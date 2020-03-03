Смерть маршала Советского Союза Дмитрия Язова
Улицу в Омске планируют назвать в честь маршала Язова
В Омске может появиться улица, названная именем последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Этот вопрос обсудили 2 марта в Общественной палате Омской области на круглом столе, посвящённом участникам Великой Отечественной войны, которые были связаны с Омском. В преддверии 75-летия Великой...
3 марта 2020
Умер последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов – трансляция
Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов ушёл из жизни 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет. Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в Оконешниковском районе Омской области. Ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. Экс-министр обороны СССР. Он был последним из военачальников, кому...
26 февраля 2020
Мэр Новосибирска выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. «Я скорблю вместе с родными и близкими, с россиянами — это невосполнимая утрата для всей страны! Из жизни ушёл истинный патриот нашей Родины, фронтовик, орденоносец...
26 февраля 2020
Мишустин: маршал Язов отдал все силы развитию армии
Соболезнования в связи со смертью Маршала Советского Союза Дмитрия Язова выразил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Текст телеграммы опубликован 25 февраля на сайте правительства. Мишустин указал, что Язов посвятил службе Отечеству всю свою жизнь. Он ушёл добровольцем на фронт в 17 лет, не...
25 февраля 2020
Омичи скорбят по Дмитрию Язову
Власти Омска выразили соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Язова. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, телеграмма со словами скорби и поддержки направлена родным и близким последнего маршала СССР. «Это был человек невероятной, удивительной судьбы. Ему выпало столько испытаний и...
25 февраля 2020
Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Телеграмма опубликована 25 февраля на сайте Кремля. Глава государства напомнил, что Дмитрий Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения...
25 февраля 2020
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, который умер 25 февраля на 96-м году жизни. «Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне»...
25 февраля 2020
Маршала СССР Дмитрия Язова похоронят 27 февраля
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. Отмечено, что решение о погребении маршала на военном кладбище в Мытищах приняли его родственники. Комиссию по организации похорон Язова...
25 февраля 2020
О маршале Язове: «Авторитет честного служивого и уважаемая биография»
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов не был военачальником, на котором висят какие-то грязноватые денежные истории. У него авторитет честного служивого и весьма уважаемая военная биография, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров, отдавший службе в...
25 февраля 2020
О смерти Дмитрия Язова: «Ушла целая эпоха»
Соболезнования родным и близким Дмитрия Язова выразил губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в региональном правительстве. «Жизнь Дмитрия Тимофеевича — образец честного и беззаветного служения своему народу и Отечеству. Вместе с последним Маршалом...
25 февраля 2020
«Добрая ему память!»: уральцы о маршале Язове
Жители Свердловской области вспоминают моменты, связанные с Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который ушёл из жизни 25 февраля. Об этом они пишут в Facebook. Один из известных на Урале журналистов, Сергей Панин, признался, что в детстве хотел стать водителем маршала. Он так и говорил об...
25 февраля 2020
Зюганов: Язов до последнего пытался спасти державу
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в связи со смертью Маршала Советского Союза Дмитрия Язова обещает продолжить борьбу за общее Отечество. «Маршал Язов — один из тех, кто до последнего пытался спасти нашу державу вопреки предательству Горбачева и его клики. Пусть земля тебе будет пухом...
25 февраля 2020
Ушёл из жизни Дмитрий Язов. Биография последнего Маршала Советского Союза
Сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни умер последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. В ноябре 1941 года в возрасте 17 лет добровольно вступил в ряды Красной армии. С августа 1942 года воевал на фронтах...
25 февраля 2020
Оренбургский депутат о Язове: «Личность настоящего русского офицера»
«Дмитрий Язов — это личность настоящего русского офицера. Мнения о нём и воспоминания только положительны е», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области, председатель реготделения политического движения «В поддержку армии, оборонной...
25 февраля 2020
Маршала Язова похоронят на военном кладбище в городе Мытищи
Маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, передаёт 25 февраля ТАСС. Дерябин подчеркнул, что в отношении места захоронения маршала нет никаких...
25 февраля 2020
Ушёл из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Омской области на 96-м году жизни умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили 25 февраля в Министерстве обороны РФ. Дмитрий Язов — Маршал Советского Союза, бывший министр обороны СССР — родился 8 ноября 1924 года в Оконешниковском районе Омской области. Ушёл на фронт добровольцем в 17 лет...
25 февраля 2020