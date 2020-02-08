Вертолёт с депутатом Госдумы потерпел крушение под Казанью — трансляция
Как сообщает Telegram-канал Mash, в МВД подтвердили, что упавший вертолёт принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину.
Как сообщает Telegram-канал Mash, спасателям удалось добраться до места, в районе которого вертолёт исчез с радаров, однако его там не оказалось.
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на помощницу депутата Айрата Хайруллина, он действительно находился с рабочим визитом в Казани.
Вместе с тем Telegram-канал Life Shot сообщает, что упавший Bell 407 удалось обнаружить со спасательных вертолётов, однако приземлиться ему не удалось из-за болотистой местности.
Айрат Хайруллин. Фото: duma.gov.ru
Приволжская транспортная прокуратура со ссылкой на спасателей, находящихся на борту спасательного вертолёта, сообщает, что упавший Bell 407 разрушен, однако один человек ходит вокруг него.
Telegram-канал «Еду в Татарстан» сообщает, что, по предварительной информации, в ходе жёсткой посадки вертолёт разбился, все находящиеся на борту погибли.
Вертолёт Bell 407. (сс) Mauricio V. Genta
Telegram-канал Life Shot сообщает, что депутат Айрат Хайруллин находился по рабочим вопросам на заводе «Красный восток», после чего улетел на вертолёте. Bell 407 успел пролететь около 40 км, после чего исчез с радаров.
Telegram-канал Mash сообщил о гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина. При этом сообщается, что пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов выжили.
Telegram-канал Life Shot сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что выжившие пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжёлом состоянии, им оказывается первая помощь прямо на месте катастрофы.
Сразу несколько информационных агентств со ссылкой на источники сообщают о гибели депутата Айрата Хайруллина. Помимо этого, в МЧС РФ официально подтвердили гибель одного человека в ходе крушения вертолёта.
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России организовало доследственную проверку по факту крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, среди версий крушения вертолёта под Казанью рассматривается вариант с отказом техники.
В Госдуме подтверждают гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля со ссылкой на источники в нижней палате парламента.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, предварительной причиной крушения вертолёта являются плохие погодные условия.
Айрат Хайруллин в Госдуме. Фото: duma.gov.ru
Жизнь и здоровье депутатов Госдумы застрахованы. Согласно данным конкурса аппарата Госдумы, на страхование жизни и здоровье депутатов нижней палаты парламента, страховая сумма на одного депутата Госдумы составит 1 млн 68 тыс. 999 рублей. Период страхования: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
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На месте крушения вертолета. © Главное управление МЧС РФ по Татарстану
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия») в катастрофе вертолёта в Татарии.
Причиной крушения вертолёта Bell 407 в Татарии, по предварительным данным, могли стать плохие метеорологические условия, сообщили в Росавиации.
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Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия») в катастрофе вертолёта в Татарии.
Об этом: В Госдуме подтвердили гибель депутата Айрата Хайруллина
Двое пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Татарии доставлены в больницы, их состояние оценивается как тяжёлое, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарии.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина.
«К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин подтвердилась», — отметил Неверов в Facebook.
Он принес соболезнования родным, друзьям и близким.
Подробности в материале: В Госдуме соболезнуют в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина («Единая Россия»).
«Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.
Подробности в материале: Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с крушением вертолёта с депутатом Государственной думы в Татарии.
Подробности в материале: Прокуратура начала проверку по факту крушения вертолёта в Татарии
Соболезнования Вячеслава Володина. Фото: duma.gov.ru
Свои соболезнования в связи с гибелью депутата Госдумы Айрата Хайруллина выразил и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своём аккаунте в Twitter.
«От фракции ЛДПР и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина. Это страшная трагедия», — написал Жириновский.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полётов» по факту катастрофы под Казанью, в которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Прощание с погибшим депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится утром 8 февраля, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Следствие рассматривает в качестве основных версий крушения вертолёта в Татарии ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные метеоусловия.
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МЧС и следственный комитет на месте крушения вертолета. © Главное управление МЧС России по Татарстану
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Техническая неисправность, метеорологические причины и ошибка пилота — эти версии изучаются следователями и криминалистами Приволжского следственного управления на транспорте СК России, которые работают на месте трагедии.
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Угрозы для жизни пострадавших в результате падения вертолёта нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарии.
Прощание с депутатом Госдумы АйратомХайруллиным состоится 8 февраля в 11:00 в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая города Казани, сообщили в аппарате фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с крушением в Татарии вертолёта Bell 406. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: Прокуратура проводит проверку в связи с крушением вертолёта в Татарии
Представить депутата Госдумы Айрата Хайруллина («Единая Россия») к награде Татарии посмертно предложил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» депутат Александр Хинштейн. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.
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Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В церемонии прощания, которая прошла 8 февраля в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани, приняли участие депутаты Гослумв Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Альфия Когогина, Айрат Фарахов, Фатих Сибагатуллин.
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«Ушел из жизни авторитетный, инициативный руководитель, организатор производства, трудолюбивый и светлый человек… Это был активный, энергичный, целеустремленный, позитивный человек, [он] умел глубоко погружаться в проблемы, доходить до сути, принимать самые верные решения. Наверное, это стало залогом его успеха ‑ и в бизнесе, и в политике», — сказал председатель Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин на церемонии прощания.