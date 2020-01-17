В Новокузнецке утром 16 января мужчина открыл стрельбу в здании суда. Сообщается, что в ходе инцидента погиб судебный пристав, он скончался в машине скорой помощи. Ещё один человек ранен. Стрелявший задержан.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в суде

07:32 16.01.2020 Второй пострадавшей при стрельбе в здании суда в Новокузнецке оказалась работница суда. Тяжелораненая женщина госпитализирована. Читайте также: Стрельба в здании суда Новокузнецка: есть жертвы

07:37 16.01.2020 По предварительным данным, открывший стрельбу пришёл в суд Новокузнецка с ружьём. Читайте подробнее: Тяжелораненая при стрельбе в суде Новокузнецка женщина госпитализована

07:39 16.01.2020 Судебный пристав, пострадавший при стрельбе в суде Новокузнецка, скончался в машине скорой помощи.

07:48 16.01.2020 Стрельба, в результате которой один человек погиб, а ещё один был тяжело ранен, произошла в здании мирового суда в Новокузнецке. Сейчас помещение в связи с оперативными мероприятиями временно закрыто. Читайте подробнее: Стало известно, в каком суде Новокузнецка произошла стрельба

07:56 16.01.2020 Пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка женщина находится в тяжёлом состоянии. Врачи борются за её жизнь, ей предстоит сложная операция. Женщине в лицо попала дробь. Кроме того, она получила ранение нижних конечностей. Читайте подробнее: Врачи борются за жизнь пострадавшей при стрельбе в суде Новокузнецка

08:03 16.01.2020 Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в суде Новокузнецка. Дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух лиц» (п.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, сегодня утром, 16 января, 45-летний мужчина, вооружившись ружьём, пришёл на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил пристав, в которого он выстрели. Мужчина был ранен в живот. Свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. А злоумышленник в это время прошёл в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину. Мужчина был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии. Подробности в материале: После стрельбы в суде Новокузнецка возбуждено уголовное дело

08:05 16.01.2020 Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в суде Новокузнецка Кемеровской области, в результате которой погиб пристав. Об этом 16 января сообщает региональное главное управление СКР. Читайте также: Следователи возбудили дело после стрельбы в новокузнецком суде

08:10 16.01.2020 В Кемеровской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц. kuzbass.sledcom.ru [[[video-0]]]

08:14 16.01.2020 Пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка женщина проходила свидетелем по одному из рассматриваемых дел, сообщили в Следственном управлении СКР по Кузбассу. Мужчина, вооружившись ружьём, пришёл на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. Выстрелив в попытавшегося задержать его на входе пристава, он прошёл в кабинет, где «выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу». Читайте также: СКР: пострадавшая в суде Новокузнецка женщина проходила свидетелем по делу

08:20 16.01.2020 Как сообщают местные СМИ, стрелявший в здании суда Новокузнецка мужчина проходит потерпевшим по одному из дел и был не согласен с судебным решением.

08:30 16.01.2020 В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении задержанному при стрельбе в суде Новокузнецка мужчине обвинения по статье «Убийство» и избрании ему меры пресечения. Ранее сообщалось, что стрелявший проходит потерпевшим по одному из дел. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. «Пока неизвестно, был ли нападавший участником процесса, эти обстоятельства будут выяснять», — пишет «Сибдепо» со ссылкой на свой источник информации в СКР. Читайте подробнее: В Новокузнецке выясняют, был ли стрелявший в суде участником процесса

08:41 16.01.2020 В Новокузнецк, где сегодня утром, 16 января, произошла стрельба в здании суда, направлены следователи-криминалисты из Москвы, сообщают СМИ.

08:53 16.01.2020 Судебный участок № 2. Новокузнецк

08:55 16.01.2020 Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Об этом: Бастрыкин направил в Новокузнецк «опытных следователей-криминалистов»

09:07 16.01.2020 Следственный комитет РФ разместил на своей странице в Instagram оперативное видео из здания мирового суда в Новокузнецке.

09:24 16.01.2020 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о стрельбе в суде Новокузнецка, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Решение об изменении статьи принято с учётом того, что один из потерпевших скончался. Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц» (п.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом: Дело о стрельбе в суде Новокузнецка решено переквалифицировать

09:44 16.01.2020 Судебный участок № 2. Новокузнецк

09:49 16.01.2020 Здание, где произошла стрельба, находится в центральной части Новокузнецка. «В нем расположены участки № 2 и № 4 мирового суда Центрального района города, а также участки № 1 и № 2 мирового суда Новокузнецкого района. Кроме того, судя по фотографиям дома, в здании находится и представительство государственной жилищной инспекции Кузбасса», — сообщает «Тайга инфо». Читайте также: В здании, где произошла стрельба, находится не только суд Новокузнецка

10:01 16.01.2020 Подозреваемым в стрельбе в здании суда в Новокузнецке оказался потерпевший по уголовному делу о конфликте в местном селе Артём П., пишет «Тайга.инфо». По данным СМИ, он является потерпевшим по делу об «умышленном уничтожении имущества», возбуждённому в отношении Сергея Ч. По указанному делу сегодня, 16 января, должно было состояться очередное заседание. Сергея Ч. обвиняют в том, что несколько лет назад он протаранил ворота дома и гаража Артёма П. Пострадавшей во время стрельбы женщиной могла оказаться супруга Сергея Ч. Читайте подробнее: СМИ: стала известна личность стрелявшего в суде Новокузнецка

10:23 16.01.2020 Следственный комитет РФ опубликовал на своей странице в YouTube видео из здания районного суда в Новокузнецке, где злоумышленник открыл стрельбу. Подробности в материале: Появилось видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда

10:33 16.01.2020 Потерпевшая во время стрельбы в здании суда Новокузнецка женщина прооперирована, сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на региональный центр медицины катастроф. Уточняется, что сейчас она находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжелое, прогноз на выздоровление положительный — жизненно-важные органы не пострадали. Читайте подробнее: Врачи прооперировали пострадавшую при стрельбе в суде Новокузнецка женщину

10:45 16.01.2020 Раненная в результате стрельбе в районном суде в Новокузнецке женщина прооперирована, врачи дают благоприятный прогноз. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф. Читайте подробнее: Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в новокузнецком суде

10:53 16.01.2020 [[[video-1]]] Председатель Следственного комитета направил в Новокузнецк опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.vk.com sledcomru

11:00 16.01.2020 Стрелявшего в здании суда в Новокузнецке обезвредил другой судебный пристав, пишет ИА «Город Nовостей» со ссылкой на свой источник информации. «Но это произошло далеко не сразу после того, как стрелявший нанёс ранения двум людям, — уточнил собеседник издания. — На этом мужчина не остановился и попытался попасть с оружием в некоторые помещения мирового суда. Среди них — кабинет судьи, рассматривавшей дело с его участием, и кабинет секретарей судей. Мужчина упёрся в закрытые двери и попытался их выломать, но это не принесло результата. Вскоре после этого нападавшего «повязал» второй судебный пристав».

11:20 16.01.2020 Врачи рассказали о ранениях женщины, которая пострадала во время стрельбы в суде Новокузнецка. «У женщины повреждены оба плеча, лицо, задето левое глазное яблоко, сломана лучевая кость. В неё стреляли из дробовика», — рассказал Сибдепо источник в медицинских кругах.

11:38 16.01.2020 В управлении Росгвардии по Кемеровской области прокомментировали стрельбу в суде Новокузнецка. «Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с судебными приставами задержали гражданина, который ранил двух человек в участке мирового суда. Росгвардейцы взяли под охрану место происшествия до прибытия следственной группы и оказали доврачебную помощь пострадавшим», — отметили в управлении. Подробности в материале: В Росгвардии сообщили подробности задержания стрелка в суде Новокузнецка

12:59 16.01.2020 В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны совместно с приставами задержали злоумышленника. vk. comrosgvardiya_kuzbass

13:17 16.01.2020 Уголовное дело по факту стрельбы в мировом суде города Новокузнецка, в ходе которой один человек погиб и ещё один пострадал, по распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина предано в центральный аппарат ведомства. Об этом 16 января сообщает пресс-служба СК РФ. Читайте подробнее: Стрельба в суде Новокузнецка: дело передано в центральный аппарат СКР

13:31 16.01.2020 Мужчина открыл стрельбу в суде Новокузнецка после неудачно завершившегося для него слушания, сообщает «360» со ссылкой на жителя Кузбасса, который находился в этот день в суде. «Я слышал, что было какое-то разбирательство между истцом и ответчиком. Один из них, когда вопрос уже в какую-то сторону решился, спустился на этаж, взял ружье, поднялся и застрелил того насмерть. Тут полиция приехала», — рассказал мужчина. Об этом: Очевидец рассказал детали стрельбы в суде Новокузнецка

14:01 16.01.2020 На месте стрельбы в судебном участке Новокузнецка. © СК РФ

14:03 16.01.2020 «Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело о стрельбе в мировом суде в городе Новокузнецке для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат ведомства», — сообщается на странице СКР в Instagram.

14:18 16.01.2020 Власти Новокузнецка окажут необходимую помощь семьям пострадавших при стрельбе в здании суда, сообщил ТАСС мэр города Сергей Кузнецов. «Всё, что происходит в городе, у меня на личном контроле. Мы будем помогать семье пострадавших, мы возьмём на себя и похороны, и поддержку, и все остальные вопросы», — отметил Кузнецов. Подробности в материале: Мэр Новокузнецка прокомментировал стрельбу в здании суда

14:30 16.01.2020 Родственник стрелявшего в здании суда Новокузнецка заявил, что мужчина пошёл на такой шаг «из-за несправедливости». Он рассказал, что мужчина якобы кого-то «не пропустил». После чего к его дому подъехала спецтехника и вынесла ворота. Было возбуждено дело, по которому он проходил потерпевшим. А на очередное заседание суда пришёл с ружьём, потому что не смог доказать виновность людей. «Несправедливость была… Тракториста того никто не привлёк, сколько писали жалоб тогда, и ничем это закончилось всё дело. Покушение так и сошло с рук», — цитирует Life мужчину, который рассказал, что пострадавшая во время стрельбы женщина выступала на стороне подозреваемого. Подробности в материале: Родственник стрелка из Новокузнецка назвал причину его поступка

14:41 16.01.2020 На место стрельбы в суде Новокузнецка выехала комиссия центрального аппарата ФССП России. Об этом сообщает управлении ФССП России по Кемеровской области. «16 января 2020 года совершено вооружённое нападение в здании судебных участков № 1 и 2 Новокузнецкого судебного района Кемеровской области. На место происшествия выехали заместитель директора Федеральной службы судебных приставов и комиссия центрального аппарата ФССП России», — уточнили в ведомстве. Подробности в материале: Комиссия центрального аппарата ФССП РФ выехала на место ЧП в Новокузнецке

14:51 16.01.2020 У погибшего во время сегодняшней стрельбы в суде Новокузнецка судебного пристава остались четверо детей, сообщили ТАСС в администрации Новокузнецкого муниципального района, подчеркнув, что его семье будет оказана материальная помощь. «У погибшего осталось четверо детей, один из них студент, самому маленькому два года, еще два ребенка учатся в 4 классе, — уточнили в пресс-службе администрации района. — Он проживал в Новокузнецке, его родители — жители Новокузнецкого района, им будет оказана помощь в размере 100 тыс. рублей». Об этом: У пристава, погибшего при стрельбе в Новокузнецке, осталось четверо детей

15:51 16.01.2020 После стрельбы в суде Новокузнецка новосибирские судебные приставы уделили особое внимание безопасности. «На данный момент всё работает в штатном режиме, информацию довели до сотрудников, провели инструктаж. Указаний пока никаких не поступало, возможно, поступят в будущем», — сообщили «Вестям Новосибирск» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Читайте также: После стрельбы в Новокузнецке новосибирским приставам провели инструктаж

16:07 16.01.2020 ФССП России. r42.fssprus.ru ИА REGNUM

20:04 16.01.2020 Следственный комитет России опубликовал видеозапись следственных действий в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке, где 45-летний мужчина открыл из ружья огонь по людям. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина выстрелил. Затем злоумышленник прошел в здание, где выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После этого преступник был задержан приставами и прибывшими на место происшествия сотрудниками Росгвардии. Судебный пристав от полученного ранения в живот скончался в больнице.

20:05 16.01.2020

05:43 Новокузнецкие СМИ уточняют, что стрелявший накануне, 16 января, в мировом суде Новокузнецка мужчина — Артём П., а его действия связаны с громким разбирательством ссоры с соседями, которая произошла летом 2018 года. Как уточняет ВашГород.ру со ссылкой на свой источник, в суд стрелявший приехал именно на рассмотрение резонансного дела о соседской войне. Читайте также: Выяснилось, зачем стрелок из Новокузнецка пришёл в суд

05:59 СМИ рассказали подробности соседской ссоры, которая могла стать причиной стрельбы в мировом суде Новокузнецка. По данным Life, летом 2018 года в селе Куртуково рядовой конфликт соседей перерос в разборку с применением тяжёлой техники. По словам Артёма П., которого задержади в мировом суде Новокузнецка накануне, 16 января, с ним по соседству проживает семья Ч., чей сын сломал горный велосипед его ребёнка. Артём П. потребовал компенсации за ремонт, но получил отказ. А позже сосед, по словам Артёма П., и вовсе сбил его машиной. Артём П. ударил по автомобилю шуруповёртом, что не понравилось его соседу. В итоге Сергей Ч. на строительном тракторе дважды протаранил гараж соседа, повредив сам бокс и стоявший внутри автомобиль. По словам Артёма П., ГИБДД и полиция в начале отказывались оформлять факт ДТП и документально фиксировать повреждения имущества. Он подчеркнул, что у его соседки «есть покровительство». В итоге сотрудники ГИБДД оштрафовали самого сбитого машиной Артёма П. на тысячу рублей. Он написал жалобы «во все возможные инстанции, но справедливости так и не добился». Об этом: Раскрыты подробности ссоры, из-за которой произошла стрельба в Новокузнецке

08:05 Состояние получившей ранения во время стрельбы в мировом суде Новокузнецка 43-летней женщины стабилизировалось — она пришла в сознание и переведена из реанимации в отделение. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф Кузбасса. Об этом: Пострадавшая при стрельбе в суде Новокузнецка пришла в сознание