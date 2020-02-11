Гибель депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина
Госдума прекратила полномочия депутата Хайруллина
Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля. Полномочия Хайруллина считаются досрочно прекращенными с 7 февраля в связи с его смертью. Хайруллин был избран в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному...
11 февраля 2020
Госдума почтила память погибшего депутата Хайруллина
Госдума почтила минутой молчания память погибшего депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля. «Трагически погиб Айрат Хайруллин… Предлагаю почтить его память минутой молчания», — сказал ведущий заседание первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков...
11 февраля 2020
МАК начал расследовать авиаинцидент с гибелью депутата Хайруллина
Расследование крушения вертолёта под Казанью, при котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин («Единая Россия»), начал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба комитета. В комитете сформирована комиссия по расследованию этой авиакатастрофы. Её члены...
10 февраля 2020
Вертолёт с депутатом Госдумы потерпел крушение под Казанью — трансляция
В окрестностях Казани потерпел крушение вертолёт Bell 407, принадлежащий депутату Госдумы РФ Айрату Хайруллину («Единая Россия»). Авиакатастрофа случилась в шести километрах от посёлка Левашово. По предварительным данным, обнародованным рядом СМИ, на борту вертолёта, упавшего в болотистой местности...
8 февраля 2020
Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным
Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. В церемонии прощания, которая прошла 8 февраля в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани, приняли участие депутаты Гослумв Владимир Плотников...
8 февраля 2020
Прощание с Хайруллиным состоится 8 февраля в Казани
Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится 8 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщили в аппарате фракции «Единая Россия» в Госдуме. Прощание пройдёт в 11:00 в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая города Казани. Вертолет, на котором...
7 февраля 2020
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ. Техническая неисправность, метеорологические причины и ошибка пилота — эти версии изучаются...
7 февраля 2020
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»). «Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента. Он отметил, что Хайруллин прошел путь от депутата...
7 февраля 2020
В Госдуме соболезнуют в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина. «К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась», — отметил Неверов в Facebook. Он принес соболезнования родным, друзьям и близким. Частный вертолет Bell, на борту которого...
7 февраля 2020
В Госдуме подтвердили гибель депутата Айрата Хайруллина
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия») в катастрофе вертолёта в Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. «Погиб», — сказал Кашин. Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека...
7 февраля 2020
В Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолёта в Татарии
Причиной крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, по предварительным данным, могли стать плохие метеорологические условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Отмечается, что ведомством в настоящее время уже сформирована комиссия для выяснения причин и обстоятельств авиационного...
7 февраля 2020
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе
В Госдуме подтверждают гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля со ссылкой на источники в нижней палате парламента. Частный вертолет Bell, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарии. По информации...
7 февраля 2020
СК начал проверку по факту крушения вертолёта с депутатом Госдумы в Татарии
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку по факту крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего...
7 февраля 2020