Теракт в лондонском районе Стретем
Лондонский террорист всё время находился на прицеле полиции
Во время нападения на людей за террористом следили лондонские полицейские. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде, передает Sky News. «Вооружённые офицеры, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали и застрелили...
3 февраля 2020
Призывал обезглавить родителей — полиция о лондонском террористе
Порезавший двух человек на юге Лондона Судеш Амман уже привлекался к ответственности за экстремистскую деятельность и был под наблюдением полиции, сообщает Reuters. Как заявили в полиции Лондона, Амман был признан виновным в 2018 году, когда ему было 17 лет. Сотрудники установили, что подросток...
3 февраля 2020
Теракт в Лондоне: уничтожен неизвестный с фальшивым «поясом смертника»
Фальшивый «пояс смертника» был обнаружен на теле убитого мужчины в Лондоне. Об этом говорится в воскресенье, 2 февраля, в сообщении Скотленд-Ярда. «При осмотре тела подозреваемого было обнаружено устройство, закрепленное ремнями, — говорится в сообщении. — На место были вызваны специалисты». Позже...
2 февраля 2020
Теракт в Лондоне: один из пострадавших серьезно ранен
Неизвестный, совершивший нападение на прохожих на юге Лондона, серьезно ранил одного их них. Об этом сообщил депутат от района Стрэтем Белл Рибейро-Эдди в интервью ВВС. «Один из пострадавших серьезно ранен», — сказал он. Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в столице Британии в районе Стрэтем было...
2 февраля 2020
При нападении неизвестного на юге Лондона пострадали три человека
На юге Лондона в результате нападения злоумышленника с холодным оружием, по последним данным, пострадали три человека. Об этом сообщила в воскресенье, 2 февраля, пресс-служба скорой помощи британской столицы. «Мы (врачи) оказали помощь трем раненым», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается...
2 февраля 2020
Теракт в Лондоне: посольство России следит за ситуацией
Сотрудники посольства России в Великобритании находятся в тесном контакте с местной полицией для выяснения есть ли среди пострадавших в теракте российские граждане, об этом 2 февраля сообщает РИА Новости. «В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с...
2 февраля 2020
Борис Джонсон о теракте в Лондоне: «Мои мысли сейчас с пострадавшими»
На сообщения СМИ о теракте в столице Великобритании отреагировал премьер-министр страны Борис Джонсон. «Спасибо всем службам экстренной помощи.. — написал Джонсон на странице в соцсети Twitter. — Мои мысли сейчас с пострадавшими и со всеми, кто был затронут». Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в...
2 февраля 2020
Мэр Лондона: «Террористы стремятся разделить нас»
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что не позволит террористам разделить британское общество и разрушить образ жизни жителей города. Об этом 2 февраля сообщается в заявлении главы города, которое он опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter. «Террористы стремятся разделить нас...
2 февраля 2020
Теракт в Лондоне связан с исламистами – Sky News
Террористический акт, произошедший в столице Великобритании, городе Лондон, связан с исламизмом, об этом 2 февраля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции. Подробности издание не предоставило. На юге британской столицы неизвестный совершил нападение на прохожих, несколько...
2 февраля 2020
При нападении неизвестного в Лондоне ранены два человека – полиция
По предварительной информации, в результате нападения злоумышленника на юге Лондона ранения получили два человека. Об этом 2 февраля сообщается на официальной странице полиции в социальной сети Twitter. Отмечается, что ситуация находится под контролем. Правоохранительные органы расценивают...
2 февраля 2020
Теракт в Лондоне: местных жителей просят не покидать квартиры
Жителей лондонского района Стретем, находящихся рядом с местом нападения злоумышленника на прохожих, просят не покидать свои квартиры. Об этом сообщил журналист ВВС Стефан Пауэлл, находящийся на месте происшествия. По его словам, в настоящее время в районе повсюду дежурят сотрудники полиции...
2 февраля 2020
Инцидент в Лондоне признан «связанным с терроризмом» — полиция
Инцидент, произошедший 2 февраля в районе Стретем в Лондоне, квалифицирован как связанный с терроризмом. Об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети Twitter. «Обстоятельства (нападения) выясняются, — говорится в сообщении. — Инцидент квалифицирован как связанный с терроризмом»...
2 февраля 2020
При нападении неизвестного в Лондоне пострадали несколько человек
Неизвестный, вооруженный холодным оружием, совершил нападение на прохожих в Великобритании. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные полиции. ЧП произошло в воскресенье, 2 февраля, в районе Стретем в Лондоне. По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. «Несколько...
2 февраля 2020