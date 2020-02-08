В окрестностях Казани потерпел крушение вертолёт Bell 407, принадлежащий депутату Госдумы РФ Айрату Хайруллину («Единая Россия»). Авиакатастрофа случилась в шести километрах от посёлка Левашово. По предварительным данным, обнародованным рядом СМИ, на борту вертолёта, упавшего в болотистой местности, находились сам депутат, а также его помощник и пилот. [[[picture1]]]

Обложка. Крушение вертолета. (сс) pcgis

17:47 07.02.2020 Как сообщает Telegram-канал Mash, в МВД подтвердили, что упавший вертолёт принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину.

17:49 07.02.2020 Как сообщает Telegram-канал Mash, спасателям удалось добраться до места, в районе которого вертолёт исчез с радаров, однако его там не оказалось.

17:49 07.02.2020 Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу депутата Айрата Хайруллина, он действительно находился с рабочим визитом в Казани.

17:51 07.02.2020 Вместе с тем Telegram-канал Life Shot сообщает, что упавший Bell 407 удалось обнаружить со спасательных вертолётов, однако приземлиться ему не удалось из-за болотистой местности.

17:55 07.02.2020 Айрат Хайруллин. Фото: duma.gov.ru

17:56 07.02.2020 Приволжская транспортная прокуратура со ссылкой на спасателей, находящихся на борту спасательного вертолёта, сообщает, что упавший Bell 407 разрушен, однако один человек ходит вокруг него.

18:10 07.02.2020 Telegram-канал «Еду в Татарстан» сообщает, что, по предварительной информации, в ходе жёсткой посадки вертолёт разбился, все находящиеся на борту погибли.

18:12 07.02.2020 Вертолёт Bell 407. (сс) Mauricio V. Genta

18:32 07.02.2020 Telegram-канал Life Shot сообщает, что депутат Айрат Хайруллин находился по рабочим вопросам на заводе «Красный восток», после чего улетел на вертолёте. Bell 407 успел пролететь около 40 км, после чего исчез с радаров.

18:39 07.02.2020 Telegram-канал Mash сообщил о гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина. При этом сообщается, что пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов выжили.

18:41 07.02.2020 Telegram-канал Life Shot сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что выжившие пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжёлом состоянии, им оказывается первая помощь прямо на месте катастрофы.

18:54 07.02.2020 Сразу несколько информационных агентств со ссылкой на источники сообщают о гибели депутата Айрата Хайруллина. Помимо этого, в МЧС РФ официально подтвердили гибель одного человека в ходе крушения вертолёта.

18:56 07.02.2020 Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку по факту крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: СК начал проверку по факту крушения вертолёта с депутатом Госдумы в Татарии

19:06 07.02.2020 Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, среди версий крушения вертолёта под Казанью рассматривается вариант с отказом техники.

19:09 07.02.2020 В Госдуме подтверждают гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля со ссылкой на источники в нижней палате парламента. Читайте также: Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе

19:15 07.02.2020 Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, предварительной причиной крушения вертолёта являются плохие погодные условия.

19:19 07.02.2020 Айрат Хайруллин в Госдуме. Фото: duma.gov.ru

19:31 07.02.2020 Жизнь и здоровье депутатов Госдумы застрахованы. Согласно данным конкурса аппарата Госдумы, на страхование жизни и здоровье депутатов нижней палаты парламента, страховая сумма на одного депутата Госдумы составит 1 млн 68 тыс. 999 рублей. Период страхования: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Читайте также: Жизнь и здоровье депутата Госдумы застрахуют на сумму более 1 млн рублей

19:35 07.02.2020 На месте крушения вертолета. © Главное управление МЧС РФ по Татарстану

19:39 07.02.2020 Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия») в катастрофе вертолёта в Татарии.

19:40 07.02.2020 Причиной крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, по предварительным данным, могли стать плохие метеорологические условия, сообщили в Росавиации. Читайте подробнее: В Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолёта в Татарии

19:42 07.02.2020 Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия») в катастрофе вертолёта в Татарии. Об этом: В Госдуме подтвердили гибель депутата Айрата Хайруллина

19:45 07.02.2020 Двое пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Татарии доставлены в больницы, их состояние оценивается как тяжёлое, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарии.

19:58 07.02.2020 Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина. «К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась», — отметил Неверов в Facebook. Он принес соболезнования родным, друзьям и близким. Подробности в материале: В Госдуме соболезнуют в связи с гибелью Айрата Хайруллина

20:10 07.02.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»). «Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента. Подробности в материале: Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

20:44 07.02.2020 Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолёта с депутатом Государственной думы в Татарии. Подробности в материале: Прокуратура начала проверку по факту крушения вертолёта в Татарии

20:50 07.02.2020 Соболезнования Вячеслава Володина. Фото: duma.gov.ru

20:54 07.02.2020 Свои соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы Айрата Хайруллина выразил и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своём аккаунте в Twitter. «От фракции ЛДПР и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина. Это страшная трагедия», — написал Жириновский.

21:18 07.02.2020 СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полётов» по факту катастрофы под Казанью, в которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

21:55 07.02.2020 Прощание с погибшим депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится утром 8 февраля, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

22:00 07.02.2020 Следствие рассматривает в качестве основных версий крушения вертолёта в Татарии ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные метеоусловия. Читайте также: В СК назвали три версии крушения вертолёта с депутатом Госдумы в Татарии

22:03 07.02.2020 МЧС и следственный комитет на месте крушения вертолета. © Главное управление МЧС России по Татарстану

22:05 07.02.2020 Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ. Техническая неисправность, метеорологические причины и ошибка пилота — эти версии изучаются следователями и криминалистами Приволжского следственного управления на транспорте СК России, которые работают на месте трагедии. Читайте также: СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

22:14 07.02.2020 Угрозы для жизни пострадавших в результате падения вертолёта нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарии.

22:32 07.02.2020 Прощание с депутатом Госдумы АйратомХайруллиным состоится 8 февраля в 11:00 в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая города Казани, сообщили в аппарате фракции «Единая Россия» в Госдуме.

06:46 08.02.2020 Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с крушением в Татарии вертолёта Bell 406. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: Прокуратура проводит проверку в связи с крушением вертолёта в Татарии

07:07 08.02.2020 Представить депутата Госдумы Айрата Хайруллина («Единая Россия») к награде Татарии посмертно предложил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» депутат Александр Хинштейн. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте партии. Читайте также: В Госдуме предложили представить Хайруллина к награде посмертно

12:42 08.02.2020 Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. В церемонии прощания, которая прошла 8 февраля в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани, приняли участие депутаты Гослумв Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Альфия Когогина, Айрат Фарахов, Фатих Сибагатуллин. Читайте также: Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным