Катастрофа самолёта в Турции — трансляция
По данным телеканала NTV, самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus, в ходе посадки выкатился за пределы ВПП и загорелся в результате столкновения с ограждением.
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По данным министерства транспорта Турции, погибших при жесткой посадке нет. Об этом сообщает СNN Turk.
Согласно предварительным данным, все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.
Всего на борту находились 177 пассажиров.
В соцсети Twitter опубликовано видео с места происшествия.
Авиалайнер со 177 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), столкнулся с оградой аэропорта, после чего развалился на три части и загорелся.
Подробности в материале: В аэропорту Стамбула самолёт выехал за пределы ВПП, развалился и загорелся
По словам очевидцев, самолёт авиакомпании Pegasus Airlines выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, развалился на три части и загорелся.
Несколько человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Стамбула. Кадры любительской съёмки публикует Telegram-канал Aviaincidents.
На кадрах видно, как эвакуировавшихся пассажиров увозит автобус. В салоне слышится женский плач, на нескольких пассажирах видны следы крови.
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Инцидент произошёл в 19:25 по местному времени.
Поступает информация о том, что после крушения 21 человек доставлен в больницы, сообщает телеканал «Россия 24».
В Стамбуле на данный момент сильный, почти ураганный ветер.
Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции Стамбул.
Глава Минтранса Турции Джахит Туран заявил, что в ходе инцидента никто не погиб.
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Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Стамбула выросло до 52.
Число госпитализированных пассажиров в результате жёсткой посадки самолёта в аэропорту Стамбула возросло до 52. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Йерликая.
По словам стамбульского главы, по состоянию на 19:40 мск в больницы города доставлено 52 человека.
Подробности в материале: Число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле возросло до 52
Предварительной причиной жёсткой посадки самолёта в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле стал сильный ветер при заходе лайнера на посадку, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Пилотов удалось спасти, они находятся в больнице, один — в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал «Россия 24».
Прямая трансляция RT c места авиакатастрофы
Согласно предварительной информации, граждан РФ среди пассажиров самолёта, совершившего жёсткую посадку в Стамбуле, не было. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.
Российские дипломаты сослались на информацию, полученную от авиаперевозчика.
Об этом: Граждане РФ не пострадали в результате аварии самолёта в Стамбуле
Аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле закрыт, начато расследование крушения самолёта.
Среди 52 пострадавших — двое иностранцев, но из какой они страны, пока не сообщается. Граждан Российской Федерации в самолёте не было, сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.
Фотографии очевидца крушения самолёта.
Число пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле возросло до 120 человек. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Согласно официальным данным, на борту присутствовало 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа.
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Несмотря на то, что самолёт фактически разбился вдребезги — на фото и видео видно, как он раскололся на три части — по предварительным данным, обошлось без погибших. А некоторые из пострадавших отделались совсем незначительными травмами.
Причиной жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, по предварительным данным, сталиплохие погодные условия, сообщил губернатор города Али Йерликая.
Об этом: Названа предварительная причина крушения самолёта в аэропорту Стамбула
Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал NTV, большинство из пассажиров — граждане Турции. По предварительным данным, среди них четверо граждан США, один гражданин Азербайджана, а также по одному гражданину из Туркмении и Казахстана.
После жёсткой посадки пассажирского самолёта в Стамбуле госпитализация потребовалась уже 139 его пассажирам, сообщил 5 февраля журналистам губернатор Стамбула Али Ерликайя.
Как утверждает агентство Anadolu, после благополучной эвакуации людей из разломившегося при аварии самолёта число пассажиров, почувствовавших ухудшение здоровья, увеличивается.
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В результате аварии пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus, жестко приземлившегося в аэропорту Стамбула, погиб один человек, пострадали 157, сообщил 5 февраля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV.
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В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.
«В результате авиакатастрофы погибли три гражданина, у нас 179 раненых, 3 человека находятся на лечении в реанимации», — сказал Коджа.
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В результате инцидента, произошедшего в стамбульском Международном аэропорту Сабихи Гёкчен, погибли три человека. Цитата из видео.
Скорее всего, в крушении пассажирского самолёта Boeing 737−86J в Турции определяющей причиной по итогам расследования признают человеческий фактор. Необходимо, конечно, дождаться официальной информации, хотя бы предварительного отчета группы по расследованию, но с большой вероятностью отказов техники в данном случае не было, была ошибка экипажа, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров.
Об этом: Предварительная версия — ошибка экипажа: о крушении Boeing в Турции
В Турции бушевал шторм, сила ветра достигала 24 метров в секунду. Вероятно, непогода могла способствовать катастрофе — «Вести».
Агентство DHA опубликовало на своей странице в YouTube видео жесткой посадки пассажирского самолета в Турции.
Подробности в материале: Появилось видео жесткой посадки самолета в Турции
В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Цитата с сайта aa.com.tr.
Пожарные Стамбула на месте крушения самолета. © twitter @ibbitfaiye.
Спасатели на месте крушения самолета. © twitter @ibbitfaiye.
Самолет после падения на полосу загорелся, выкатился за её пределы, а затем развалился на части. Люди выбирались из поврежденного лайнера, на помощь им пришли спасатели.
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Из больницы в Стамбуле выписаны два гражданина Казахстана, которые пострадали в результате аварийной посадки самолета. Об этом сообщили 6 февраля в казахстанском МИД.
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«Когда самолёт выходит за пределы взлётно-посадочной полосы, должны быть соблюдены правила безопасности самого аэропорта, аэродрома и взлётного поля. Этот самолёт после выкатывания попал в условия, где любой автомобиль и даже броневик мог бы перевернуться», — прокомментировал авиакатастрофу заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфирерадио Sputnik.
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя авиапроисшествие в аэропорту Стамбула, отметил, что посадка — самый ответственный этап полёта, который, согласно статистике, является и самым опасным.
Власти Венесуэлы выразили соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой самолета, рухнувшего и врезавшегося в ограждения в аэропорту Стамбула.
Подробности в материале: Власти Венесуэлы выразили соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой