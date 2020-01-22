В посёлке Причулымский Асиновского района Томской области произошёл смертельный пожар. 21 января в 04:05 по местному времени в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения. Площадь пожара составила 208 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека, сообщили в областном главке МЧС. К 10:55 по местному времени было известно о десяти погибших, затем количество жертв выросло до 11.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

06:59 21.01.2020 Причины пожара и личности погибших устанавливаются.

07:00 21.01.2020 Изначально было известно о пятерых погибших. Читайте также: Пять человек погибли при пожаре под Томском

07:04 21.01.2020 Пожар в Асиновском районе. Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

07:04 21.01.2020 В 09:51 по местному времени было найдено тело шестого человека.

07:05 21.01.2020 В 10:08 при разборе конструкций были обнаружены тела ещё трёх человек. Количество погибших выросло до девяти. Читайте также: МЧС РФ подтвердило гибель девяти человек при пожаре под Томском

07:06 21.01.2020 В 10:35 было обнаружено тело десятого погибшего. «Итого погибли десять человек», — уточнили в облглавке МЧС.

07:19 21.01.2020 При пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, где 21 января сгорело одноэтажное деревянное строение, погибли 11 человек. Как сообщили в областном главке МЧС, в 11:03 по местному времени при разборе конструкций было найдено тело одиннадцатого человека. Ранее сообщалось о десятерых погибших. Читайте подробнее: Число жертв пожара в Томской области выросло до 11

07:43 21.01.2020 Оперативный штаб в связи с ЧП в асиновском посёлке Причулымский возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Об этом сообщили 21 января в администрации региона. Жвачкин поручил правоохранительным органам установить все обстоятельства пожара «в кратчайшие сроки». Читайте также: Смертельный пожар в Томской области: создан оперативный штаб

07:45 21.01.2020 Пожар в Причулымском. Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

07:46 21.01.2020 На месте пожара в Асиновском районе находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили в МЧС.

08:05 21.01.2020 В Томской области после пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района, в результате которого погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 21 января, для расследования трагедии создана следственная группа, которую возглавил опытнейший сотрудник управления — следователь по особо важным делам полковник юстиции Станислав Богданов. В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетели. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Читайте подробнее: Смертельный пожар в Томской области вылился в уголовное дело

08:15 21.01.2020 Здание, которое сгорело в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, принадлежало частному лицу и сдавалось иностранной компании. «Частное лицо сдавало здание компании из Китая», — цитирует представителя районной администрации «Интерфакс». Представитель администрации добавил, что здание использовали в качестве общежития. В нём могли проживать граждане Узбекистана, Таджикистана и КНР. Название компании, арендовавшей здание, не называется. Читайте также: Сгоревшее в Томской области здание было общежитием для рабочих

08:27 21.01.2020 Двум мужчинам, пострадавшим при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, оказана медицинская помощь. Об этом сообщили в региональной администрации. Мужчины сумели спастись из огня, самостоятельно эвакуировавшись из горящего здания. Один из пострадавших — мужчина 1994 года рождения — получил помощь на месте и отказался от госпитализации. Второй пострадавший — 1986 года рождения. В госпитализации он также не нуждался. Читайте также: Пострадавшим при пожаре в Томской области оказана медпомощь

08:56 21.01.2020 Иван Шилов ИА REGNUM

09:35 21.01.2020 Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в поселке Причулымский Томской области, в результате которого погибли 11 человек. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ. Подробности в материале: Смертельный пожар в Томской области ликвидирован

09:42 21.01.2020 По предварительным данным, причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области, послужила неисправность электрооборудования. «Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Читайте также: Названа предварительна причина пожара в Томской области

10:06 21.01.2020 На месте пожара в Томской области. tomsk.gov.ru

10:25 21.01.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 21 января прибыл на место ЧП в Асиновском районе, где при пожаре в посёлке Причулымский погибли 11 человек. Об этом сообщили в областной администрации. Глава региона поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всей Томской области. Подробности в материале: На место пожара с погибшими в Томской области прибыл губернатор

10:42 21.01.2020 Помимо губернатора, на месте пожара также работают вице-губернаторы Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков и Андрей Кнорр, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, глава Асиновского района Николай Данильчук, начальник регионального УМВД Демьян Лаптев.

10:45 21.01.2020 По предварительным данным, среди погибших на пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области — десять граждан Узбекистана и одна гражданка России. Об этом сообщили в областной администрации. По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления арендовало ООО «Грин Вуд». Оно не было предназначено для проживания людей. Уточняется, что граждане Узбекистана имели патенты на работу в России. Подробности в материале: На пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

11:03 21.01.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Такое поручение он дал после пожара в Асиновском районе, унесшего 21 января 11 жизней. Осмотрев место происшествия, Жвачкин начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Асино. Подробности в материале: В Томской области после смертельного пожара пройдут проверки

11:03 21.01.2020 В МЧС Узбекистана подтвердили смерть 10 граждан республики, погибших в результате пожара в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области. Читайте также: МЧС Узбекистана подтвердило гибель 10 граждан республики в Томской области

11:07 21.01.2020 На месте пожара. Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

11:29 21.01.2020 Центральный аппарат СКР будет контролировать ход расследования уголовного дела о пожаре в Томской области, унёсшем жизни 11 человек. Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает 21 января пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Глава СКР взял на контроль дело о смертельном пожаре в Томской области

11:45 21.01.2020 В ликвидации пожара в посёлке Причулымский от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 19 человек.

11:48 21.01.2020 Пожар в Асиновском районе. 70.mchs.gov.ru

12:24 21.01.2020 Последняя проверка деятельности ООО «Грин Вуд», чьи работники погибли в ночном пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, происходила в 2017 году. Об этом, как сообщили в администрации Томской области, главе региона Сергею Жвачкину доложили члены комиссии по чрезвычайным ситуациям в Асиновском районе. По итогам проверки районная прокуратура вынесла предписание об устранении замечаний. Примечательно, что деревянное строение, которое 21 января уничтожил пожар, не проверяли. Оно не было предназначено для проживания людей. Читайте подробнее: Смертельный пожар в Томской области: что известно на сегодняшний день

13:02 21.01.2020 Пожар в Причулымском. 70.mchs.gov.ru

13:25 21.01.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин раздал поручения по итогам работы оперативного штаба. Главе Асиновского района Николаю Данильчуку поручено предоставить двум спасшимся из огня рабочим временное жильё в местном общежитии. Вице-губернатору по вопросам безопасности Игорю Толстоносову поручено вместе с органами МЧС провести проверку пожарной безопасности, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях. Всего в регионе насчитали 378 таких хозяйствующих субъектов. Департаменту по международным и региональным связям администрации Томской области поручено немедленно связаться с посольством Узбекистана в России. В том числе для того, чтобы урегулировать вопросы по транспортировке тел погибших. Об этом: Пожар в Томской области: спасшимся предоставят временное жильё

14:09 21.01.2020 Пожар в Асиновском районе Томской области. 70.mchs.gov.ru

14:42 21.01.2020 Томские следователи обнародовали информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели одиннадцати человек при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Томской области, в ООО «Гринвуд» и в УФМС по городу Асино проведены обыски, изъята документация. Устанавливается местонахождение директора ООО «Гринвуд» (на официальном сайте администрации Томской области — ООО «Грин Вуд», прим. ред.). Следователи осмотрели место происшествия. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Об этом: Пожар в Томской области: в асинском УФМС прошли обыски

15:08 21.01.2020 Сотрудники СК РФ на месте ЧП в Асиновском районе. tomsk.sledcom.ru

15:14 21.01.2020 «Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так ещё и на окнах в нём были установлены решётки», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, комментируя обстоятельства пожара в Асиновском районе. Читайте подробнее: «На окнах — решётки»: подробности смертельного пожара в Томской области

15:49 21.01.2020 Жители Томской области высказываются по поводу трагедии в Асиновском районе в соцсетях. «По радио сказали, что губернатор распорядился проверить все лесозаготовительные предприятия на предмет условий проживания временных рабочих и условий охраны труда. А что мешало их проверить раньше?» — задаётся вопросом подписчик паблика «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте».

16:09 21.01.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин (слева) на экстренном заседании областной комиссии по ЧС в Асиновском районе Томской области. tomsk.gov.ru

16:11 21.01.2020 Представители узбекской диаспоры в Томске намерены перевезти тела погибших при пожаре в Асиновском районе в Узбекистан. Об этом сообщил глава диаспоры Саматула Рузиев. По его словам, все погибшие проживали в Навоийской области Узбекистана. «Я сейчас созвонился с посольством… Как на бумаге все решится, будем поэтапно отправлять (тела погибших в Узбекистан)», — цитирует Рузиева РИА «Томск». Читайте также: Тела погибших при пожаре в Томской области перевезут в Узбекистан

16:30 21.01.2020 Два человека, которые сумели самостоятельно спастись из горящего здания, также были гражданами Узбекистана, передают томские СМИ.

16:53 21.01.2020 Информация о том, что здание, в котором при пожаре погибли 11 человек, было непригодно для жилья, вызвала в томских пабликах в соцсетях большой резонанс. «Полстраны живёт в домах, которые давно не пригодны для жилья…» — подчеркнул подписчик паблика «Регион-70» в соцсети «ВКонтакте».

17:33 21.01.2020 Опубликован список имён девяти граждан Узбекистана, погибших в результате пожара в посёлке Причулымский. Об этом: Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших при пожаре под Томском

18:09 21.01.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на месте ЧП в Асиновском районе. tomsk.gov.ru

19:13 21.01.2020 По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», по адресу улица Свободы, 1/3 в Причулымском (относится к городу Асино), где произошёл пожар, расположено ООО «ГРИН ВУД», зарегистрированное в 2011 году. Сотрудниками числятся 12 человек. Генеральным директором предприятия является гражданин КНР Сунь Аньни, который также возглавляет лесоперерабатывающее предприятие ООО «Асинолесстрой-2М».

21:15 21.01.2020 Экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Асиновском районе Томской области. tomsk.gov.ru

22:05 21.01.2020 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели 11 человек в результате пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

22:06 21.01.2020 В рамках расследования назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы. В ООО «Гринвуд» и в УФМС по г. Асино произведены обыски, в ходе которых изъята представляющая для следствия интерес документация.

22:08 21.01.2020 Местонахожение директора ООО «Гринвуд» пока не установлено. Следственные органы СКР разыскивают его.

07:12 Пожар в Асиновском районе. 70.mchs.gov.ru

08:36 Останки граждан Узбекистана, погибших 21 января при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, доставит на родину борт республиканского МЧС. По словам главы узбекской диаспоры в Томске Саматулы Рузиева, это произойдёт в ближайшие дни. В настоящее время тела погибших находятся на генотипической экспертизе в медучреждении. Готовятся свидетельства о смерти. «Завтра-послезавтра в Томск прибудет борт МЧС Узбекистана для транспортировки тел», — цитирует Рузиева 22 января РИА «Томск». Об этом: Борт МЧС Узбекистана доставит на родину тела погибших в томском пожаре