21.07.2020 Полиция освободила троих пассажиров автобуса, захваченных в заложники вооружённым мужчиной в Луцке, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом: Террорист в Луцке освободил трёх заложников после разговора с Зеленским

21:05 21.07.2020 Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования преступника и записал видео, в котором прочитал текст, который злоумышленник потребовал прочесть. «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», — сказал Зеленский на видео.

21:21 21.07.2020 Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке, записав видеоролик с призывом посмотреть фильм «Земляне». Об этом: Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

21:53 21.07.2020 В Луцке спецназу удалось нейтрализовать мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса. Об этом: В Луцке схвачен террорист, взявший заложников в автобусе

22:01 21.07.2020 Президент Украины Владимир Зеленский удалил со своей страницы в Facebook ролик про фильм «Земляне».

22:06 21.07.2020 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все взятые в заложники сегодня, 21 июля, в пассажирском автобусе в городе Луцк данный момент освобождены, живы и здоровы. Подробности в материале: Аваков: все заложники в Луцке освобождены, никто не пострадал

22:08 21.07.2020 Владимир Зеленский выполнил требования террориста. Цитата из видео facebook.com/zelenskiy95

22:20 21.07.2020 В Харькове задержан предполагаемый сообщник террориста, сообщил Арсен Аваков. Об этом: В Харькове задержан сообщник террориста, захватившего заложников в Луцке

22:41 21.07.2020 Удерживавший заложников в городе Луцке Максим Кривош будет направлен на психиатрическую экспертизу, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Читайте также: Захватившего заложников в Луцке направят на психиатрическую экспертизу

04:38 22.07.2020 Полицейские-криминалисты будут работать на Театральной площади в украинском Луцке, где террорист захватил 13 заложников, всю ночь. Об этом 21 июля вечером сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Подробности в материале: Криминалисты будут работать на месте захвата заложников в Луцке всю ночь

08:01 22.07.2020 Захваченный автобус [Цитата из видео «Захватили автобус с пассажирами в центре Луцка видео с места событий» пользователя 112 Украина. youtube.com]

09:53 22.07.2020 Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Максиму Кривошу вменяется террористический акт и захват заложников, но «из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения».

10:58 22.07.2020 Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1». Суд, вероятно, учтёт, что никто из заложников не погиб, однако максимальным наказанием для захватчика может быть пожизненное заключение. Дальнейшее слово остаётся за судом, отметил замминистра. Читайте также: Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

11:31 22.07.2020 Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с мужчиной, который назвал себя Максим «Плохой» и удерживал в заложниках 13 человек в автобусе в Луцке, длился около десяти минут. За это время злоумышленника удалось убедить отпустить удерживаемых людей. Подробности операции по освобождению заложников в Луцке приводятся на сайте офиса украинского лидера. Об этом: Зеленский поделился подробностями разговора с террористом из Луцка

12:14 22.07.2020 Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал подробности о ходе захвата преступника, который накануне в Луцке более 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре города. В частности, Геращенко 22 июля в эфире телеканала «1+1» объяснял общественности, почему спецназ провел штурм автобуса уже после поимки преступника, использовав при этом бронетранспортер и светошумовые гранаты. Согласно пояснению замглавы МВД, это было сделано, чтобы «психологически подавить волю преступника… чтобы он точно не сделал ничего плохого». «Методика проведения спецопераций имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам на расстоянии», — отметил Геращенко. Читайте подробнее: В МВД Украины пояснили, зачем в Луцке спецназ штурмовал уже пустой автобус

12:38 22.07.2020 Сегодня, 22 июля, захватившему накануне заложников в Луцке Максиму Кривошу объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. В полиции отмечают, что сейчас Кривош помещен в изолятор временного содержания. Также силовики подтверждают информацию, что уголовные производства открыты по четырем статьям уголовного кодекса Украины — захват заложников; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также — террористический акт. Читайте также: Полиция Украины рассказала о следующих действиях в отношении Кривоша

13:09 22.07.2020 Служба безопасности Украины сейчас устанавливает, где захвативший накануне автобус с заложниками в Луцке Максим Кривош мог приобрести оружие. Об этом на брифинге 22 июля заявил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков. «Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей, приобретения оружия, некоторые люди задержаны», — сказал Данюков. Силовик отметил, что в рамках следственных действий представители СБУ принимают меры, чтобы установить всех возможных причастных лиц и проверяют все контакты Кривоша. Читайте подробнее: Спецслужба Украины ищет, где Кривош купил или получил оружие

13:36 22.07.2020 Самочувствие всех освобожденных из захваченного в центре Луцка автобуса оценивается как нормальное, заявил 22 июля глава управления СБУ по Волынской области Павел Данюков. Об этом: На Украине рассказали о самочувствии освобождённых в Луцке заложников

13:40 22.07.2020 В ночь на 22 июля специалисты Службы безопасности Украины провели допрос Максима Кривоша, который накануне более 12 часов удерживал в автобусе заложников. Об этом журналистам сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков. «В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить», — сказал Данюков. Других подробностей представитель спецслужбы не сообщил. Читайте также: В СБУ рассказали о первом допросе захватившего автобус с заложниками

13:42 22.07.2020 Все граждане, которые накануне были взяты в заложники в Луцке, в настоящий момент чувствуют себя нормально. Об этом 22 июля сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в полиции Волынской области. По данным полиции, накануне вечером с заложниками поработали психологи, после чего их отпустили домой. Отмечается, что никто из заложников за медицинской помощью после освобождения не обращался.

14:30 22.07.2020 Арсен Аваков в Луцке. npu.gov.u .jpg

14:34 22.07.2020 Сообщения о захвате заложников в Харькове не подтвердились, заявила 22 июля руководитель пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елена Баранник. Читайте подробнее: Сообщения о захвате заложников в Харькове не подтвердились