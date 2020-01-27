Стрельба в здании суда в Новокузнецке
Пожизненное заключение грозит стрелявшему в суде Новокузнецка
Стрелявшему в мировом суде Новокузнецка мужчине предъявлено обвинение по ст. 295, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершённое в целях воспрепятствования его законной деятельности; покушение на убийство». Об...
27 января 2020
Стрелявший в здании суда в Новокузнецке извинился и объявил голодовку
Стрелявшего в здании мирового суда в Новокузнецке мужчину судом Центрального района назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца — до 16 марта 2020 года, сообщает «КузПресс». Напомним, утром 16 января 2020 года в Новокузнецке мужчина открыл стрельбу в здании суда. Погиб судебный пристав...
21 января 2020
Стрельба в здании суда в Новокузнецке — все новости
В Новокузнецке утром 16 января мужчина открыл стрельбу в здании суда. Сообщается, что в ходе инцидента погиб судебный пристав, он скончался в машине скорой помощи. Ещё один человек ранен. Стрелявший задержан. 07:32 16.01.2020 Второй пострадавшей при стрельбе в здании суда в Новокузнецке оказалась...
17 января 2020
Пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка пришла в сознание
Состояние получившей ранения во время стрельбы в мировом суде Новокузнецка 43-летней женщины стабилизировалось — она пришла в сознание и переведена из реанимации в отделение. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф Кузбасса. «Пострадавшая пришла в себя, ее перевели из...
17 января 2020
Раскрыты подробности ссоры, из-за которой произошла стрельба в Новокузнецке
СМИ рассказали подробности соседской ссоры, которая могла стать причиной стрельбы в мировом суде Новокузнецка. Напомним, ранее сообщалось, что действия стрелка, который убил одного человека и ещё одного ранил, связаны с громким разбирательством ссоры с соседями, которая произошла летом 2018 года...
17 января 2020
Выяснилось, зачем стрелок из Новокузнецка пришёл в суд
Новокузнецкие СМИ уточняют, что стрелявший накануне, 16 января, в мировом суде Новокузнецка мужчина — Артём П., а его действия связаны с громким разбирательством ссоры с соседями, которая произошла летом 2018 года. «Тогда в СНТ Надежда, что находится рядом с селом Куртуково Новокузнецкого района...
17 января 2020
После стрельбы в Новокузнецке новосибирским приставам провели инструктаж
После стрельбы в суде Новокузнецка новосибирские судебные приставы уделили особое внимание безопасности. «На данный момент всё работает в штатном режиме, информацию довели до сотрудников, провели инструктаж. Указаний пока никаких не поступала, возможно, поступят в будущем», — сообщили «Вестям...
16 января 2020
У пристава, погибшего при стрельбе в Новокузнецке, осталось четверо детей
У погибшего во время сегодняшней стрельбы в суде Новокузнецка судебного пристава остались четверо детей, сообщили ТАСС в администрации Новокузнецкого муниципального района, подчеркнув, что его семье будет оказана материальная помощь. «У погибшего осталось четверо детей, один из них студент, самому...
16 января 2020
Комиссия центрального аппарата ФССП РФ выехала на место ЧП в Новокузнецке
На место стрельбы в суде Новокузнецка выехала комиссия центрального аппарата ФССП России. Об этом сообщает управлении ФССП России по Кемеровской области. «16 января 2020 года совершено вооружённое нападение в здании судебных участков № 1 и 2 Новокузнецкого судебного района Кемеровской области. На...
16 января 2020
Родственник стрелка из Новокузнецка назвал причину его поступка
Родственник стрелявшего в здании суда Новокузнецка заявил, что мужчина пошёл на такой шаг «из-за несправедливости». Он рассказал, что мужчина якобы кого-то «не пропустил». После чего к его дому подъехала спецтехника и вынесла ворота. Было возбуждено дело, по которому он проходил потерпевшим. А на...
16 января 2020
Мэр Новокузнецка прокомментировал стрельбу в здании суда
Власти Новокузнецка окажут необходимую помощь семьям пострадавших при стрельбе в здании суда, сообщил ТАСС мэр города Сергей Кузнецов. «Всё, что происходит в городе, у меня на личном контроле. Мы будем помогать семье пострадавших, мы возьмём на себя и похороны, и поддержку, и все остальные вопросы»...
16 января 2020
Очевидец рассказал детали стрельбы в суде Новокузнецка
Мужчина открыл стрельбу в суде Новокузнецка после неудачно завершившегося для него слушания, сообщает «360» со ссылкой на жителя Кузбасса, который находился в этот день в суде. «Я слышал, что было какое-то разбирательство между истцом и ответчиком. Один из них, когда вопрос уже в какую-то сторону...
16 января 2020
Стрельба в суде Новокузнецка: дело передано в центральный аппарат СКР
Уголовное дело по факту стрельбы в мировом суде города Новокузнецка, в ходе которой один человек погиб и ещё один пострадал, по распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства. Об этом 16 января сообщает пресс-служба СК РФ...
16 января 2020
В Росгвардии сообщили подробности задержания стрелка в суде Новокузнецка
В у правлении Росгвардии по Кемеровской области прокомментировали стрельбу в суде Новокузнецка. «Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с судебными приставами задержали гражданина, который ранил двух человек в участке мирового суда. Росгвардейцы взяли под охрану место происшествия...
16 января 2020
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в новокузнецком суде
Раненная в результате стрельбе в районном суде в Новокузнецке женщина прооперирована, врачи дают благоприятный прогноз. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф. «Женщина прооперирована, операция длилась ориентировочно 2,5 часа, прогноз...
16 января 2020
Врачи прооперировали пострадавшую при стрельбе в суде Новокузнецка женщину
Потерпевшая во время стрельбы в здании суда Новокузнецка женщина прооперирована, сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на региональный центр медицины катастроф. Уточняется, что сейчас она находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжелое, прогноз на выздоровление положительный —...
16 января 2020
Появилось видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
Следственный комитет РФ опубликовал на своей странице в YouTube видео из здания районного суда в Новокузнецке, где злоумышленник открыл стрельбу. По версии следствия, утром 45-летний вооруженный ружьем мужчина пришел в мировой суд, на входе его остановил пристав, подозреваемый нанес ему...
16 января 2020
СМИ: стала известна личность стрелявшего в суде Новокузнецка
Подозреваемым в стрельбе в здании суда в Новокузнецке оказался потерпевший по уголовному делу о конфликте в местном селе Артём П., пишет «Тайга.инфо». По данным СМИ он является потерпевшим по делу об «умышленном уничтожении имущества», возбуждённому в отношении Сергея Ч. По указанному делу сегодня...
16 января 2020
В здании, где произошла стрельба, находится не только суд Новокузнецка
Здание, где сегодня утром была открыта стрельба, находится в центральной части Новокузнецка. «В нем расположены участки № 2 и № 4 мирового суда Центрального района города, а также участки № 1 и № 2 мирового суда Новокузнецкого района. Кроме того, судя по фотографиям дома, в здании находится и...
16 января 2020
Дело о стрельбе в суде Новокузнецка решено переквалифицировать
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде Новокузнецка, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По данным радиостанции, решение об изменении статьи принято с учётом того, что один из потерпевших скончался. Как ранее сообщало ИА...
16 января 2020