Бангкок, 9 февраля, 2020, 06:00 — ИА Регнум. Полиция Таиланда ликвидировала сбежавшего из военной базы солдата, открывшего стрельбу из пулемета по посетителям торгового центра города Накхонратчасима, сообщает 9 февраля Bangkok Post со ссылкой на начальника полиции генерала Чактипа Чайинду.

Marc Cooper Полицейский спецназ

Боевик был убит в 21-ом терминале торгового центра, заявил Чайинда.

Сообщается, что премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча прибудет в Накхонратчасиму 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащий Таиланда застрелил командира и двух сослуживцев и, украв оружие, сбежал из военной части на автомобиле. Прибыв в торговый центр, боевик стал расстреливать из пулемета находившихся там посетителей. По последним данным, жертвами стали как минимум 25 человек, десятки получили ранения.