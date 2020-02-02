Лондон, 2 февраля, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Жителей лондонского района Стретем, находящихся рядом с местом нападения злоумышленника на прохожих, просят не покидать свои квартиры. Об этом сообщил журналист ВВС Стефан Пауэлл, находящийся на месте происшествия.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондонская полиция

По его словам, в настоящее время в районе повсюду дежурят сотрудники полиции, местных жителей просят не покидать квартиры. Сотрудник СМИ также добавил, что стражи порядка не выпускают на улицу посетителей кафе и магазинов.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на прохожих в столице Великобритании было совершено 2 февраля. По последним данным, в результате ЧП пострадали несколько человек. Злоумышленника застрелили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.

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