В Пакистане 22 мая 2020 года разбился самолёт «Пакистанских авиалиний». Сообщается, что авиакатастрофа произошла возле аэропорта Карачи. Подробности и число жертв уточняются.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

13:19 22.05.2020 Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился недалеко от портового города Карачи, сообщают 22 мая местные СМИ. Читайте также: В Пакистане разбился пассажирский самолет

13:19 22.05.2020 Число жертв авиакатастрофы уточняется.

13:20 22.05.2020 По предварительным данным, разбившийся рейс был внутренним перелетом из Лахора.

13:22 22.05.2020 [[[video-0]]] Самолет «Пакистанских авиалиний» в Карачи упал на жилые кварталы. Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

13:22 22.05.2020 «Пакистанские авиалинии» подтвердили крушение в Карачи Airbus A-320, на борту находилось 90 человек.

13:23 22.05.2020 Самолёт «Пакистанских авиалиний», разбившийся рядом с аэропортом города Карачи, перевозил 90 пассажиров. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба авиакомпании. Читайте подробнее: На борту упавшего в Пакистане самолёта находились 90 пассажиров

13:25 22.05.2020 [[[video-1]]] Очевидцы выкладывают кадры с места крушения самолета «Пакистанских авиалиний». Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

13:26 22.05.2020 В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи. Подробности в материале: Появилось видео с места крушения самолета в Пакистане

13:29 22.05.2020 Кадр из видео с места крушения самолета. twitter.com

13:44 22.05.2020 Дома в жилом районе пакистанского города Карачи повреждены в результате крушения пассажирского лайнера «Пакистанских авиалиний». Об этом сообщают 22 мая местные СМИ. Отмечается, что повреждены четыре дома. Известно о двух пострадавших, которые доставлены в больницу аэропорта «Джинна». Читайте подробнее: Упавший в Пакистане самолёт повредил четыре дома

14:17 22.05.2020 Цитата из видео «Plane Crash Near Karachi Airport Passenger Plane Crash On Houses Near Karachi Airport Pakistan» пользователя Aaj Kal. youtube.com

14:51 22.05.2020 На борту самолёта «Пакистанских международных авиалиний», который потерпел крушение неподалёку от города Карачи, по предварительным данным, граждан РФ не было. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Карачи. Подробности в материале: Сведений о гражданах России на борту рухнувшего в Пакистане самолёта нет

15:22 22.05.2020 Никто из находившихся на борту самолета «Пакистанских авиалиний», упавшего рядом с аэропортом в Карачи, не выжил. Об этом заявил мэр города Карачи, передаёт 22 мая Assosiated Press. Подробности в материале: Глава Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера

15:32 22.05.2020 Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Пакистана соболезнования в связи с падением самолета в Карачи.

15:53 22.05.2020 Российских граждан не было на борту пассажирского лайнера, который разбился при заходе на посадку в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщили 22 мая в российском МИД. Об этом: Граждан России не было на борту упавшего в Пакистане самолёта

16:29 22.05.2020 Карачи. Пакистан. (сс) Insia. rakla

16:48 22.05.2020 В Пакистане разбился пассажирский самолёт, один человек выжил — СМИ Reuters, ссылаясь на данные местных властей, сообщает, что при крушении пассажирского самолёта Airbus A320 под городом Карачи один человек выжил.

16:49 22.05.2020 Два человека выжили при крушении пассажирского самолёта под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан), сообщает 22 мая Associated Press. По данным источника в Управлении пакистанской гражданской авиации, выжили два человека, находившиеся на борту самолёта. Подробности в материале: При крушении самолёта в Пакистане выжили двое — СМИ

17:34 22.05.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями спикеру национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру в связи с крушением самолета в Карачи. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения Airbus A320. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

17:49 22.05.2020 Не менее 32 человек выжили после крушения пассажирского самолёта в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан), пишет 22 мая The Nation. Подробности в материале: В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека — СМИ

17:58 22.05.2020 Бортовой самописец с разбившегося под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) пассажирского лайнера Airbus A320 найден следственной группой, передаёт 22 мая BOL News. Читайте подробнее: Следователи нашли чёрный ящик с рухнувшего в Пакистане авиалайнера

18:07 22.05.2020 На месте крушения пассажирского самолёта под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) найдены 35 тел, пишет 22 мая Doon. Тела погибших доставлены в медучреждения города. Порядка 30 человек госпитализированы. Читайте также: На месте авиакатастрофы в Пакистане найдено 35 тел

18:45 22.05.2020 Терминал аэропорта им. Джинны в Карачи, Пакистан. © A. Savin, WikiCommons

18:56 22.05.2020 Столкновение со стаей птиц могло вызвать авиакатастрофу под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан), пишет 22 мая The Nation. Кроме того, по данным издания, у пассажирского самолёта оказались неисправны шасси. Уточняется, что в самолёте летели 98 человек, семеро из которых — члены экипажа. Известно о 37 погибших. Читайте подробнее: Авиакатастрофа в Пакистане могла произойти из-за стаи птиц

18:58 22.05.2020 В МИД РФ подтвердили, что российских граждан среди пострадавших при крушении самолета в пакистанском Карачи нет.

19:02 22.05.2020 Жертвами крушения пассажирского самолёта около города Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали не менее 90 человек, передаёт 22 мая Bol news. Такие данные сообщил пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан. Разрушенными в результате падения лайнера оказались пять домов. Читайте подробнее: Жертвами авиакатастрофы в Пакистане стали 90 человек

19:33 22.05.2020 Жертвами авиакатастрофы под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) стал 41 человек, сообщает 22 мая Reuters. Такие данные распространили в авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», которой принадлежит рухнувший в провинции Синд авиалайнер. Читайте также: «Пакистанские международные авиалинии» назвали число погибших в аварии

19:41 22.05.2020 Не менее 50 тел обнаружено спасателями на месте авиакатастрофы возле аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан), сообщает 22 мая Синьхуа. Об этом: На месте крушения лайнера в Пакистане найдено 50 тел

20:06 22.05.2020 На месте крушения. Цитата из видео «Pakistan International Airlines PIA flight crashes in Karachi Islamabad — Plane Crash Today» пользователя Altinci His. Источник: youtube.com

20:33 22.05.2020 Соболезнования в связи авиакатастрофой в Пакистане выразил 22 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter. [[[quote-0]]]

Читайте также: Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане