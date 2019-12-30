Крушение самолёта в Казахстане 27 декабря 2019 г
В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров. По его словам, за минуту до взлета самолета с этой же взлетной полосы в...
30 декабря 2019
В Казахстане назвали возможные причины крушения самолета Bek Air
В Казахстане следователи рассматривают три версии крушения самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев. Так, по его словам, первая версия — ошибка экипажа, вторая — возможность технической неисправности самого воздушного судна, третья —...
30 декабря 2019
Крушение самолёта в Казахстане — все новости, трансляция
По меньшей мере девять человек погибли при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Bek Air в Казахстане. Лайнер вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан. По последним данным, при взлёте судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, повредив здание. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что...
28 декабря 2019
Медведев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Аскару Мамину в связи с падением самолёта авиакомпании Bek Air. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба правительства РФ. «Мы скорбим вместе с народом Казахстана», — говорится в сообщении. Медведев...
27 декабря 2019
Москвичи принесли цветы к посольству Казахстана
В Москве жители принесли гвоздики к зданию посольства Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря очевидцы. Собеседники уточнили, что цветы лежат на каменной ограде перед входом в посольство. Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорте Алма-Аты потерпел крушение самолёт Fokker 100, погибли...
27 декабря 2019
Жириновский надеется на эффективное расследование катастрофы в Казахстане
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей под Алма-Атой, и надеется на оперативное расследование, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря. «Гибель людей — это всегда трагедия, слезы и боль утраты, но особенно это ощущается...
27 декабря 2019
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой самолета Fokker-100 в Алма-Аты, сообщает 27 декабря пресс-служба Кремля. «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее...
27 декабря 2019
Авиакатастрофа в Казахстане: на борту самолета были иностранные граждане
На борту разбившегося в Казахстане самолета находились граждане Украины, Киргизии, Китая и самой республики, сообщили 27 декабря в пресс-службе МВД Казахстана. «Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди них были двое...
27 декабря 2019
Поклонская: авиакатастрофа в Казахстане – общая трагедия
В Госдуме соболезнуют родным и близким погибших в результате авиакатастрофа в Казахстане. «Приношу свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате крушения самолёта в Казахстане», — отметила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») в Facebook. «Мы близкие по...
27 декабря 2019
Авиакатастрофа в Казахстане: какие выводы должен сделать Омск
Трагедия в Казахстане, где при крушении пассажирского самолёта погибли люди, наглядно демонстрируют необходимость выноса аэропортов за пределы городов. Об этом в своём Telegram-канале написал омский политобозреватель Василий Епанчинцев. «Алма-атинский аэропорт находится всего в 15 километрах от...
27 декабря 2019