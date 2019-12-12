Церемония прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым состоялась 12 декабря в Москве в храме Христа Спасителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С бывшим градоначальником пришли проститься президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, министры, депутаты Госдумы, общественники, театральные деятели и многие другие.

Панихиду отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Гроб был закрытым. Похоронили Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.

Юрий Лужков умер 10 декабря 2019 года. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 год и руководил столицей восемнадцать лет. Был награжден множеством медалей и наград. Умер на 84 году жизни.