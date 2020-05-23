Крушение самолёта «Пакистанских авиалиний» – все новости
Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился недалеко от портового города Карачи, сообщают 22 мая местные СМИ.
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Число жертв авиакатастрофы уточняется.
По предварительным данным, разбившийся рейс был внутренним перелетом из Лахора.
Самолет «Пакистанских авиалиний» в Карачи упал на жилые кварталы. Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Пакистанские авиалинии» подтвердили крушение в Карачи Airbus A-320, на борту находилось 90 человек.
Самолёт «Пакистанских авиалиний», разбившийся рядом с аэропортом города Карачи, перевозил 90 пассажиров. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба авиакомпании.
Читайте подробнее: На борту упавшего в Пакистане самолёта находились 90 пассажиров
Очевидцы выкладывают кадры с места крушения самолета «Пакистанских авиалиний». Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.
Подробности в материале: Появилось видео с места крушения самолета в Пакистане
Дома в жилом районе пакистанского города Карачи повреждены в результате крушения пассажирского лайнера «Пакистанских авиалиний». Об этом сообщают 22 мая местные СМИ.
Отмечается, что повреждены четыре дома. Известно о двух пострадавших, которые доставлены в больницу аэропорта «Джинна».
Читайте подробнее: Упавший в Пакистане самолёт повредил четыре дома
На борту самолёта «Пакистанских международных авиалиний», который потерпел крушение неподалёку от города Карачи, по предварительным данным, граждан РФ не было. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Карачи.
Подробности в материале: Сведений о гражданах России на борту рухнувшего в Пакистане самолёта нет
Никто из находившихся на борту самолета «Пакистанских авиалиний», упавшего рядом с аэропортом в Карачи, не выжил. Об этом заявил мэр города Карачи, передаёт 22 мая Assosiated Press.
Подробности в материале: Глава Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера
Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Пакистана соболезнования в связи с падением самолета в Карачи.
Российских граждан не было на борту пассажирского лайнера, который разбился при заходе на посадку в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщили 22 мая в российском МИД.
Об этом: Граждан России не было на борту упавшего в Пакистане самолёта
В Пакистане разбился пассажирский самолёт, один человек выжил — СМИ
Reuters, ссылаясь на данные местных властей, сообщает, что при крушении пассажирского самолёта Airbus A320 под городом Карачи один человек выжил.
Два человека выжили при крушении пассажирского самолёта под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан), сообщает 22 мая Associated Press.
По данным источника в Управлении пакистанской гражданской авиации, выжили два человека, находившиеся на борту самолёта.
Подробности в материале: При крушении самолёта в Пакистане выжили двое — СМИ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями спикеру национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру в связи с крушением самолета в Карачи.
«Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения Airbus A320. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.
Не менее 32 человек выжили после крушения пассажирского самолёта в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан), пишет 22 мая The Nation.
Подробности в материале: В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека — СМИ
Бортовой самописец с разбившегося под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) пассажирского лайнера Airbus A320 найден следственной группой, передаёт 22 мая BOL News.
Читайте подробнее: Следователи нашли чёрный ящик с рухнувшего в Пакистане авиалайнера
На месте крушения пассажирского самолёта под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) найдены 35 тел, пишет 22 мая Doon.
Тела погибших доставлены в медучреждения города. Порядка 30 человек госпитализированы.
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Столкновение со стаей птиц могло вызвать авиакатастрофу под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан), пишет 22 мая The Nation.
Кроме того, по данным издания, у пассажирского самолёта оказались неисправны шасси.
Уточняется, что в самолёте летели 98 человек, семеро из которых — члены экипажа. Известно о 37 погибших.
Читайте подробнее: Авиакатастрофа в Пакистане могла произойти из-за стаи птиц
В МИД РФ подтвердили, что российских граждан среди пострадавших при крушении самолета в пакистанском Карачи нет.
Жертвами крушения пассажирского самолёта около города Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали не менее 90 человек, передаёт 22 мая Bol news.
Такие данные сообщил пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан. Разрушенными в результате падения лайнера оказались пять домов.
Читайте подробнее: Жертвами авиакатастрофы в Пакистане стали 90 человек
Жертвами авиакатастрофы под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) стал 41 человек, сообщает 22 мая Reuters.
Такие данные распространили в авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», которой принадлежит рухнувший в провинции Синд авиалайнер.
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Не менее 50 тел обнаружено спасателями на месте авиакатастрофы возле аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан), сообщает 22 мая Синьхуа.
Об этом: На месте крушения лайнера в Пакистане найдено 50 тел
Соболезнования в связи авиакатастрофой в Пакистане выразил 22 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter.
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Жертвами авиакатастрофы в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали 66 человек, сообщила 22 мая журналистам региональный министр здравоохранения Меран Юсуф.
Читайте подробнее: Минздрав провинции Синд в Пакистане заявил о 66 жертвах авиакатастрофы
Крушением пассажирского авиалайнера в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан) будет заниматься специальная комиссия, созданная пакистанским министерством гражданской авиации, пишет 22 мая The Nation.
Об этом: Авиационные власти Пакистана создали комиссию по катастрофе в Карачи
Разбившийся в Пакистане самолёт Airbus A320 находился в эксплуатации с 2004 года, сообщили 22 мая в корпорации Airbus.
Производитель сообщил, что у разбившегося самолёта регистрационный номер AP-BLD, а заводской серийный номер 2274.
В эксплуатацию его ввели в 2004 году, а «Пакистанскими международными авиалиниями» он эксплуатировался с 2014 года. По данным производителя, A320 набрал порядка 47 100 лётных часов.
Подробности в материале: В Airbus рассказали, сколько часов налетал разбившийся в Пакистане лайнер
Соболезнования народу Пакистана выразил в связи с авиакатастрофой под городом Карачи председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.
Читайте также: Глава Совета муфтиев России выразил соболезнования народу Пакистана
В авиакатастрофе в районе аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан) погибли 80 человек, пишет 23 Doon. Эти данные газета привела, ссылаясь на представителя властей страны.
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В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что граждан страны среди пострадавших в авиакатастрофе в Пакистане не было, сообщает Sindonews.
Подробности в материале: Граждан Индонезии не было на борту разбившегося в Пакистане самолёта — МИД
Денежные выплаты от страховой и от авиационной компаний получат родственники жертв крушения авиалайнера в Карачи. Об этом 23 мая рассказал представитель авиакомпании «Международные авиалинии Пакистана» Абдулла Хан, его слова приводит ТАСС.
Читайте подробнее: Крушение авиалайнера в Пакистане: родственники жертв получат компенсацию
Согласно официальным отчетам, двое из 99 человек на борту лайнера «Пакистанских авиалиний» выжили. Жертв на земле, несмотря на серьезные разрушения, не было.
Подробности в материале: В Пакистане объявили официальное число погибших в авиакатастрофе
Расследование причин авиакатастрофы в районе аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан), произошедшей накануне, 22 мая, продлится примерно три месяца, сообщил 23 мая пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан.
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