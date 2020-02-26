Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов ушёл из жизни 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет. Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в Оконешниковском районе Омской области. Ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. Экс-министр обороны СССР. Он был последним из военачальников, кому было присвоено воинское звание Маршал СССР.

Mil.ru Дмитрий Тимофеевич Язов.

09:33 25.02.2020 О смерти Дмитрия Язова 25 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте также: Ушёл из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Язов

09:34 25.02.2020 Легендарный маршал ушёл из жизни, не дождавшись празднования 75-летия Победы.

09:35 25.02.2020 В 2014 году президент России Владимир Путин вручил Дмитрию Язову орден Александра Невского. Читайте также: Владимир Путин вручил награду маршалу Дмитрию Язову в день его 90-летия

09:37 25.02.2020 8 ноября 2019 года уроженцу Омской области, маршалу Советского Союза, почётному гражданину Омской области Дмитрию Тимофеевичу Язову исполнилось 95 лет. Читайте также: «Пример патриотизма»: маршала Язова поздравили с 95-летием

09:37 25.02.2020 Тогда с юбилеем маршала Язова от имени всех жителей Омской области поздравил губернатор региона Александр Бурков.

09:38 25.02.2020 «Вы навсегда вошли в историю региона и страны. Низкий поклон Вам за бескорыстное и преданное служение Родине! Для всех нас Вы являетесь примером патриотизма, мужества и твёрдости характера», — говорилось в поздравлении.

09:49 25.02.2020 Дмитрий Тимофеевич Язов. Mil.ru

09:52 25.02.2020 Маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, передаёт 25 февраля ТАСС. Об этом: Маршала Язова похоронят на военном кладбище в городе Мытищи

10:13 25.02.2020 «Дмитрия Язов был глубокой и противоречивой личностью, он не подстраивался под обстоятельства, но следовал своим идеалам», — подчеркнул омский блогер Орис Брут в своём Telegram-канале.

10:18 25.02.2020 Маршал Советского Союза, бывший министр обороны страны Дмитрий Язов впервые побывал в Алтайском крае летом 2008 года. «В свое время мне пришлось побывать во многих странах мира, отдыхать на Кубе, в Корее, а вот в Алтайском крае — впервые, — высказывал тогда свое мнение о нашем регионе Дмитрий Тимофеевич. — Мне очень понравилось у вас. Отдых и лечение организованы по-домашнему, уютно, комфортно». Маршал отмечал, что подобный приём его приятно удивил, поэтому Алтайский край как туристический регион для него стал настоящим открытием. Цитата с сайта правительства Алтайского края. На фото: Дмитрий Язов и теперь уже бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин.

10:24 25.02.2020 «Дмитрий Язов — это личность настоящего русского офицера. Мнения о нём и воспоминания только положительные», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Оренбургской области, председатель реготделения политического движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» Владимир Фролов. Об этом: Оренбургский депутат о Язове «Личность настоящего русского офицера»

10:35 25.02.2020 Сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни умер последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Читайте также: Ушёл из жизни Дмитрий Язов. Биография последнего Маршала Советского Союза

10:47 25.02.2020 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в связи со смертью маршала Советского Союза Дмитрия Язова обещает продолжить борьбу за общее Отечество. «Маршал Язов — один из тех, кто до последнего пытался спасти нашу державу вопреки предательству Горбачева и его клики. Пусть земля тебе будет пухом, Дмитрий Тимофеевич! А мы продолжим борьбу за наше общее Отечество!» — отметил Зюганов. Об этом: Зюганов: Язов до последнего пытался спасти державу

10:48 25.02.2020 Жители Свердловской области вспоминают моменты, связанные с Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который ушёл из жизни 25 февраля. Об этом они пишут в Facebook. Один из известных на Урале журналистов, Сергей Панин, признался, что в детстве хотел стать водителем маршала. Он так и говорил об этом своим родителям. «А сегодня вот наши коллеги из омского NGS написали о смерти последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Язова», — подметил Панин. Другой уральский журналист, Леонид Поздеев, посвятил армии более 30 лет своей жизни. «Земля ему пухом. И добрая память», — написал он об одном из последних министров обороны СССР. Читайте подробнее: «Добрая ему память!»: уральцы о маршале Язове

11:28 25.02.2020 Соболезнования родным и близким Дмитрия Язова выразил губернатор Омской области Александр Бурков. «Жизнь Дмитрия Тимофеевича — образец честного и беззаветного служения своему народу и Отечеству. Вместе с последним Маршалом Советского Союза ушла целая эпоха», — подчеркнул Бурков. Читайте подробнее: О смерти Дмитрия Язова: «Ушла целая эпоха»

11:32 25.02.2020 Старший лейтенант Дмитрий Язов, 1944 год

12:23 25.02.2020 Губернатор Омской области Александр Бурков о маршале Язове: «Жители Омской области гордились своим земляком и героем. Для нас Дмитрий Тимофеевич был человеком-легендой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!»

12:45 25.02.2020 Маршал Советского Союза Дмитрий Язов не был военачальником, на котором висят какие-то грязноватые денежные истории. У него авторитет честного служивого и весьма уважаемая военная биография, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров, отдавший службе в Советской армии более десяти лет и служивший в том числе в тот период, когда Язов был министром обороны СССР. Об этом: О маршале Язове: «Авторитет честного служивого и уважаемая биография»

12:54 25.02.2020 Маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. Отмечено, что решение о погребении маршала на военном кладбище в Мытищах приняли его родственники. Комиссию по организации похорон Язова возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Читайте также: Маршала СССР Дмитрия Язова похоронят 27 февраля

13:06 25.02.2020 Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, который умер 25 февраля на 96-м году жизни. Читайте также: Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

13:19 25.02.2020 Маршал Советского Союза Дмитрий Язов в 2014 году, после начала активных боевых действий в Донбассе, выступал против ввода российских войск на территорию Восточной Украины, хотя такая возможность была санкционирована решением Совета Федерации Федерального собрания РФ от 1 марта 2014 года. Выступая на Всеармейском собрании офицеров запаса в Москве 18 июня 2014 года, Дмитрий Язов подчеркивал, что «подобные необдуманные действия могут привести к Третьей мировой войне».

13:30 25.02.2020 «Горбачев человек неглупый. Он действительно был изменник в полном смысле этого слова», — заявлял Дмитрий Язов в ноябре 2014 года, рассказывая в интервью СМИ о событиях так называемого «путча ГКЧП» в августе 1991 года. На вопрос «когда вы перестали доверять Горбачеву?», экс-министр обороны СССР ответил: «Когда народ проголосовал за СССР, а Горбачев в это время создает Совет Федерации и начинает рассматривать наработки Ново-Огарево. Я доказывал ему, что армия перестанет существовать как единые вооруженные силы суверенных государств, армия не будет подчиняться единому центру, если все республики будут самостоятельными в экономическом отношении. Кто будет армию содержать? <…> Горбачев говорил, что политика есть искусство возможного, кто-то выдумывает еще что-то, но Ленина здесь никто не может поправить: «Политика — это есть концентрированное выражение экономики».

13:36 25.02.2020 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Телеграмма опубликована 25 февраля на сайте Кремля. Читайте подробнее: Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова

14:03 25.02.2020 Власти Омска выразили соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Язова. Как сообщили в администрации города, телеграмма со словами скорби и поддержки направлена родным и близким последнего маршала СССР. «Это был человек невероятной, удивительной судьбы. Ему выпало столько испытаний и неожиданных поворотов, которых могло бы хватить на несколько жизней», — говорится в телеграмме. В мэрии напомнили, что Дмитрий Язов родился в крестьянской семье, прошёл путь от солдата до министра обороны СССР: «Память о величайшем человеке, выдающемся военачальнике и настоящем российском офицере будет жить в сердцах многих поколений омичей». Об этом: Омичи скорбят по Дмитрию Язову

14:38 25.02.2020 Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, которого после «путча ГКЧП» обвиняли в «измене родине», вспоминал о печальных событиях августа 1991 года в интервью газете «Культура», опубликованном 13 августа 2014 года: «Нас встретил генпрокурор Степанков, спросил, нет ли у меня оружия, и объявил, что я арестован по подозрению в измене Родине. Меня подвели к «Волге», толкнули на заднее сиденье между вооруженными автоматами Калашникова охранниками. Я, конечно, знал старинную русскую поговорку «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», и вот ощутил ее гнетущий смысл. Потом следователь Леканов обыскал меня с понятыми и предъявил официальное обвинение по статье 64 — «Измена Родине»… Это мне, фронтовику… Измена президенту — пожалуй, да, имела место. Но Родину свою я не предавал и до сих пор считаю, что новоогаревский договор был неконституционным. В присяге нет ни слова о президенте — я народу давал клятву».

14:40 25.02.2020 Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поздравляют Д. Т. Язова с 90-летием. 8 ноября 2014. Kremlin.ru

14:50 25.02.2020 Соболезнования в связи со смертью Маршала Советского Союза Дмитрия Язова выразил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Текст телеграммы опубликован 25 февраля на сайте правительства. Мишустин указал, что Язов посвятил службе Отечеству всю свою жизнь. Он ушёл добровольцем на фронт в 17 лет, не раз проявлял героизм, а после войны отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооружённых сил и укреплению обороноспособности своей родины. Об этом: Мишустин: Маршал Язов отдал все силы развитию армии

15:55 25.02.2020 Дмитрий Язов будет похоронен 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Фото: mil.ru

16:34 25.02.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. «Фронтовик, ушедший на Великую Отечественную в 17 лет, добровольцем, Дмитрий Тимофеевич Язов всю свою долгую жизнь посвятил вооруженным силам. Патриот своей Родины, он до последних дней оставался в строю — активно участвовал в ветеранском движении, помогал советом нынешнему поколению офицеров, военачальников российской армии, проявляя при этом невероятную силу духа», — отметил глава Ленобласти, назвав Язова человеком чести, огромного мужества, беззаветной любви к Родине.

17:54 25.02.2020 Владимир Путин поздравляет Дмитрия Язова с 90-летием. 08.11.2014 г. Фото: kremlin.ru.

17:58 25.02.2020 Издание «Комсомольская правда-Калининград» опубликовало интервью, которое Дмитрий Язов просил обнародовать после своей смерти. В интервью Язов назвал Иосифа Сталина «великим руководителем страны и армии». «Родина и Сталин были для нас, фронтовиков, неотделимы. Или кто-то думает, что одни солдаты шли в атаку на врага за Родину, а другие — за Сталина? Ну глупость же! Да, Сталин был великим руководителем страны и армии. Но иногда и он ошибался. Но вы назовите мне хотя бы одного идеального руководителя такого же масштаба», — сказал Язов.

18:02 25.02.2020 В интервью «Комсомольской правде — Калининград», которое Дмитрий Язов попросил опубликовать после своей смерти, последний Маршал СССР заявил, что его уважение к маршалу Георгию Жукову лишь улучшилось после ухода из армии. Также он обвинил некоторых писателей-фронтовиков, отзывавшихся негативно о фигуре Жукова, в том, что «на фронте в тыловых землянках [они] сидели и баб тискали». «Эти писаки из рядовых или сержантов критиковали Жукова за то, что он «не туда», «не так», «не тогда» наступал… Что бездарно фронтами командовал. Я выхожу из себя, когда иные «эксперты» невежественно присваивают себе право со своей блошиной кочки рассуждать о глобальных стратегических вопросах… И о такой гигантской фигуре, как Жуков. «Мясник… Большие потери»… А что, войны без людских потерь бывают? «Жуков воевал бездарно». Если Жуков воевал против Гитлера так бездарно, то почему Жуков над рейхстагом, а не Гитлер над Кремлем победный флаг повесил, а?» — сказал Язов.

18:04 25.02.2020 В интервью «Комсомольской правде — Калининград», которое Дмитрий Язов попросил опубликовать после своей смерти, последний Маршал СССР заявил, что «при всех жестоких ошибках» Иосифа Сталина уважение к генералиссимусу не пропало. «Это сейчас легко судить о расстрелах и ГУЛАГах. А в 30-е годы в стране было много врагов власти. Был большой риск того, что страна могла повернуть назад. И что, — Сталин должен был смиренно смотреть на все это? Если хотите, вопрос стоял так: или — или… Вы документы, документы посмотрите! Большинство репрессированных кто составлял? Бандиты, рецидивисты, преступники, воры, диверсанты-вредители, заговорщики. Одни участвовали в подрывах шахт, другие пускали под откос эшелоны, третьи устраивали катастрофы на заводах…» — сказал Язов. По его словам, «такого второго политика, дипломата, стратега, как Сталин, в мировой истории трудно найти»: «Наверное, лишь раз в 1000 лет рождаются такие люди, как Пушкин и Сталин».

18:05 25.02.2020 В интервью «Комсомольской правде — Калининград», которое Дмитрий Язов попросил опубликовать после своей смерти, последний Маршал СССР заявил, что в России «полным-полно» политической «гнили». »Ну не зря же мы говорим и о пятой колонне, и о национал-предателях! Ведь уже дело до чего дошло? Из этого гнилого болота раздаются призывы к правительству США сильнее давить санкциями на Россию… Берегите Россию от этой падали! Она может развалить государство. Да, оно несовершенно, но его надо лечить, а не умерщвлять!» — сказал Язов.

18:07 25.02.2020 В интервью «Комсомольской правде-Калининград», которое Дмитрий Язовпопросил опубликовать после своей смерти, последний маршал СССР рассказал о причинах участия в ГКЧП. «[Причина] — угроза развала страны, которую я защищал на фронте. И за сохранение которой на референдуме проголосовали большинство граждан СССР. И потом эти вредные для страны игрища между Горбачевым и Ельциным… Надо было страну спасать, а они встревали в свары. Чего добивался Ельцин? Ельцин издал указы, которые говорили о том, что указы президента Российской Федерации выше указов президента СССР Горбачева. Были умники, которые хотели создать государство, состоящее из суверенных государств. Это глупость! А как же армия? Армия должна быть единая. К августу 1991 года уже нечем было платить армии. Я не мог смотреть на это равнодушно и услужливо щелкать каблуками», — сказал Язов.

18:09 25.02.2020 В интервью «Комсомольской правде — Калининград», которое Дмитрий Язов попросил опубликовать после своей смерти, последний Маршал СССР рассказал о своей оценке экс-президента СССР Михаила Горбачёва. «Это недостаточно зрелый человек для того, чтобы руководить таким государством. Наше государство очень сложное, столько национальностей, такая большая армия была, такая большая территория. Ну, не дано было человеку руководить таким государством. Плохо, что страну сломали. Но не один он. Помогали ему все, кто близко к нему был. Производительность труда низкая была. Вот что было плохо. Но одними словами ничего не повысишь. И началось, так сказать, брожение. Начали выбирать бригадиров», — сказал Язов.

19:11 25.02.2020 Министр обороны СССР Дмитрий Язов (на заднем плане) во время встречи М. С. Горбачёва и Э. Хоннекера. Берлин, декабрь 1987 года. (сс) Bundesarchiv, Bild 183−1987−1211−028

20:36 25.02.2020 Маршалы Советского Союза Дмитрий Язов и Сергей Соколов. Фото: mil.ru

08:28 26.02.2020 Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. «Я скорблю вместе с родными и близкими, с россиянами — это невосполнимая утрата для всей страны! Из жизни ушёл истинный патриот нашей Родины, фронтовик, орденоносец, человек-легенда, сибиряк. В памяти навсегда останется его героический облик, боевой характер, неравнодушное отношение к судьбе Отечества! — отметил Локоть. — За плечами Дмитрия Тимофеевича — самая страшная война в истории человечества: с 17 лет он на фронте, в боях с фашистами дважды был ранен, в 1942—1945 годах командовал стрелковым взводом, затем ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Прибалтику. (…) Тяжёлые испытания выпали на долю Дмитрия Тимофеевича в 90-е годы, и он с честью их преодолел! Стоически перенося удары судьбы, он до последнего оставался благородным, незаурядным, одарённым во всех отношениях человеком, верящим в светлое будущее своей страны. Низко склоняю голову и скорблю о Солдате и Патриоте! Светлая память!» Подробности в материале: Мэр Новосибирска выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

09:47 26.02.2020 Сергей Шойгу в начале февраля 2020 года вручил Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством». Фото: Министерство обороны России