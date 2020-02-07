Смертельный пожар в посёлке Причулымский Томской области
В Томской области после страшного пожара проверяют «ночлежки» для рабочих
Комплексные проверки производственных объектов с проживанием людей продолжаются в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации. По словам замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, внеочередные проверки предприятий и мест массового проживания людей, в...
7 февраля 2020
В Томской области проверяют предприятия с иностранными рабочими
Проверки предприятий с иностранными рабочими проходят в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в региональной администрации. В Асиновском районе уже выявлены первые нарушения, касающиеся мест проживания мигрантов. На пяти предприятиях и у одного индивидуального предпринимателя нашли...
31 января 2020
В Томске после пожара с 12 погибшими арестована директор предприятия
Арестована директор ООО «Грин Вуд», двенадцать сотрудников которого погибли при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР. Расследование уголовного дела продолжается. 27 января суд рассмотрел ходатайство...
27 января 2020
Смертельный пожар под Томском: директору предприятия предъявлено обвинение
В Томске предъявлено обвинение директору предприятия, двенадцать сотрудников которого погибли в результате пожара в посёлке Причулымском Асиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в областном следственном управлении СКР. Расследование уголовного дела продолжается. По станкам...
27 января 2020
Количество жертв смертельного пожара в Томской области выросло до 12
В Томской области продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района. Как сообщили ИА REGNUM 24 января в региональном следственном управлении СКР, обнаружены останки двенадцатого погибшего. 23 января был организован дополнительный осмотр...
24 января 2020
Смертельный пожар в Томской области – трансляция
В посёлке Причулымский Асиновского района Томской области произошёл смертельный пожар. 21 января в 04:05 по местному времени в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения. Площадь пожара составила 208 кв. м. Из здания самостоятельно...
22 января 2020
Установлена личность женщины, погибшей в томском пожаре
Гражданка России, погибшая при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района, оказалась 31-летней уроженкой села Зырянское Томской области. Об этом 22 января сообщили в региональном управлении СК РФ. Женщина работала в ООО «Грин Вуд» сортировщицей деревянных изделий и проживала в здании, которое...
22 января 2020
Борт МЧС Узбекистана доставит на родину тела погибших в томском пожаре
Останки граждан Узбекистана, погибших 21 января при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, доставит на родину борт республиканского МЧС. По словам главы узбекской диаспоры в Томске Саматулы Рузиева, это произойдёт в ближайшие дни. В настоящее время тела погибших находятся...
22 января 2020
Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре под Томском
Названы имена девяти граждан Узбекистана, погибших в результате пожара в Асиновском районе Томской области. Об этом 21 января сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. Сообщается, что были опознаны девять тел граждан Узбекистана, погибших при пожаре. Личность десятого погибшего устанавливается. По...
21 января 2020
Тела погибших при пожаре в Томской области перевезут в Узбекистан
Представители узбекской диаспоры в Томске намерены перевезти тела погибших при пожаре в Асиновском районе в Узбекистан. Об этом сообщил глава диаспоры Саматула Рузиев. По его словам, все погибшие проживали в Навоийской области Узбекистана. Читайте также: Смертельный пожар в Томской области —...
21 января 2020
«На окнах – решётки»: подробности смертельного пожара в Томской области
Пожар в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, унесший 11 жизней, заставил чиновников задуматься о пожарной безопасности. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, губернатор региона Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по вопросам безопасности Игорю...
21 января 2020
Пожар в Томской области: в асиновском УФМС прошли обыски
Томские следователи обнародовали информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели одиннадцати человек при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Томской области, в ООО «Гринвуд» и в УФМС по городу Асино...
21 января 2020
Пожар в Томской области: спасшимся предоставят временное жильё
В Асиновском районе Томской области двум спасшимся из огня рабочим предоставят временное жильё в местном общежитии. Как сообщили ИА REGNUM в областном администрации, такое поручение дал глава региона Сергей Жвачкин руководителю Асиновского района Николаю Данильчуку по итогам работы оперативного...
21 января 2020
Смертельный пожар в Томской области: что известно на сегодняшний день
Последняя проверка деятельности ООО «Грин Вуд», чьи работники погибли в ночном пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, происходила в 2017 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, главе региона Сергею Жвачкину доложили члены комиссии по...
21 января 2020
Пожар в Томской области: устанавливается личность погибшей гражданки России
При пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, помимо десяти рабочих из Узбекистана, погибла гражданка России. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, личность погибшей устанавливается. Читайте также: Смертельный пожар в Томской области — трансляция Тем временем...
21 января 2020
Глава СКР взял на контроль дело о смертельном пожаре в Томской области
Центральный аппарат СКР будет контролировать ход расследования уголовного дела о пожаре в Томской области, унёсшем жизни 11 человек. Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает 21 января пресс-служба ведомства. «Глава Следственного комитета России поручил следователям...
21 января 2020
В Томской области после смертельного пожара пройдут проверки
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона. Такое поручение губернатор дал после пожара в Асиновском районе, унесшего 21 января 11 жизней. Читайте также...
21 января 2020
МЧС Узбекистана подтвердило гибель 10 граждан республики в Томской области
Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана подтвердило гибель десяти граждан республики в результате пожара в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана. В ведомстве уточнили, что сотрудники МЧС, МИД, МВД и консульская служба...
21 января 2020
На пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана
По предварительным данным, среди погибших на пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области — десять граждан Узбекистана и одна гражданка России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации. По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия...
21 января 2020
На место пожара с погибшими в Томской области прибыл губернатор
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 21 января прибыл на месте ЧП в Асиновском районе, где при пожаре в посёлке Причулымский погибли 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации. Глава региона поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всей...
21 января 2020