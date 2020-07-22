Захват автобуса с заложниками на Украине — трансляция
В Facebook пресс-служба полиции Волынской области сообщила:
«Сегодня утром поступило сообщение на линию 112 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», — сказано в сообщении.
Силовики ввели в области план «заложник», территория центра Луцка перекрыта.
Как уточнила полиция, всего в заложниках могут находиться около 20 человек. Пока мужчина не предъявляет каких-либо требований. Его личность устанавливается, отмечает ТАСС.
Местное издание «Волынские новости» опубликовало фото автобуса, несколько окон выбиты, на оставшихся видны пулевые отверстия. Издание уточняет, что автобус следовал по местному маршруту «Берестечко — Красниловка».
Движение в центре Луцка перекрыто в целях обеспечения безопасности граждан.
Портал Суспільне.ua сообщает, что захвативший автобус человек заперся в нем вместе с заложниками и выдвинул свои условия правоохранительным органам, сейчас с ним ведутся переговоры.
В Национальной полиции Украины заявили, что предполагаемый террорист заранее опубликовал видеообращение, в котором выразил недовольство «системой», но не выдвинул никаких чётких требований.
Об этом: Захвативший заложников на Украине не выдвигал требований — Нацполиция
Предполагаемый луцкий террорист заложил мину в одном из людных мест города, а также готовится опубликовать свои требования в социальных сетях.
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Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о захвате заложников в центре Луцка и заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий на личном контроле», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Издание «Страна» сообщает, что мужчина якобы заявил о заминировании автобуса, а также что одна из мин установлена «в людном месте города, которая может сдетонировать».
Предполагаемый террорист потребовал, чтобы ключевые представители власти, политики и религиозные деятели Украины опубликовали в социальных сетях сообщения, о том, что сами являются «террористами в законе».
Президент Украины Владимир Зеленский уже в курсе произошедшего в городе Луцк, где неизвестный захватил заложников. Глава государства заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.
Читайте подробнее: Зеленский взял ситуацию с захватом заложников в Луцке под личный контроль
На место происшествия прибыл губернатор Волынской области Юрий Погуляйко.
Очевидцы событий в украинском Луцке, где вооружённый мужчина захватил пассажирский автобус, сняли видео на месте происшествия. Ролик опубликован 21 июля телеканалом RT.
В кадре видны автомобили с силовиками и карета скорой помощи, раздаются выстрелы. Место захвата оцеплено. В Волынской области действует оперативный план «Заложник».
Подробности в материале: В Луцке очевидцы сняли видео на месте захвата заложников
Предполагаемый террорист выбросил из захваченного автобуса гранату, но она не взорвалась.
Подробности в материале: Захвативший заложников в Луцке выбросил гранату из автобуса
По данным украинских СМИ, предполагаемый террорист состоял на учёте у психиатра.
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Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту захвата заложников в Луцке.
«Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 147 («Захват заложников») УК Украины», — говорится в сообщении полиции.
Как сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook, «правоохранители делают все необходимое для того, чтоб эта кризисная ситуация завершилась освобождением заложников».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выехал на место происшествия. Советник министра Зорян Шкиряк сообщил, что министр срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.
Сообщается, что тяжелая военная техника подведена к месту, где стоит захваченный автобус с заложниками, на крышах вокруг разместились снайперы. Силовики пока активных действий не предпринимают.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что приоритетом для силовиков является диалог с захватчиком.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Луцк, где неизвестный захватил в автобусе заложников. Об этом 21 июля заявил замглавы ведомства Антон Геращенко.
Подробности в материале: Захват заложников в Луцке: на место ЧП вылетел глава МВД Украины
Служба безопасности Украины в специальном заявлении просит жителей Луцка оставаться дома и на рабочих местах, пока в городе продолжается спецоперация по освобождению заложников.
Соответствующее заявление обнародовано днем 21 июля.
Между тем полиция уже установила личности части пассажиров автобуса, которые были захвачены в заложники в Луцке, но сообщает, что их телефоны выключены. В настоящий момент автобус с заложниками находится на Театральной площади в центре Луцка.
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Террорист, захвативший автобус в украинском городе Луцк, действует как профессионал. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению эксперта, террорист занял такую позицию, благодаря которой автобус с пассажирами, который он захватил, находится в центре площади, что очень затрудняет работу силовиков в случае штурма.
Читайте подробнее: Военный эксперт оценил профессионализм террориста в Луцке
Мужчина, захвативший людей в автобусе в центре Луцка, не позволил передать воду для заложников, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.
По словам представителя МВД Украины, сейчас с преступником продолжаются переговоры.
«Было предложено, чтобы передали воды для заложников… потому что автобус стоит уже 3 часа в самом аду — на площади в Луцке, но он пока этого не позволил», — заявил Геращенко.
Также он подтвердил, что «этот человек» имеет определенные политические требования, которые он хочет транслировать, в том числе через СМИ.
Читайте подробнее: Захвативший автобус в Луцке не позволил передать заложникам воду
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже прибыл в Луцк и будет докладывать в Киеве о состоянии дел с места событий, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По данным главы правительства, в городе проводится полицейская операция «Заложник», а Служба безопасности Украины ввела план «Бумеранг».
»Сейчас в городе работают лучшие специалисты», — подчеркнул Шмыгаль.
Он также подтвердил, что по предварительным данным, в автобусе находится примерно 20 человек.
Об этом: «В городе работают лучшие специалисты»: премьер Украины о захвате в Луцке
Украинские СМИ сообщили, что предполагаемый террорист, захвативший автобус в Луцке, имеет несколько судимостей, а также принудительно лечился в психиатрической больнице.
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Захват автобуса в Луцке мог произойти с ведома украинских силовых структур. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Эксперт отметил, что украинские спецслужбы могли подвести террориста к совершению захвата заложников. В дальнейшем силовые структуры Украины смогут использовать этот инцидент в своих целях. Есть и другой вариант — украинские спецслужба и полиция просто беспомощны и не способны предотвращать теракты, отметил эксперт.
Об этом: Военный эксперт не исключил след спецслужб в теракте в Луцке
Террорист, захвативший автобус в Луцке, сообщил журналистам о том, что в салоне машины находятся дети и беременные женщины, а также, что у него большое количество оружия.
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Вокруг автобуса, который вместе с пассажирами захватил террорист в украинском городе Луцк, следует заглушить любую связь. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Ситуация стандартная. Но в том регионе Украины подготовленных спецназовцев и переговорщиков нет. Показали сейчас спецназ — люди в обычных бронежилетах, в майках с коротким рукавом. Должен быть направлен квалифицированный переговорщик. Должна быть подавлена любая связь в радиусе 100−200 метров. Потому что у него могут быть сообщники, он может использовать мобильную сотовую связь для активации взрывных устройств, он сможет общаться со СМИ», — сказал Коротченко.
Читайте подробнее: Военный эксперт рассказал, как действовать против террориста в Луцке
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично ведёт переговоры с террористом, захватившим автобус в Луцке, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
Читайте подробнее: Мосийчук о захвате заложников в Луцке: глава МВД Украины ведет переговоры
Луцкие СМИ сообщили о том, что неизвестные обстреляли управление Нацполиции, где проводит совещание глава МВД Украины Арсен Аваков.
В Луцке обследуют территорию возле прокуратуры, где часто гулял подозреваемый в терроризме Максим Кривош.
Об этом: Возле прокуратуры Луцка может быть заложена бомба — Strana.ua
Захвативший заложников в Луцке мужчина выбросил из автобуса взрывное устройство. Как сообщают местные СМИ, оно взорвалось.
Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, лечился в психбольнице.
Захватчик автобуса в Луцке не даёт передать заложникам воду и еду, а также сходить в туалет, сообщили в МВД Украины.
На фоне захвата заложников в Луцке по Украине прокатилась волна ложных минирований.
СБУ квалифицировала инцидент в Луцке как теракт.
Захватчик позволил правоохранителям передать заложникам бутылки с водой.
Одна из заложниц сообщила, что захватчик дал властям полчаса на выполнение требований.
В борьбе с террористом, захватившим автобус с пассажирами в Луцке, украинские силовики показывают верх непрофессионализма. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Крайний непрофессионализм. Террорист в прямом эфире может смотреть, как действуют и где действуют подразделения, которые прибыли его ликвидировать. В зоне действия его стрелкового оружия находятся зеваки, прохожие», — сказал Коротченко.
Подробности в материале: «Крайний непрофессионализм»: эксперт об операции против террориста в Луцке
По факту захвата заложников в украинском городе Луцке возбуждено уголовное дело по статье о терроризме, сообщили в Службе безопасности Украины.
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В телефонном разговоре с журналистами телеканала НТА захватчик рассказал, что в автобусе находятся раненый, беременная женщина и ребёнок. Также он заявил, что люди находятся «в плохом состоянии».
В МВД Украины сообщили о просьбе к захватчику отпустить женщин и детей, однако он не соглашается.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что преступник отпустил трёх человек из автобуса.
В администрации президента Украины сообщили, что трое заложников — пожилая женщина, беременная женщина и ребёнок — были отпущены преступником после личного звонка украинского лидера Владимира Зеленского.
Полиция освободила троих пассажиров автобуса, захваченных в заложники вооружённым мужчиной в Луцке, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Об этом: Террорист в Луцке освободил трёх заложников после разговора с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования преступника и записал видео, в котором прочитал текст, который злоумышленник потребовал прочесть.
«Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», — сказал Зеленский на видео.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке, записав видеоролик с призывом посмотреть фильм «Земляне».
Об этом: Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
В Луцке спецназу удалось нейтрализовать мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса.
Об этом: В Луцке схвачен террорист, взявший заложников в автобусе
Президент Украины Владимир Зеленский удалил со своей страницы в Facebook ролик про фильм «Земляне».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все взятые в заложники сегодня, 21 июля, в пассажирском автобусе в городе Луцк данный момент освобождены, живы и здоровы.
Подробности в материале: Аваков: все заложники в Луцке освобождены, никто не пострадал
В Харькове задержан предполагаемый сообщник террориста, сообщил Арсен Аваков.
Об этом: В Харькове задержан сообщник террориста, захватившего заложников в Луцке
Удерживавший заложников в городе Луцке Максим Кривош будет направлен на психиатрическую экспертизу, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Полицейские-криминалисты будут работать на Театральной площади в украинском Луцке, где террорист захватил 13 заложников, всю ночь. Об этом 21 июля вечером сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Подробности в материале: Криминалисты будут работать на месте захвата заложников в Луцке всю ночь
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Максиму Кривошу вменяется террористический акт и захват заложников, но «из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения».
Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».
Суд, вероятно, учтёт, что никто из заложников не погиб, однако максимальным наказанием для захватчика может быть пожизненное заключение. Дальнейшее слово остаётся за судом, отметил замминистра.
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Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с мужчиной, который назвал себя Максим «Плохой» и удерживал в заложниках 13 человек в автобусе в Луцке, длился около десяти минут. За это время злоумышленника удалось убедить отпустить удерживаемых людей. Подробности операции по освобождению заложников в Луцке приводятся на сайте офиса украинского лидера.
Об этом: Зеленский поделился подробностями разговора с террористом из Луцка
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал подробности о ходе захвата преступника, который накануне в Луцке более 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре города.
В частности, Геращенко 22 июля в эфире телеканала «1+1» объяснял общественности, почему спецназ провел штурм автобуса уже после поимки преступника, использовав при этом бронетранспортер и светошумовые гранаты.
Согласно пояснению замглавы МВД, это было сделано, чтобы «психологически подавить волю преступника… чтобы он точно не сделал ничего плохого».
«Методика проведения спецопераций имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам на расстоянии», — отметил Геращенко.
Читайте подробнее: В МВД Украины пояснили, зачем в Луцке спецназ штурмовал уже пустой автобус
Сегодня, 22 июля, захватившему накануне заложников в Луцке Максиму Кривошу объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения.
В полиции отмечают, что сейчас Кривош помещен в изолятор временного содержания.
Также силовики подтверждают информацию, что уголовные производства открыты по четырем статьям уголовного кодекса Украины — захват заложников; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также — террористический акт.
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Служба безопасности Украины сейчас устанавливает, где захвативший накануне автобус с заложниками в Луцке Максим Кривош мог приобрести оружие.
Об этом на брифинге 22 июля заявил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.
«Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей, приобретения оружия, некоторые люди задержаны», — сказал Данюков.
Силовик отметил, что в рамках следственных действий представители СБУ принимают меры, чтобы установить всех возможных причастных лиц и проверяют все контакты Кривоша.
Читайте подробнее: Спецслужба Украины ищет, где Кривош купил или получил оружие
Самочувствие всех освобожденных из захваченного в центре Луцка автобуса оценивается как нормальное, заявил 22 июля глава управления СБУ по Волынской области Павел Данюков.
Об этом: На Украине рассказали о самочувствии освобождённых в Луцке заложников
В ночь на 22 июля специалисты Службы безопасности Украины провели допрос Максима Кривоша, который накануне более 12 часов удерживал в автобусе заложников.
Об этом журналистам сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков.
«В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить», — сказал Данюков.
Других подробностей представитель спецслужбы не сообщил.
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Все граждане, которые накануне были взяты в заложники в Луцке, в настоящий момент чувствуют себя нормально.
Об этом 22 июля сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в полиции Волынской области.
По данным полиции, накануне вечером с заложниками поработали психологи, после чего их отпустили домой. Отмечается, что никто из заложников за медицинской помощью после освобождения не обращался.
Сообщения о захвате заложников в Харькове не подтвердились, заявила 22 июля руководитель пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елена Баранник.
Читайте подробнее: Сообщения о захвате заложников в Харькове не подтвердились