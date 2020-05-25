Захват заложников в отделении Альфа-банка 23 мая
В Москве арестовали подозреваемого в захвате отделения «Альфа-банка»
Хамовнический суд Москвы до 23 июля арестовал Алексея Барышникова, обвиняемого в захвате отделения «Альфа-банка» на Земляном Валу в центре Москвы, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. «Рассмотрев материалы и выслушав мнения сторон, суд постановил избрать в отношении...
25 мая 2020
Подозреваемого в захвате отделения «Альфа-банка» доставили в суд
Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Алексея Барышникова, обвиняемого в захвате отделение «Альфа-банка» в субботу на Земляном Валу в центре Москвы, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Задержанный доставлен в суд. Ему предъявлены обвинения по...
25 мая 2020
Следователи потребовали ареста подозреваемого в захвате банка в Москве
Следователи попросили суд назначить заключение под стражу фигуранту уголовного дела о захвате заложников в московском отделении «Альфа-банка», сообщили 25 мая в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. В ведомстве уточнили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ...
25 мая 2020
СК ходатайствует об аресте подозреваемого в захвате заложников в Москве
Следствие выступит с ходатайством об аресте мужчины, подозреваемого в захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал в Москве. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Происшествие случилось 23 мая в отделении...
25 мая 2020
СМИ: захват заложников в московском банке устроил житель Югры
Гражданин, захвативший 23 мая заложников в московском банке, является 34-летним жителем Нижневартовска (ХМАО) Алексеем Б. Об этом ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных органах. По словам источника, в отношении Алексея Б. Федеральной службой судебных приставов России возбуждено 12...
24 мая 2020
Захват заложников в банке в центре Москвы — все новости
Появилась информация о захвате заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. По предварительным данным, в заложниках оказались пятеро человек — сотрудники банка это или клиенты, неизвестно. Одна из сотрудниц банка смогла позвонить в полицию и сообщить, что захватчик угрожает...
24 мая 2020
СМИ: пытавшийся захватить заложников в Москве ранее был судим
Мужчина, пытавшийся взять заложников в московском отделении «Альфа-банка», уже имеет судимость, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По утверждению агентства, неудавшийся захватчик был судим за угон автомобиля. Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник имеет...
23 мая 2020
У мужчины, взявшего заложников в «Альфа-банке», есть крупные долги
Выяснилось, что у мужчины, который сегодня, 23 мая, захватил заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве, имеются долги на сумму 1 млн 800 тысяч рублей. Об этом сообщают столичные СМИ. Напомним, что сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать злоумышленника Алексея Барышникова...
23 мая 2020
СМИ: захватчик «Альфа-банка» имеет признаки психического расстройства
Задержанный при попытке захватить заложников в московском отделении «Альфа-банка» мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу, сообщает 23 мая «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник. По утверждению источника агентства, у задержанного «есть видимые признаки...
23 мая 2020
Взявшего заложников в «Альфа-банке» мужчину не смогли допросить сразу
Сотрудники полиции не смогли сразу допросить мужчину, который взял заложников в офисе «Альфа-банка» в Москве. Об этом сегодня, 23 мая, сообщают столичные СМИ. Напомним, что мужчина взял заложников в офисе «Альфа-банка», расположенном в Москве на улице Земляной Вал. Он угрожал взорвать отделение и...
23 мая 2020
Ольга Бузова в шоке от требований захватчика отделения банка привезти ее
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала «Комсомольсокй правде», что она в шоке от требования мужчины, захватившего заложников в отделении банка на Земляном Валу в Москве, привезти ее к нему. «Я в шоке. Просто все пишут, что захватчик требовал меня» — подтвердила она в...
23 мая 2020
В Москве снова открыто движение у ранее захваченного офиса «Альфа-банка»
Разблокировано дорожное движение у отделения «Альфа-банка» в центре Москвы, где ранее неизвестный удерживал в заложниках шесть человек и угрожал взрывом, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. Ранее перекрытое движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального...
23 мая 2020
По факту захвата заложников в «Альфа-банке» возбуждено уголовное дело
По факту захвата заложников в офисе «Альфа-банка» в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России. Уголовное дело было возбуждено по статье 206 УК РФ («Захват заложников»). Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват заложников...
23 мая 2020
В МВД раскрыли данные человека, пытавшегося взять заложников в Москве
Злоумышленник, пытавшийся захватить заложников в одном из офисов «Альфа-банка» в Москве, приехал в столицу из одного из регионов РФ, сообщил 23 мая журналистам начальник пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин. По его словам, правоохранители готовятся перевезти задержанного в...
23 мая 2020
В МВД сообщили, что при спецоперации в банке Москвы никто не пострадал
В результате проведенной правоохранительными органами спецоперации в одном из московских отделений «Альфа-банка», где мужчина удерживал заложников, никто не пострадал. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД. «В результате проведенной операции пострадавших среди...
23 мая 2020
Захвативший отделение банка в Москве заявил, что здание заминировано
Захвативший отделение Альфа-банка в центре Москвы злоумышленник заявил, что здание заминировано, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД. «Поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды...
23 мая 2020
В «Альфа-банке» рассказали подробности захвата отделения в Москве
Все сотрудники и клиенты отделения «Альфа-банка» в Москве, который был захвачен неизвестным, покинули здание, собщил Forbes директор по маркетингу и коммуникациям кредитного учреждения Алексей Гиязов. «Этот человек зашел в отделение, все сотрудники и клиенты его покинули, он забаррикадировался...
23 мая 2020
Захвативший банк в Москве потребовал крупную сумму денег
Мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» Москве потребовал крупную сумму денег, сообщил источник в экстренных службах. В настоящее время на месте происшествия работают силовики. По данным СМИ, в здании банка остался один заложник, остальных удалось вывести. Ранее сообщалось о пяти заложниках...
23 мая 2020
На место захвата заложников в Москве выехал СОБР Росгвардии
На место захвата заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что злоумышленник захватил до пяти заложников в здании банка, расположенном...
23 мая 2020