Кончина Юрия Лужкова
Лужков может стать почётным гражданином Севастополя посмертно
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик («Единая Россия») обратился к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву с предложением присвоить звание почетного гражданина Севастополя экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. Об этом сам Белик написал на своей странице в социальной сети. «Региональный...
5 марта 2020
Forbes проанализировал схему атаки A1 и Виктора Батурина на Елену Батурину
ИА REX анализирует статью Forbes, посвященную новому раунду противостояния между одной из богатейших женщин России и ее братом Виктором, где теперь участвует компания A1 холдинга «Альфа-групп». «Теперь юристам Батуриной приходится сражаться с не менее дорогостоящими юристами и более сложными и...
5 марта 2020
В Москве установят мемориальную доску в честь экс-мэра Юрия Лужкова
В Москве установят мемориальную доску, посвященную бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Соответствующее сообщение было опубликовано 3 марта на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина. Доска будет установлена на доме №48 по 3-й Тверской-Ямской улице. В этом доме проживал Лужков. Решение об...
3 марта 2020
Песков: доверие к Лужкову было восстановлено
Указ президента РФ Владимира Путина об увековечении памяти Юрия Лужкова призван отдать должное вкладу бывшего градоначальника в развитие Москвы. Об этом заявил 14 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Необходимо отдать должное вкладу Лужкова в развитие главного...
14 февраля 2020
Путин издал указ о присвоении имени Юрия Лужкова московскому вузу
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Читайте также: В Москве могут увековечить память Юрия Лужкова За значительный вклад Лужкова в становление российской государственности...
14 февраля 2020
Это я проклял Лужкова
О смерти бывшего мэра Москвы я узнал в кафе Piccolo на острове Капри. Не думайте что я там прохлаждался, нет, работал как вол. В Италии у меня вышла книга, и как странствующая бедная рок-группа мы ездили с издателем по итальянским городам. Рим, само собой, Фиренца (Флоренция), Феррара, Милан, Падуя...
14 декабря 2019
Москва простилась с Юрием Лужковым. Фоторепортаж
Церемония прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым состоялась 12 декабря в Москве в храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM. С бывшим градоначальником пришли проститься президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министры, депутаты Госдумы, общественники, театральные...
13 декабря 2019
Путин начал заседание Совбеза РФ с минуты молчания в память о Лужкове
Президент Российской Федерации Владимир Путин начал заседание Совета Безопасности России с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове. Заседание проходит сегодня, 12 декабря. Напомним, что отпевание Лужкова прошло сегодня в храме Христа Спасителя в Москве. Бывшего градоначальника...
12 декабря 2019
Москва прощается с Юрием Лужковым: трансляция
Прощание с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым проходит в Москве 12 декабря в храме Христа Спасителя с 7:00 до 14:00. Отпевать бывшего главу российской столицы будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище. Бывший мэр Москвы умер 10 декабря 2019 года во время...
12 декабря 2019
Юрия Лужкова похоронили на московском Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище в Хамовниках, в последний путь его проводили родные, друзья и бывшие коллеги. Также проститься с экс-мэром пришел президент России Владимир Путин, известные политики, общественные деятели, представители культуры и простые граждане...
12 декабря 2019
На Новодевичьем кладбище Москвы пройдут похороны Юрия Лужкова
В Москве 12 декабря завершилась церемония прощания с бывшим мэром города Юрием Лужковым, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Церемония проходила в храме Христа Спасителя. Она началась рано утром и длилась около семи часов. Проститься со столичным градоначальником приехали президент России Владимир...
12 декабря 2019
В Москве завершилась церемония прощания с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Отпевание бывшего градоначальника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков скончался во время операции в клинике...
12 декабря 2019
Путин приехал проститься с экс-мэром Москвы Лужковым
Российский президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Траурная церемония проходит 12 декабря в храм Христа Спасителя. Россйиского лидера и бывшего столичного градоначальника связывали тёплые и конструктивные отношения. Путин высоко оценивал вклад...
12 декабря 2019
Путин приедет на церемонию прощания с Лужковым — Песков
На прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя приедет президент России Владимир Путин. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков журналистам. «Сегодня президент попрощается с Юрием Михайловичем Лужковым», — сообщил Песков. Напомним, экс-мэр...
12 декабря 2019
Патриарх Кирилл провёл отпевание Юрия Лужкова
В Москве проходит церемония прощания с бывшим мэром Юрием Лужковым, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Церемония проводится в храме Христа Спасителя. Уже состоялось отпевание, его провёл лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Гражданская панихида продлится до 14:00. Проститься с бывшим...
12 декабря 2019
Экс-премьер Японии выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мор и выразил свои соболезнования по поводу кончины экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. «Приношу свои самые глубокие соболезнования», — приводит ТАСС слова Мори. Отметим, Ёсиро Мори возглавлял со стороны Японии двусторонний Совет мудрецов, в котором главой от России...
12 декабря 2019
Собянин посетил церемонию прощания с Юрием Лужковым
Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим столичным градоначальником Юрием Лужковым. Действующий мэр столицы возложил букет к гробу и выразил соболезнования вдове Лужкова Елене Батуриной и ее детям. Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков...
12 декабря 2019
Времена Лужкова: иногда казалось, что вся Москва — это город скинхедов
Депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов считает, что у Юрия Лужкова в годы его правления Москвой в части межнационального согласия были большие промахи — скинхеды чувствовали вольницу, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Москва прощается с Юрием Лужковым: трансляция Депутат в FB...
12 декабря 2019
Володин приехал в храм Христа Спасителя на церемонию прощания с Лужковым
Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным приехали на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя. Ранее на церемонию прощания приехали вдова Лужкова Елена Батурина и ее дочери. В траурном мероприятии принимают участие также ректор МГУ Виктор...
12 декабря 2019
Елена Батурина принимает соболезнования коллег, друзей и близких
На церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в московском храме Христа Спасителя, скончавшимся 10 декабря в возрасте 83 лет, прибыли супруга и дочери покойного. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Елена Батурина вместе с дочерьми села в первый ряд возле гроба мужа и принимает...
12 декабря 2019