Самолёт «Пакистанских авиалиний» разбился возле Карачи
Названа причина крушения пассажирского самолета Airbus A320 в Карачи
Человеческий фактор мог стать причиной падения 22 мая в районе города Карачи пассажирского самолета Airbus A320, который принадлежал компании «Международные авиалинии Пакистана». Об этом 24 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар...
24 июня 2020
Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших под Карачи
Соболезнования выразил семьям погибших в авиакатастрофе под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает 24 мая Синьхуа. Соболезнования Гутерриша семьям погибших, народу и правительству Пакистана передал его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Он также...
24 мая 2020
В Туркмении соболезнуют жертвам авиакатастрофы, произошедшей в Пакистане
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Имрану Хану в связи с крушением пассажирского авиалайнера Пакистанской национальной авиакомпании, в результате которого погибло несколько десятков человек. От имени туркменского...
24 мая 2020
Пакистан назвал примерные сроки окончания расследования авиакатастрофы
Расследование причин авиакатастрофы в районе аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан), произошедшей накануне, 22 мая, продлится примерно три месяца, сообщил 23 мая пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан. Чиновник заявил, что люди будут проинформированы обо всех выводах...
23 мая 2020
Крушение самолёта «Пакистанских авиалиний» – все новости
В Пакистане 22 мая 2020 года разбился самолёт «Пакистанских авиалиний». Сообщается, что авиакатастрофа произошла возле аэропорта Карачи. Подробности и число жертв уточняются. 13:19 22.05.2020 Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился недалеко от портового города Карачи, сообщают 22 мая местные СМИ...
23 мая 2020
В Пакистане объявили официальное число погибших в авиакатастрофе
Согласно официальному отчету, число погибших в результате авиакатастрофы в пакистанском Карачи 22 мая составило 97 человек, 23 мая сообщает агентство Reuters. Известно, что двое из 99 человек на борту лайнера «Пакистанских авиалиний» выжили. Жертв на земле, несмотря на серьезные разрушения, не было...
23 мая 2020
Крушение авиалайнера в Пакистане: родственники жертв получат компенсацию
Денежные выплаты от страховой и от авиационной компаний получат родственники жертв крушения авиалайнера в Карачи. Об этом 23 мая рассказал представитель авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдулла Хан, его слова приводит ТАСС. «Родственники жертв крушения самолета получат 1 млн...
23 мая 2020
Граждан Индонезии не было на борту разбившегося в Пакистане самолёта — МИД
В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что граждан страны среди пострадавших в авиакатастрофе в Пакистане не было, сообщает Sindonews. Известно, что самолета Пакистанской международной авиакомпании, следовавший по маршруту Лахор — Карачи потерпел крушение в жилом районе, когда собирался...
23 мая 2020
СМИ Пакистана сообщили о гибели 80 человек в Карачи
В авиакатастрофе в районе аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан) погибли 80 человек, пишет 23 Doon. Эти данные газета привела, ссылаясь на представителя властей страны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате крушения самолёта 22 мая пока не установлено. Спасатели...
22 мая 2020
Глава Совета муфтиев России выразил соболезнования народу Пакистана
Соболезнования народу Пакистана выразил в связи авиакатастрофой под городом Карачи председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. На сайте Совета муфтиев России опубликовано обращение к жителям Пакистана, в котором говорится о падении самолёта...
22 мая 2020
В Airbus рассказали, сколько часов налетал разбившийся в Пакистане лайнер
Разбившийся в Пакистане самолёт Airbus A320 находился в эксплуатации с 2004 года, сообщили 22 мая в корпорации Airbus. Производитель сообщил, что у разбившегося самолёта регистрационный номер AP-BLD, а заводской серийный номер 2274. В эксплуатацию его ввели в 2004 году, а «Пакистанскими...
22 мая 2020
Авиационные власти Пакистана создали комиссию по катастрофе в Карачи
Крушением пассажирского авиалайнера в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан) будет заниматься специальная комиссия, созданная пакистанским министерством гражданской авиации, пишет 22 мая The Nation. Группа, которую возглавит Мухаммад Усман Гани, глава пакистанского Бюро по расследованию...
22 мая 2020
Минздрав провинции Синд в Пакистане заявил о 66 жертвах авиакатастрофы
Жертвами авиакатастрофы в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали 66 человек, сообщила 22 мая журналистам региональный министр здравоохранения Меран Юсуф. «В настоящее время нельзя сказать, были ли они пассажирами или жителями дома, на который рухнул самолёт». Юсуф Как ранее сообщало ИА...
22 мая 2020
Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане
Соболезнования в связи авиакатастрофой в Пакистане выразил 22 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter. «Глубоко опечален гибелью людей в результате авиакатастрофы в Пакистане. Выражаем свои соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим». Моди Читайте...
22 мая 2020
На месте крушения лайнера в Пакистане найдено 50 тел
Не менее 50 тел обнаружено спасателями на месте авиакатастрофы возле аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан), сообщает 22 мая Синьхуа. Читайте также Жертвами авиакатастрофы в Пакистане стали 90 человек Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Пакистанские международные авиалинии» подтвердили...
22 мая 2020
«Пакистанские международные авиалинии» назвали число погибших в аварии
Жертвами авиакатастрофы под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) стал 41 человек, сообщает 22 мая Reuters. Такие данные распространили в авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», которой принадлежит рухнувший в провинции Синд авиалайнер. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакистанский...
22 мая 2020
Жертвами авиакатастрофы в Пакистане стали 90 человек
Жертвами крушения пассажирского самолёта около города Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали не менее 90 человек, передаёт 22 мая Bol news. Такие данные сообщил пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан. Разрушенными в результате падения лайнера оказались пять домов. Как ранее сообщало ИА...
22 мая 2020
Авиакатастрофа в Пакистане могла произойти из-за стаи птиц
Столкновение со стаей птиц могло вызвать авиакатастрофу под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан), пишет 22 мая The Nation. Кроме того, по данным издания, у пассажирского самолёта оказались неисправны шасси. Уточняется, что в самолёте летели 98 человек, семеро из которых — члены экипажа...
22 мая 2020
На месте авиакатастрофы в Пакистане найдено 35 тел
На месте крушения пассажирского самолёта под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) найдены 35 тел, пишет 22 мая Doon. Тела погибших доставлены в медучреждения города. Порядка 30 человек госпитализированы. Читайте также В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека — СМИ Как ранее сообщало ИА...
22 мая 2020
Следователи нашли чёрный ящик с рухнувшего в Пакистане авиалайнера
Бортовой самописец с разбившегося под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) пассажирского лайнера Airbus A320 найден следственной группой, передаёт 22 мая BOL News. Погибли в результате авиакатастрофы 35 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из находившихся на борту (51 человек) выжили, по...
22 мая 2020