По меньшей мере девять человек погибли при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Bek Air в Казахстане. Лайнер вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан. По последним данным, при взлёте судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, повредив здание. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этой трагедией. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение

07:14 27.12.2019 Сразу после взлёта самолет, потерпевший крушение после вылета из Алма-Аты, сделал полукруг и врезался в здание за взлетно-посадочной полосой. Об этом рассказал очевидец происшествия в Instagram. На опубликованных им видеокадрах видно, насколько сильно повреждён самолёт. Потерпевший крушение самолёт авиакомпании Bek Air. Цитата из видео очевидца

07:22 27.12.2019 Соболезнования семьям погибших при крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал в своем Twitter. Подробности в материале: Токаев выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Алма-Аты

07:30 27.12.2019 Breakingmash удалось связаться с одной из пассажирок рейса Алма-Ата — Нурсултан. Гульнара Кошенова рассказала о страшных событиях, которые ей пришлось пережить: «Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать… Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали».

07:30 27.12.2019 Информация о российских гражданах среди пассажиров самолета, рухнувшего в аэропорту Алма-Аты, проверяется. Читайте также: Дипломаты проверяют информацию о гражданах РФ на борту самолета в Алма-Ате

07:31 27.12.2019 По последней информации, при падении самолёта погибло 14 человек, ещё 35 пострадали.

07:34 27.12.2019 Место катастрофы. На кадрах видно, что повреждено ещё и здание. Потерпел крушение самолёт авиакомпании Bek Air. Цитата из видео

07:36 27.12.2019 На месте крушения самолёта в Казахстане работают спасатели. Так как лайнер упал в жилом секторе, идёт эвакуация жителей. Продолжаются поиски пассажиров борта. МЧС и пожарные разбирают завалы.

07:44 27.12.2019 Среди пассажиров самолета, разбившегося в аэропорту Алма-Аты, не было граждан РФ. Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Алма-Ате. Об этом: Дипломаты сообщили, что на борту упавшего самолета не было граждан РФ

07:54 27.12.2019 22 пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате в крайне тяжелом состоянии, сообщает navideovidno со ссылкой на мэрию.

07:55 27.12.2019 Президент Казахстана Токаев высказался о крушении самолета: все виновные понесут строгое наказание.

07:56 27.12.2019 22 пассажира потерпевшего крушение самолёта в Казахстане находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших — восемь детей.

07:56 27.12.2019 Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена в Казахстане после крушения самолета, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

07:58 27.12.2019 Обнародован предварительный список пострадавших в авиакатастрофе. Цитата из канала bbbreaking.

08:00 27.12.2019 Трагедия в Казахстане, где при крушении пассажирского самолёта погибли люди, наглядно демонстрируют необходимость выноса аэропортов за пределы городов. Об этом в своём Telegram-канале написал омский политобозреватель Василий Епанчинцев. «Алма-атинский аэропорт находится всего в 15 километрах от центра. Это вопрос безопасности. Воздушные суда не должны взлетать и садиться над жилыми домами», — подчеркнул Василий Епанчинцев. Читайте подробнее: Авиакатастрофа в Казахстане: какие выводы должен сделать Омск

08:01 27.12.2019 Четырнадцать человек погибли и еще 35 пострадали в авиакатастрофе в аэропорту Алма-Аты, 27 декабря сообщает мэрия города Алма-Ата. Читайте подробнее: Число погибших в авиакатастрофе в Казахстане выросло до 14 человек

08:01 27.12.2019 «Разбились много людей, много трупов. Выжившие просят скорую, она не едет, это ужасно». Так комментирует очевидец крушение самолёта в Казахстане. Самолёт авиакомпании Bek Air, разбившийся в Казахстане. Цитата из видео

08:09 27.12.2019 Состояние двадцати двух человек из числа пострадавших при крушении лайнера авиакомпании Bek Air в Алма-Ате оценивается как крайне тяжёлое. Подробности в материале: В Алма-Ате рассказали о состоянии пострадавших при падении самолета

08:18 27.12.2019 В комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана установили личности семи погибших. В результате авиакатастрофы погибли Астанов Николай (1971 г.р.), Хайдаров Р. (1940 г.р.), Калиев Бауржан (1974 г.р.), Карибаев Базархан(1974 г.р.), Муратбаев Марат (1961 г.р.)Нурбаев Абай (1982 г.р.) и Исина А. Читайте также: Установлены личности пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате

08:25 27.12.2019 Авиационный портал Flightradar опубликовал данные траектории полета разбившегося Fokker-100. По информации ресурса, возраст самолета составлял 23 года. Траектория полёта разбившегося в Казахстане самолёта. Цитата со страницы twitter.

08:26 27.12.2019 На сайте авиакомпании Bek Air указано, что авиапарк компании полностью состоит из Fokkek Air-100. Это среднемагистральный пассажирский лайнер, который разработала голландская фирма Fokker на базе пассажирского самолета F-28−4000.

08:29 27.12.2019 «Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме соболезнования первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Читайте также: Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

08:30 27.12.2019 В авиакатастрофе под Алма-Атой выжили 60 человек — данные из аэропорта.

08:31 27.12.2019 В Казахстане расследуют крушение самолёта авиакомпании «Бэк эйр», который рухнул в аэропорту Алма-Аты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, изучением обстоятельств и причин катастрофы займется специальная комиссия. «В 07:22 рейс авиакомпании «Бэк эйр» при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было, — говорится в сообщении аэропорта в Facebook. — Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия». Читайте подробнее: Причины крушения самолёта в Казахстане расследует спецкомиссия

08:39 27.12.2019 В Казахстане приостановили работу авиакомпании Bek Air после авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты, сообщили 27 декабря в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики. Читайте подробнее: В Казахстане приостановили работу авиакомпании Bek Air

08:39 27.12.2019 «Ваши боль и страдания отозвались в наших сердцах. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сказала председатель сената Казахстана Дарига Назарбаева от имени всей верхней палаты парламента. Читайте также: В сенате Казахстана выразили соболезнования в связи с крушением самолета

08:46 27.12.2019 Авиакатастрофа, которая произошла в международном аэропорту Алма-Аты, где при взлёте рухнул самолёт авиакомпании Bek Air, летевший в Нур-Султан, не повлияла на график работы воздушной гавани. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе аэропорта. «Уважаемые пассажиры! Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет», — говорится в сообщении воздушной гавани в Facebook. Читайте подробнее: Крушение самолёта не повлияло на работу аэропорта Алма-Аты

08:48 27.12.2019 Один из пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате скончался в больнице, число жертв выросло до 15, пишет канал bbbreaking со ссылкой на медиков.

08:49 27.12.2019 Крушение самолета Fokker 100 Bek Air в аэропорту Алматы [emer.gov.kz]

08:54 27.12.2019 В Госдуме соболезнуют родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Казахстане. «Приношу свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате крушения самолёта в Казахстане», — отметила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») в Facebook. Подробности в материале: Поклонская: авиакатастрофа в Казахстане — общая трагедия

08:59 27.12.2019 Количество погибших при падении лайнера авиакомпании Bek Air в Алма-Ате возросло до 15 человек. Читайте подробнее: Число погибших при падении авиалайнера в Алма-Ате возросло до 15 человек

09:00 27.12.2019 Комитет по черезвычайным ситуациям Казахстана обнародовал личности погибших при крушении самолёта авиакомпании Bek Air в Алма-Ате: 1.Астанов Николой 1971 г.р. 2. Хайдаров Р. 1940 г.р. 3. Калиев Бауржан 1974 г.р. 4. Карибаев Базархан 1974 г.р. 5. Муратбаев Марат 1961 г.р. 6. Нурбаев Абай 1982 г.р. 7. Исина А. Личности остальных погибших устанавливаются.

09:03 27.12.2019 При взлете пассажирского самолета, выполнявшего рейс «Алматы — Нур-Султан» авиакомпании Бек Эйр, произошло его падение в районе жилого сектора — emer.gov.kz. Видео комитета по черезвычайным ситуациям Казахстана. Место трагедии с самолётом авиакомпании Bek Air

09:11 27.12.2019 Строящийся дом, в который врезался самолет, был пустым. Об этом сообщили в департаменте по ЧС Алма-Аты.

09:22 27.12.2019 Работы на месте крушения Fokker 100 [emer.gov.kz]

09:27 27.12.2019 Казахстанская авиакомпания Bek Air появилась в 1999 году. Главный офис находится в Уральске. Компания является вторым крупнейшим внутренним перевозчиком в стране. Bek Air выполняет рейсы по более чем 14 направлениям внутри Казахстана. В ее авиапарке находятся десять самолетов Fokker-100.

09:31 27.12.2019 Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков уточнил, что лайнер врезался в дом фюзеляжем, в момент столкновения людей в доме не было. Читайте подробнее: Раскрыты подробности о здании, с которым столкнулся лайнер в Алма-Ате

09:34 27.12.2019 Казахстанские спасатели опубликовали карту района, где рухнул самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. emer.gov.kz

09:39 27.12.2019 Крушение самолета Fokker 100 Bek Air [Цитата из видео на youtube].

09:41 27.12.2019 Шестидесяти пассажирам, которые выжили при крушении самолёта Fokker-100, рухнувшего за пределами аэродрома после взлёта в аэропорту Алма-Аты, оказана медицинская помощь. Предварительный список с указанием фамилий пострадавших опубликован на странице воздушной гавани в Facebook. Всего на борту лайнера авиакомпании Bek Air находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, число жертв катастрофы возросло до 15 — один из пострадавших скончался в больнице. Читайте подробнее: Обнародован список выживших при крушении самолёта в Казахстане

09:50 27.12.2019 Казахская авиакомпания Bek Air, самолет которой утром 27 декабря потерпел крушение при взлёте из аэропорта Алма-Аты, принесла свои соболезнования по поводу случившегося. Соответствующее заявление 27 декабря размещено на официальном сайте Bek Air. Подробности в материале: Авиакомпания Bek Air принесла соболезнования в связи с падением её самолета

09:53 27.12.2019 Российское посольство в Казахстане выразило соболезнования родным и близким людей, погибших при крушении лайнера в Алма-Ате. «Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении в Facebook. Читайте подробнее: Посольство РФ выразило соболезнования в связи с гибелью людей в Алма-Ате

09:59 27.12.2019 В Казахстане приостановили полёты самолётов Fokker 100. Это произошло после крушения лайнера этого типа, который рухнул сегодня, 27 декабря, после взлёта из аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. «До выяснения обстоятельств происшествия полёты самолетов данного типа временно приостановлены», — говорится в сообщении. Уточняется, что сертификат лётной годности на потерпевший крушение самолёт был выдан 22 мая 2019 года, срок его действия заканчивался 21 мая 2020 года. Самолёт был выпущен 23 года назад — в апреле 1996 года. Подробности в материале: После авиакатастрофы в Казахстане полёты Fokker 100 приостановлены

10:01 27.12.2019 Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета вблизи Алма-Аты.

10:05 27.12.2019 Самолет авиакомпании Bek Air, 27 декабря упавший под Алма-Атой, получил сертификат лётной годности в мае 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Самолёт был произведён в апреле 1996 года. Авиационные власти страны приостановили сертификаты эксплуатанта и летной годности перевозчика. Об этом: Упавшему в Алма-Ате лайнеру выдали сертификат годности в мае 2019 года

10:11 27.12.2019 В числе погибших при крушении самолета Bek Air в районе посёлка Кызыл Ту в Алматинской области оказался командир воздушного судна, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. По данным ведомства, на борту самолета находились пять членов экипажа. О судьбе второго пилота, а также бордпроводников — пока не сообщается.

10:13 27.12.2019 Крушение самолета Fokker 100 Bek Air в аэропорту Алма-Аты [emer.gov.kz]

10:14 27.12.2019 Капитан самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение при взлете из аэропорта Алма-Аты, Марат Муратабаев оказался среди погибших в авиакатастрофе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Подробности в материале: Капитан экипажа, упавшего в Алма-Ате самолета авиакомпании Bek Air, погиб

10:15 27.12.2019 Координационный центр на месте крушения [emer.gov.kz]

10:17 27.12.2019 Коэффициент сцепления полосы, с которой взлетал самолет авиакомпании Bek air, превышает необходимое значение для нормального взлета. За три минуты до крушения с полосы взлетел самолет Air Astana в Москву, сообщил президент международного аэропорта Алма-Аты Болат Ержанов. Читайте также: Крушение самолета в Казахстане: в аэропорту закрыли взлетную полосу

10:17 27.12.2019 МВД Казахстана уточнило, что в результате крушения самолета вблизи Алма-Аты погибли 12 человек, пострадали 49.

10:21 27.12.2019 Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после крушения в Алма-Ате пассажирского самолёта. Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба МВД Казахстана. Расследованием занялась следственно-оперативная группа, куда вошли криминалисты из нескольких ведомств. Место трагедии взято под охрану. Читайте также: В Казахстане возбудили уголовное дело о крушении авиалайнера

10:24 27.12.2019 Днём траура по погибшим при крушении самолета авиакомпании Bek Air объявил 28 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 27 декабря сообщил на свой официальной странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали. Подробности в материале: 28 декабря в Казахстане объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе

10:25 27.12.2019 Эвакуация пострадавшего пассажира в Казахстане. Цитата из видео очевидца.

10:41 27.12.2019 Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Токаеву соболезнования в связи с крушением самолета в Алма-Ате: «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных».

10:54 27.12.2019 На борту разбившегося в Казахстане самолета находились граждане Украины, Киргизии, Китая и самой республики, сообщили 27 декабря в пресс-служб МВД Казахстана. Подробности в материале: Авиакатастрофа в Казахстане: на борту самолета были иностранные граждане

10:58 27.12.2019 Вице-премьер правительство Казахстана Скляр: «Следствие считает возможными причинами крушения самолета в Алма-Ате техническую неисправность и ошибку пилотов».

11:02 27.12.2019 МВД республики Казахстан начало расследование о нарушении безопасности и правил эксплуатации после падения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Подробности в материале: МВД Казахстана начало расследование причин крушения самолета в Алма-Ате

11:03 27.12.2019 Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой самолета Fokker-100 в Алма-Ате, сообщает 27 декабря пресс-служба Кремля. Об этом: Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

11:06 27.12.2019 Пассажирка рухнувшего в Алма-Ате самолета рассказала о катастрофе: «Все было, как в кино: вопли, крики, плач людей. Я потеряла в этот момент дар речи». (glavmedia).

11:07 27.12.2019 Потерпевший в Казахстане крушение самолёт перед взлётом дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу, заявили RT в аэропорту Алма-Аты% «Самолет авиакомпании BEK AIR перед взлётом дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо, шасси в данный момент были убраны».

11:16 27.12.2019 Разбившийся в Казахстане самолёт дважды зацепил хвостом ВПП перед взлётом, после этого он получил крен на правую сторону — сообщает канал Lshot со ссылкой на международный аэропорт Алма-Аты. Вот что рассказала одна из выживших пассажирок: «Самолёт начал шататься из стороны в сторону и стал спускаться. Мне показалось, что мы просто приземлились неудачно. Потом смотрю, у нас часть самолёта обрушилась. Кто-то открыл аварийный выход. Мы вышли на крыло и видим, что вторая часть самолёта под завалами. Стюарды, как обычно, успокаивали, а когда я уже опомнилась, мы уже были отрезаны от второй части самолёта. Всё быстро происходило. Когда вышли, подъехала охрана, потом пожарные и потом только скорая. Нас сразу забрали».

11:18 27.12.2019 Крушение самолета Fokker 100 Bek Air в аэропорту Алматы. emer.gov.kz

11:24 27.12.2019 Причиной падения авиалайнера авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты могла стать либо ошибка пилота, либо техническая неисправность. Об этом 27 декабря рассказал журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Об этом: Названы вероятные причины крушения самолета под Алма-Атой

11:27 27.12.2019 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей под Алма-Атой, и надеется на оперативное расследование, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря. Подробности в материале: Жириновский надеется на эффективное расследование катастрофы в Казахстане

11:33 27.12.2019 По данным министерства здравоохранения Казахстана, в больницах Алма-Аты находятся 53 человека, пострадавших в результате авиакатастрофы. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Читайте также: Авиакатастрофа в Казахстане: 10 человек находятся в тяжелом состоянии

11:48 27.12.2019 На месте крушения авиалайнера в аэропорту Алма-Аты найдены бортовые самописцы, и их изымают для расследования. Об этом 27 декабря рассказал журналистам вице-премьер Казахстана Роман Скляр. Об этом: На месте крушения самолета в Алма-Ате обнаружены бортовые самописцы

11:48 27.12.2019 В распоряжении РЕН ТВ появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с пассажирским лайнером Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившимся сегодня утром сразу после вылета из аэропорта Алматы в Нур-Султан. Судя по переговорам, ничего не предвещало трагедии. Диспетчер разрешил взлёт по команде, а потом, спустя некоторое время, сообщил что не знает где находится Fokker-100. Крушение самолёта в Казахстане. Цитата из видео с места трагедии

12:27 27.12.2019 Фотография спасателей с места проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ЧС на месте крушения пассажирского самолёта, выполнявшего рейс Алма-Ата —Нур-Султан. emer.gov.kz

12:34 27.12.2019 Работа спасателей на месте трагедии, где разбился самолёт авиакомпании Bek Air, Фото emer.gov.kz

12:43 27.12.2019 «С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы-Нур-Султан», — говорится в телеграмме соболезнования президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Читайте также: Глава Киргизии выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

12:44 27.12.2019 Вице-премьер правительства Казахстана Роман Скляр: «Бортовые самописцы найдены, они изымаются для расследования».

13:07 27.12.2019 В Москве жители принесли гвоздики к зданию посольства Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря очевидцы. Собеседники уточнили, что цветы лежат на каменной ограде перед входом в посольство. Читайте также: Москвичи принесли цветы к посольству Казахстана

13:29 27.12.2019 «Мы глубоко скорбим по жертвам и выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим», — заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан. Читайте также: МИД КНР выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

13:31 27.12.2019 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Аскару Мамину в связи с падением самолёта авиакомпании Bek Air. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба правительства РФ. «Мы скорбим вместе с народом Казахстана», — говорится в сообщении. Читайте также: Медведев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

13:33 27.12.2019 Аудиозапись переговоров диспетчера с пилотами упавшего в Алма-Ате самолёта Fokker 100: «Астаналайн 671, мы не знаем, где находится Fokker 100. <…> Астаналайн 671, объявлена тревога. Полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе, или в районе полосы будет».

14:06 27.12.2019 На борту разбившегося в Алма-Ате самолета компании авиакомпании Bek Air находились две сотрудницы городской поликлиники Нур-Султана № 10. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook: «Печальная новость. На этом борту находились два наших сотрудника. Исина Арман и Мукашева Салтанат, были зачислены по договору координаторами Программы управления заболеваниями (ПУЗ). Страшно читать такие новости… списки погибших… в них оказалась фамилия Арман Исиной. Большая потеря. Несколько лет назад именно она внедряла пилотный проект ПУЗ сначала в одной области, а затем по всему Казахстану. Иманды болсын. Салтанат Мукашева сейчас находится в больнице. Желаем ей скорей пойти на поправку». Также в поликлинике отметили, что из-за траура отменены все праздничные мероприятия.

14:07 27.12.2019 Красные гвоздики. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:08 27.12.2019 Семьям погибших и пострадавшим при крушении пассажирского самолёта в Алма-Ате будет оказана финансовая помощь. Об этом сообщил премьер-министра Казахстана Роман Скляр. По его словам, им будет выплачена компенсация, сумму которой правительства страны определит позднее. «Никто не останется без поддержки государства, всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул Скляр. Читайте подробнее: Власти Казахстана пообещали помощь жертвам крушения самолёта

14:12 27.12.2019 Статистика авиакатастроф в Казахстане: 2016 год был худшим за последние 10 лет, пишет 365info.kz: — 23 января в Жамбылской области потерпел крушение вертолет Ми-2 в 3 км от зимовки «Садыхан» в районе поселка им. Рыскулова. Пилот был доставлен очевидцами в больницу № 1 Тараза с ожогами второй степени. Позже он скончался от сердечной недостаточности. — 27 января в Алматинской области: разбился вертолет UP-MD 600-N, который должен был доставить ребенка из Алакольского района в больницу Талдыкоргана. Погибли все пять человек, находившиеся на борту. — 26 июня в Алматинской области близ села Береке совершил аварийную посадку самолет Ан-2, проводивший обработку полей. Воздушное судно принадлежало ТОО «Тамшыбұлақ». На борту находились два человека. Один из них погиб. — 7 сентября вертолет Ми-8 упал в Карагандинской области. На борту судна авиакомпании «Евро-Азия Эйр» находились работники Жезказганского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл». Падение произошло при взлете. Обошлось без жертв.

14:15 27.12.2019 Спасение младенца после крушения самолета в Алма-Аты. Цитата из видео

14:20 27.12.2019 Мейрамбек Сериков, выживший в авиакатастрофе, сообщил, что все произошло очень быстро. По словам пострадавшего, самолёт взлетал и садился дважды, и что он «родился в рубашке». Цитата из видео. Один из пострадавших в авиакатастрофе

14:23 27.12.2019 Жертвами авиакатастрофы, которую в Алма-Ате потерпел пассажирский самолёт авиакомпании Bek Air, по уточнённым данным, стали 12 человек. Ранее сообщалось о 15 погибших. Об этом говорится в сообщении аэропорта Алма-Аты. Уточняется, что на месте крушения лайнера погибли восемь человек, включая командира экипажа. Два человека, вытащенных из-под обломков воздушного судна, скончались в аэропорту. Ещё двое умерли в больнице. Читайте подробнее: Авиакатастрофа в Алма-Ате унесла жизни 12 человек

14:24 27.12.2019 В авиакатастрофе с самолётом авиакомпании Bek Air погиб генерал-майор юстиции, заслуженный работник МВД СССР, профессор и председатель президиума РОО «Совет генералов» Рустем Кайдаров, сообщает365info. Рустем Кайдаров, цитата сайта 365info.

14:26 27.12.2019 Блогер из Казахстана Полина Шиманская: «Алматинские водители, уступайте дорогу скорым, очень много пострадавших от авиакатастрофы. Везут в БСНП, Областную, 4-ю больницу, Первую детскую! Врачи наготове, важно время для спасения».

14:33 27.12.2019 Чудом выживший пассажир Аслан Назаралиев рассказал о произошедшем. По словам мужчины, фюзеляж самолета разломился рядом с его местом. Помощи пришлось ждать около 15−20 минут (365info.kz).

14:35 27.12.2019 Среди пассажиров были четыре иностранца: двое граждан Украины, один гражданин Киргизстана и один гражданин Китая.

14:55 27.12.2019 Родственники пассажиров, погибших или пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air, получили авиабилеты, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Читайте также: Авиакатастрофа в Алма-Ате: родственникам погибших выдали авиабилеты

15:25 27.12.2019 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов от имени петербуржцев и правительства города на Неве выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Алма-Ате. Беглов направил акиму Алма-Аты Бакытжану Сагинтаеву телеграмму со словами сочувствия. «Трагедия никого не оставила равнодушным. Петербуржцы скорбят вместе с братским народом Казахстана и жителями Алма-Аты», — написал Беглов. Он пожелал родным и близким погибших «душевных сил и крепости духа, а всем пострадавшим — скорейшего выздоровления».

15:29 27.12.2019 На экстренном совещании с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительству совместно с акиматом (администрацией) Алма-Аты и Алма-Атинской области Казахстана поручено оказать материальную помощь семьям погибших при крушении самолета в размере 4 млн тенге ($10,5 тыс.) Читайте также: Семьям погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате выделят по $10 тыс

15:29 27.12.2019 Одну минуту находился в воздухе разбившийся под Алма-Атой пассажирский лайнер, прежде чем пропал с радаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы алма-атинской воздушной гавани. Подробности в материале: Упавший под Алма-Атой самолёт исчез с радаров после минуты полёта

15:43 27.12.2019 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в связи с крушением самолета авиакомпании Bek Air. Читайте также: В Казахстане пройдут проверки всех авиакомпаний

16:04 27.12.2019 «Разделяя это горе с народом дружественного и братского Казахстана, просим милосердия от Аллаха к погибшим, выражая соболезнования их близким, желаем им стойкости», — говорится в заявлении МИД Турции в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате. Читайте также: МИД Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

16:16 27.12.2019 Соболезнования от посольства Казахстана в России. © twitter @MFA_KZ

17:10 27.12.2019 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу в связи с гибелью людей при крушении самолета близ города Алма-Аты. Читайте также: В Киргизии соболезнуют в связи с авиакатастрофой, случившейся близ Алма-Аты

17:14 27.12.2019 Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением самолета авиакомпании «Bek Air». Об этом: В Туркмении соболезнуют семьям жертв крушения самолета близ Алма-Аты

18:28 27.12.2019 В стационарах находятся 47 пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air, из них восемь — в крайне тяжёлом состоянии, 38 — состоянии средней степени тяжести, еще один — в состоянии средней степени ближе к удовлетворительному. Об этом рассказали представители горздрава Алма-Аты.

18:31 27.12.2019 Выпускающий редактор сайта Informburo. kz Дана Круглова, погибшая при крушении самолёта Bek Air. Фото informburo. kz

18:50 27.12.2019 «Священнослужители Митрополичьего округа Русской православной церкви в республике готовы оказать пострадавшим, их родным и близким необходимую пастырскую поддержку», — обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Читайте подробнее: Патриарх Кирилл соболезнует в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате

18:59 27.12.2019 Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования главе мажилиса — парламента республики Казахстан Нурлану Нигматулину в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. «Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой», — отметил Володин в тексте телеграммы. Читайте подробнее: Володин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой

19:26 27.12.2019 Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин (в центре) parlam. kz

20:18 27.12.2019 В связи с приостановлением полетов Bek Air с 27 по 31 декабря 2019 года отменены порядка 100 рейсов этой авиакомпании, передает Today. kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Кахахстана. На данные рейсы было продано 9157 билетов, из которых 8180 взрослые, 765 детские и 212 для младенцев. Авиакомпании Air Astana, Qazaq Air и SCAT сообщили, что люди могут до 31 декабря текущего года воспользоваться услугами данных авиакомпаний при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air.

20:27 27.12.2019 Аэропорт в Алма-Ате. Ольга Шматова © ИА Красная Весна

21:09 27.12.2019 Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан опровергло информацию о повышении стоимости авиабилетов в связи с катастрофой самолета авиакомпании Bek Air и приостановкой ее полётов. «Цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов Bek Air не поднимались <…> В преддверии Нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни. Рекомендуем пассажирам приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний и в аккредитованных точках продаж», — заявили в министерстве.

21:12 27.12.2019 Гвоздики у посольства Казахстана в Москве. Цитата из видео «Цветы у посольства Казахстана». vk. comlivecorr

22:34 27.12.2019 По данным агентства Казинформ, после катастрофы самолета в Центр детской неотложной помощи Алма-Аты были доставлены девять детей с политравмами. Семь детей находятся в тяжелом, стабильном состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Двум детям успешно проведены операции. В городской клинической больнице №4 находятся 18 пострадавших. Восемь из них — в крайне тяжелом нестабильном состоянии, 10 пациентов — в состоянии средней степени тяжести. В городскую многопрофильную клиническую больницу было доставлено шесть пострадавших, из них один отправлен на амбулаторное лечение. Состояние пяти пациентов — стабильно тяжелое. В центральную городскую клиническую больницу привезли семь пациентов, из них трое после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у четверых оставшихся — состояние средней степени тяжести. В больницу скорой неотложной помощи было доставлено 14 взрослых с политравмами, из них двое после осмотра отпущены на амбулаторное лечение, у 12 пациентов состояние средней степени тяжести.

22:35 27.12.2019 Люди сдают кровь для пострадавших в авиакатастрофе. Цитата из видео пользователя LIFE KZ. youtube

12:30 Сертификат эксплуатанта авиакомпании Bek Air, чей самолет накануне потерпел крушение под Алма-Атой, возобновят не раньше 10 января 2020 года. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс.