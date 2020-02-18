Стрельба в торговом центре тайского города Накхон Ратчасима
Жители Таиланда собрали более $2,6 млн пострадавшим при стрельбе в ТЦ
Общественные пожертвования в пользу семей погибших и пострадавших при стрельбе в тайском городе Накхонратчасима составили 82,86 млн батов ($2,65 млн). Об этом сообщает 18 февраля газета Bangkok Post. Губернатор провинции Накхонратчасима Вичиан Чантхаранотхай рассказал, что 16 февраля был закрыт...
18 февраля 2020
В Таиланде произошли задержания из-за фейков о стрельбе в ТЦ
Полиция Таиланда задержала несколько человек за распространение недостоверной информации о стрельбе в торговом центре города Кората. Об этом сообщил министр цифровой экономики и общества страны Буддхипонгсэ Пуннаканта, передаёт 11 февраля Таиландское информационное агентство. «Полицейские задержали...
11 февраля 2020
В Таиланде солдат расстрелял посетителей торгового центра — все новости
В Таиланде военнослужащий, вооруженный винтовкой, открыл стрельбу в городе Ракхон Начатсима (Корат) и захватил заложников. Военнослужащий тайских вооруженных сил убил двух своих сослуживцев, а затем ворвался в торговый центр города Ракхон Начатсима, где открыл стрельбу по посетителям. Полиция...
10 февраля 2020
Уточнены данные по погибшим и пострадавшим во время стрельбы в Таиланде
Как минимум 30 человек погибли, ещё 58 получили ранения в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий в городе Корат на северо-востоке Таиланда. Об этом 9 февраля сообщает Таиландское информационное агентство. По информации агенства, полученной от представителей больницы имени Махарата в...
9 февраля 2020
Власти Таиланда создали центр для оказания помощи пострадавшим при стрельбе
Оперативный центр создали власти Таиланда для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в торговом центре в городе Корат. Об этом 9 февраля сообщает газета Bangkok Post. Издание сообщает, что, по словам министра юстиции Сомсака Тхепсутхина, оперативный центр создан в здании регионального отделения...
9 февраля 2020
Премьер-министр Таиланда прокомментировал ситуацию со стрелявшим военным
Ситуацию с обстрелов военнослужащим граждан в Таиланде прокомментировал премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Об этом 9 февраля сообщает агентство Reuters. По данным премьера, основным мотивом военнослужащего, толкнувшим его на преступление, был конфликт из-за сделки с продажей дома, в результате...
9 февраля 2020
Назван мотив стрелявшего по людям в Таиланде военнослужащего
Военнослужащий в Таиланде открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с продажей дома. Об этом 9 февраля сообщает Agence France-Presse (AFP). Данную информацию AFP приводит со ссылкой на премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча. По последним данным, жертвами стрелявшего стали 27 человек, число...
9 февраля 2020
До 63 человек выросло число пострадавших при стрельбе в тайском ТЦ
Число пострадавших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 63 человек, погибших — 25 человек. Об этом пишет Bangkok Post. Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 февраля. военнослужащих тайских вооруженных сил убил своего командира и двух сослуживцев, а затем отправился в торговый центр в...
9 февраля 2020
СМИ: число пострадавших от «таиландского стрелка» достигло 63 человек
Число пострадавших от стрельбы в ТЦ и на улицах Накхонратчасима (Корат), что на северо-востоке Таиланда, составило 63 человека. Об этом сообщается в бюллетене министерства здравоохранения страны, озвученном в эфире государственного телеканала Thai PBS. «В настоящее время в больницы города...
9 февраля 2020
Таиландский стрелок ликвидирован
Полиция Таиланда ликвидировала сбежавшего из военной базы солдата, открывшего стрельбу из пулемета по посетителям торгового центра города Накхонратчасима, сообщает 9 февраля Bangkok Post со ссылкой на начальника полиции генерала Чактипа Чайин ду. Боевик был убит в 21-ом терминале торгового центра...
9 февраля 2020
Расстреливал из пулемета и вел стрим в FB — подробности трагедии в Таиланде
Сбежавший из военной части в Таиланде солдат расстреливал мирных граждан пулеметными очередями и транслировал видео на своей странице в сети Facebook, сообщает 9 февраля Bangkok Post со ссылкой на сообщения полиции. Сообщается, что военнослужащий около 15:30 по местному времени застрелил своего...
9 февраля 2020
Число погибших в результате стрельбы в ТЦ Таиланда достигло 25
Полиция обнаружила тела еще четверых жертв таиландского стрелка на одном из этажей торгового центра. Общее число погибших достигло 25 человек, сообщает 9 февраля Bangkok Post со ссылкой на сообщения полиции. Ранее местные СМИ опубликовали видеозаписи с камер видеонаблюдения торгового центра. На...
9 февраля 2020
СМИ: Таиландский стрелок скрылся из торгового центра, убив спецназовца
В СМИ сообщили о том, что военному, открывшему стрельбу на стоянке торгового центра в городе Накхонратчасима, удалось скрыться, убив одного спецназовца. Об этом сообщает местная ежедневная газета Thai Rath. На данный момент информацию журналистов о гибели спецназовца не подтвердило командование...
9 февраля 2020
ТЦ в Таиланде, где произошла стрельба, покинули все посетители – СМИ
Сотрудники правоохранительных органов Таиланда эвакуировали последнюю группу людей, находящихся в торговом центре города Накхонратчасима (Корат), где ранее вооруженный солдат открыл огонь по посетителям магазина и удерживал заложников. Об этом 8 февраля сообщает газета Khaosod. Отмечается...
8 февраля 2020
Вице-премьер Таиланда выехал на место стрельбы в торговом центре – СМИ
Вице-премьер, министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, заместитель комиссара полиции Сучарт Тхирасават и другие официальные лица выехали к торговому центру, где вооруженный злоумышленник удерживал заложников. Об этом 8 февраля сообщает Khaosod. Журналисты издания отмечают, что...
8 февраля 2020
Стрельба в Таиланде: злоумышленника обнаружить пока не удалось
Военнослужащего, который 8 февраля устроил стрельбу в торговом центре (ТЦ) города Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, обнаружить пока не удалось. Об этом сообщила газета Khaosod со ссылкой на свои источники. По последним данным, силовики, участвовавшие в штурме, уже проверили четыре...
8 февраля 2020
Спецназ обследовал первые три этажа ТЦ в Таиланде
В Таиланде спецназ обследовал три этажа здания торгового центра в городе Ракхон Начатсима (Корат), где находится вооруженный военнослужащий с заложниками, сообщают местные СМИ. Отмечается, что преступник и заложники пока не обнаружены. Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде вооруженный винтовкой...
8 февраля 2020
Количество пострадавших при стрельбе в торговом центре Таиланда достигло 31
Число пострадавших при стрельбе в торговом центре в тайском городе Накхонратчасима (Корат) возросло до 31 человека. Об этом 8 февраля сообщили в министерстве здравоохранения страны. По данным источника, десять раненных находятся в тяжелом состоянии. Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля в торговом...
8 февраля 2020
Перед штурмом ТЦ спецслужбы Таиланда эвакуировали сотни посетителей – СМИ
Перед штурмом торгового центра Таиланда, в здании которого вооруженный злоумышленник удерживает заложников, сотрудники спецслужб Таиланда провели спецоперацию по эвакуации посетителей. Кадры с места происшествия транслировал телеканал Amarin News. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных...
8 февраля 2020
В Таиланде спецназ вошел в ТЦ и ведет поиски устроившего стрельбу военного
Таиландский спецназ вошел в торговый центр в городе Ракхон Начатсима и ведет поиски устроившего стрельбу военного, сообщают местные СМИ. Отмечается, что первый этаж уже пройден. Предположительно известно, что стрелок находится на четвертом этаже. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля...
8 февраля 2020