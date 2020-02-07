В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен 5 февраля произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, на взлётно-посадочной полосе столкнулся с ограждением и загорелся самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus. Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Benedikt Lang Самолет авиакомпании Pegasus. (сс) Benedikt Lang

19:14 05.02.2020 По данным телеканала NTV, самолёт, прилетевший из Измира и принадлежащий компании Pegasus, в ходе посадки выкатился за пределы ВПП и загорелся в результате столкновения с ограждением. Читайте об этом: В аэропорту Стамбула потерпел крушение самолёт

19:15 05.02.2020 По данным министерства транспорта Турции, погибших при жесткой посадке нет. Об этом сообщает СNN Turk.

19:16 05.02.2020 Согласно предварительным данным, все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

19:17 05.02.2020 Всего на борту находились 177 пассажиров.

19:18 05.02.2020 В соцсети Twitter опубликовано видео с места происшествия. https://twitter.com/FuatKircaali/status/1225086487508783104

19:21 05.02.2020 Авиалайнер со 177 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), столкнулся с оградой аэропорта, после чего развалился на три части и загорелся. Подробности в материале: В аэропорту Стамбула самолёт выехал за пределы ВПП, развалился и загорелся

19:21 05.02.2020 По словам очевидцев, самолёт авиакомпании Pegasus Airlines выехал за пределы взлётно-посадочной полосы, развалился на три части и загорелся.

19:26 05.02.2020 Несколько человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Стамбула. Кадры любительской съёмки публикует Telegram-канал Aviaincidents. На кадрах видно, как эвакуировавшихся пассажиров увозит автобус. В салоне слышится женский плач, на нескольких пассажирах видны следы крови. Читайте также: В результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле есть пострадавшие

19:30 05.02.2020 Самолет авиакомпании Pegasus. Скриншот с twitter @Hsn_Erydn

19:31 05.02.2020 Инцидент произошёл в 19:25 по местному времени.

19:31 05.02.2020 Поступает информация о том, что после крушения 21 человек доставлен в больницы, сообщает телеканал «Россия 24».

19:32 05.02.2020 В Стамбуле на данный момент сильный, почти ураганный ветер.

19:40 05.02.2020 Стамбул. Вид на аэропорт имени Сабихи Гёкчен Husky22

19:50 05.02.2020 Прямой эфир с места крушения самолёта

19:51 05.02.2020 Не менее 21 человека госпитализировано после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба администрации провинции Стамбул. Глава Минтранса Турции Джахит Туран заявил, что в ходе инцидента никто не погиб. Читайте также: Стало известно число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле

19:58 05.02.2020 Кадры с места крушения самолета. Цитата из видео «TVNET Canlı Yayın» пользователя TVNET youtube.com

20:00 05.02.2020 Число пострадавших при жёсткой посадке самолёта в аэропорту Стамбула выросло до 52.

20:05 05.02.2020 Число госпитализированных пассажиров в результате жёсткой посадки самолёта в аэропорту Стамбула возросло до 52. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Йерликая. По словам стамбульского главы, по состоянию на 19:40 мск в больницы города доставлено 52 человека. Подробности в материале: Число пострадавших в аварии самолёта в Стамбуле возросло до 52

20:09 05.02.2020 Кадры с места крушения самолета. Цитата из видео «TVNET Canlı Yayın» пользователя TVNET youtube.com

20:24 05.02.2020 Предварительной причиной жёсткой посадки самолёта в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле стал сильный ветер при заходе лайнера на посадку, сообщает телеканал РЕН ТВ.

20:25 05.02.2020 Данные о погоде в Стамбуле. Скриншот сайта sabihagokcen. aero

20:29 05.02.2020 Пилотов удалось спасти, они находятся в больнице, один — в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал «Россия 24».

20:35 05.02.2020 Прямая трансляция RT c места авиакатастрофы

20:43 05.02.2020 Согласно предварительной информации, граждан РФ среди пассажиров самолёта, совершившего жёсткую посадку в Стамбуле, не было. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле. Российские дипломаты сослались на информацию, полученную от авиаперевозчика. Об этом: Граждане РФ не пострадали в результате аварии самолёта в Стамбуле

20:55 05.02.2020 Аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле закрыт, начато расследование крушения самолёта.

21:03 05.02.2020 Среди 52 пострадавших — двое иностранцев, но из какой они страны, пока не сообщается. Граждан Российской Федерации в самолёте не было, сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

21:24 05.02.2020 Фотографии очевидца крушения самолёта. https://twitter.com/FuatKircaali/status/1225100476385038336

21:29 05.02.2020 Число пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле возросло до 120 человек. Об этом заявил губернатор Стамбула Али Ерликая. Согласно официальным данным, на борту присутствовало 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Читайте также: Число пострадавших в результате падения самолёта в Стамбуле увеличилось

21:34 05.02.2020 Несмотря на то, что самолёт фактически разбился вдребезги — на фото и видео видно, как он раскололся на три части — по предварительным данным, обошлось без погибших. А некоторые из пострадавших отделались совсем незначительными травмами.

21:36 05.02.2020 Причиной жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, по предварительным данным, сталиплохие погодные условия, сообщил губернатор города Али Йерликая. Об этом: Названа предварительная причина крушения самолёта в аэропорту Стамбула

21:39 05.02.2020 Кадры с места крушения. Скриншот twitter @MedyaUrfa

22:27 05.02.2020 Кадры с места крушения. Скриншот twitter @OguzBeryan

22:50 05.02.2020 Как сообщает АПА со ссылкой на телеканал NTV, большинство из пассажиров — граждане Турции. По предварительным данным, среди них четверо граждан США, один гражданин Азербайджана, а также по одному гражданину из Туркмении и Казахстана.

22:58 05.02.2020 После жёсткой посадки пассажирского самолёта в Стамбуле госпитализация потребовалась уже 139 его пассажирам, сообщил 5 февраля журналистам губернатор Стамбула Али Ерликайя. Как утверждает агентство Anadolu, после благополучной эвакуации людей из разломившегося при аварии самолёта число пассажиров, почувствовавших ухудшение здоровья, увеличивается. Читайте также: После жёсткой посадки самолёта в Стамбуле госпитализированы уже 139 человек

23:17 05.02.2020 В результате аварии пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus, жестко приземлившегося в аэропорту Стамбула, погиб один человек, пострадали 157, сообщил 5 февраля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в эфире телеканала NTV. Читайте также: В Турции сообщили о гибели человека при жесткой посадке самолёта в Стамбуле

02:52 06.02.2020 В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула погибли три человека, пострадали 179. Об этом 6 февраля сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. «В результате авиакатастрофы погибли три гражданина, у нас 179 раненых, 3 человека находятся на лечении в реанимации», — сказал Коджа. Читайте также: Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

08:54 06.02.2020 В результате инцидента, произошедшего в стамбульском Международном аэропорту Сабихи Гёкчен, погибли три человека. Цитата из видео.

09:00 06.02.2020 Скорее всего, в крушении пассажирского самолёта Boeing 737−86J в Турции определяющей причиной по итогам расследования признают человеческий фактор. Необходимо, конечно, дождаться официальной информации, хотя бы предварительного отчета группы по расследованию, но с большой вероятностью отказов техники в данном случае не было, была ошибка экипажа, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров. Об этом: Предварительная версия — ошибка экипажа: о крушении Boeing в Турции

09:56 06.02.2020 В Турции бушевал шторм, сила ветра достигала 24 метров в секунду. Вероятно, непогода могла способствовать катастрофе — «Вести».

11:02 06.02.2020 Агентство DHA опубликовало на своей странице в YouTube видео жесткой посадки пассажирского самолета в Турции. Подробности в материале: Появилось видео жесткой посадки самолета в Турции

11:16 06.02.2020 В Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Цитата с сайта aa.com.tr.

14:19 06.02.2020 Пожарные Стамбула на месте крушения самолета. © twitter @ibbitfaiye.

14:46 06.02.2020 Спасатели на месте крушения самолета. © twitter @ibbitfaiye.

15:30 06.02.2020 Самолет после падения на полосу загорелся, выкатился за её пределы, а затем развалился на части. Люди выбирались из поврежденного лайнера, на помощь им пришли спасатели. Читайте также: Развалился на части: 179 пассажиров турецкого лайнера пострадали, но выжили

18:59 06.02.2020 Из больницы в Стамбуле выписаны два гражданина Казахстана, которые пострадали в результате аварийной посадки самолета. Об этом сообщили 6 февраля в казахстанском МИД. Читайте также: Крушение самолета в Турции: два гражданина Казахстана выписаны из больницы

07:21 «Когда самолёт выходит за пределы взлётно-посадочной полосы, должны быть соблюдены правила безопасности самого аэропорта, аэродрома и взлётного поля. Этот самолёт после выкатывания попал в условия, где любой автомобиль и даже броневик мог бы перевернуться», — прокомментировал авиакатастрофу заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфирерадио Sputnik.

07:47 Спасатели на месте крушения самолёта twitter @ibbitfaiye

08:16 Заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя авиапроисшествие в аэропорту Стамбула, отметил, что посадка — самый ответственный этап полёта, который, согласно статистике, является и самым опасным.

09:16 Спасатели на месте крушения самолета. twitter @ibbitfaiye

10:33 Власти Венесуэлы выразили соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой самолета, рухнувшего и врезавшегося в ограждения в аэропорту Стамбула. Подробности в материале: Власти Венесуэлы выразили соболезнования Турции в связи с авиакатастрофой

10:57 На месте крушения самолёта twitter @ekrem_imamoglu