Москва, 25 мая, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы до 23 июля арестовал Алексея Барышникова, обвиняемого в захвате отделения «Альфа-банка» на Земляном Валу в центре Москвы, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

«Рассмотрев материалы и выслушав мнения сторон, суд постановил избрать в отношении Барышникова А. А. меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Задержанному предъявлены обвинения по п. п. Г, Ж ч. 2 ст. 260 УК РФ («Захват двух и более заложников с использованием оружия»), уточнили в суде.

23 мая днём мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден.

Как сообщало ИА REGNUM, у предполагаемого злоумышленника есть долги на 1,8 млн рублей, которые ему нечем покрыть. Следствие считает, что это стало одним из мотивов нападения на офис «Альфа-банка».