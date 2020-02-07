Крушение самолёта в аэропорту Стамбула 05.02.2020
Катастрофа самолёта в Турции — трансляция
В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен 5 февраля произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, на взлётно-посадочной полосе столкнулся с ограждением и загорелся самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus. Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM. 19:14 05.02...
7 февраля 2020
Власти Венесуэлы выразили соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой
Власти Венесуэлы выразили соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой самолета, врезавшегося в ограждения в аэропорту Стамбула. Об этом 7 февраля сообщил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаза на своей странице в Twitter. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что к его...
7 февраля 2020
Крушение самолета в Турции: два гражданина Казахстана выписаны из больницы
Из больницы в Стамбуле выписаны два гражданина Казахстана, которые пострадали в результате аварийной посадки самолета. Об этом сообщили 6 февраля в казахстанском МИД. Один из граждан Казахстана получил незначительные травмы. После осмотра медиков он отказался от госпитализации. Второй пассажир...
6 февраля 2020
Развалился на части: 179 пассажиров турецкого лайнера пострадали, но выжили
Падение пассажирского лайнера на посадочную полосу произошло в аэропорту Стамбула. Из 183 человек, находившихся на борту, погибли трое, остальные получили те или иные травмы. Самолет после падения на полосу загорелся, выкатился за её пределы, а затем развалился на части. Люди выбирались из...
6 февраля 2020
Появилось видео жесткой посадки самолета в Турции
Агентство DHA опубликовало на своей странице в YouTube видео жесткой посадки пассажирского самолета в Турции. Как видно на кадрах, самолет приземляется, после чего загорается, скатывается со взлетно-посадочной полосы и оказывается за пределами территории аэродрома. Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля...
6 февраля 2020
Предварительная версия — ошибка экипажа: о крушении Boeing в Турции
Скорее всего, как и в большинстве таких авиапроисшествий, в крушении пассажирского самолёта Boeing 737−86J в Турции определяющей причиной по итогам расследования признают человеческий фактор, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя...
6 февраля 2020
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. «В результате авиакатастрофы погибли три гражданина, у нас...
6 февраля 2020
В Турции сообщили о гибели человека при жесткой посадке самолёта в Стамбуле
В результате аварии пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus, жестко приземлившегося в аэропорту Стамбула, погиб один человек, пострадали 157, сообщил 5 февраля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV. Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что на борту...
5 февраля 2020
После жёсткой посадки самолёта в Стамбуле госпитализированы уже 139 человек
После жёсткой посадки пассажирского самолёта в Стамбуле госпитализация потребовалась уже 139 его пассажирам, сообщил 5 февраля журналистам губернатор Стамбула Али Ерликайя. Как утверждает агентство Anadolu, после благополучной эвакуации людей из разломившегося при аварии самолёта, число пассажиров...
5 февраля 2020
Названа предварительная причина крушения самолёта в аэропорту Стамбула
Причиной жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, по предварительным данным, стали По его словам, самолет «рухнул на полосу с высоты около 30 метров». Губернатор также уточнил, что в результате аварии в больницы доставлены 120 пострадавших. Как передавало ИА REGNUM, в...
5 февраля 2020
Число пострадавших в результате падения самолёта в Стамбуле увеличилось
Число пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле возросло до 120 человек. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Ерликая. Согласно официальным данным, на борту присутствовало 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. На данный момент аэропорт закрыт, а генеральная...
5 февраля 2020
Граждане России не пострадали при крушении самолёта в Стамбуле
Российских граждан нет среди пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта компании Pegasus в Турции, сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле. «По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров не было», — отметили в...
5 февраля 2020
Граждане РФ не пострадали в результате аварии самолёта в Стамбуле
Согласно предварительной информации, граждан РФ среди пассажиров самолёта, совершившего жёсткую посадку в Стамбуле, не было. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле. Российские дипломаты сослались на информацию, полученную от авиаперевозчика. Ранее власти Стамбула заявили о 52 пассажирах...
5 февраля 2020
Число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле возросло до 52
Число госпитализированных пассажиров в результате жёсткой посадки самолёта в аэропорту Стамбула возросло до 52. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Йерликая. По словам стамбульского главы, по состоянию на 19:40 мск в больницы города доставлено 52 человека. Ранее в соцсетях появилось видео, на...
5 февраля 2020
Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле
Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции Стамбул. Глава Минтранса Турции Джахит Туран заявил, что в ходе инцидента никто не погиб. На кадрах, опубликованных в социальных...
5 февраля 2020
В результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле есть пострадавшие
Несколько человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Стамбула. Кадры любительской съёмки публикует Telegram-канал Aviaincidents. На кадрах видно, как эвакуировавшихся пассажиров увозит автобус. В салоне слышится женский плач, на нескольких пассажирах видны следы крови. О точном...
5 февраля 2020
В аэропорту Стамбула самолёт выехал за пределы ВПП, развалился и загорелся
Самолёт Boing-738 авиакомпании Pegasus Airlines потерпел крушение в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Об этом 5 февраля сообщает телеканал NTV. Авиалайнер со 177 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП)...
5 февраля 2020
В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолёт
В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Как сообщается, инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе. По данным телеканала NTV, самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus, в ходе посадки выкатился за пределы...
5 февраля 2020