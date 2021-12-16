Убийство гражданина Грузии в Берлине и последствия
В МИД РФ прокомментировали запуск в Германии телеканала RT
Российский МИД надеется, что между запуском в Германии телеканала Russia Today и вынесением вердикта по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили нет связи. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев live». «Я всё-таки надеюсь, что в Берлине...
16 декабря 2021
Гражданин России осуждён пожизненно в ФРГ за убийство террориста Хангошвили
Высший земельный суд Берлина признал гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному лишению свободы, сообщает 15 декабря немецкое агентство DW. Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан...
15 декабря 2021
Премьер Словакии раскрыл причину высылки российских дипломатов
Высылка российских дипломатов из Словакии связана с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович. Читайте также: В Госдуме не исключают провокации в высылке трёх дипломатов из Словакии «Когда несколько дней назад мне...
11 августа 2020
Посол РФ призвал Берлин отказаться от манеры беспочвенно обвинять
Обвинения Германии в адрес России по делу об убийстве в Берлине 23 августа 2019 г. гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили беспочвенны, сообщили 18 июня в российским посольстве в ФРГ. В заявлении российского посла в Германии Сергея Нечаева по этому поводу сказано: «Считаем выдвинутые против...
18 июня 2020
Посол России вызван в МИД Германии по делу об убийстве гражданина Грузии
Посол России в Германии Сергей Нечаев вызван в министерство иностранных дел ФРГ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Тиргартене. Об этом 18 июня заявил глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с австрийским коллегой в Вене. По его словам, посол приглашен в...
18 июня 2020
Власти ФРГ выдвинули обвинение против вероятного убийцы гражданина Грузии
Обвинение против подозреваемого в убийстве в Берлине грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили выдвинуто генеральной прокуратурой ФРГ. Об этом говорится в заявлении, распространённом этим ведомством 18 июня. Германское ведомство называет подозреваемого гражданином России, который въехал в страну...
18 июня 2020
Лавров опроверг заявления Берлина по «делу Хангошвили»
Заявления Германии о том, что российские компетентные ведомства на должном уровне не оказали содействия в расследовании убийства террориста Зелимхана Хангошвили, не соответствует действительности. Такое заявление сегодня, 17 января, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии...
17 января 2020
Кадыров прокомментировал убийство Хангошвили в Берлине
Разговоры о причастности России вообще и Чечни в частности к убийству террориста Зелимхана Хангошвили в Германии — бездоказательная ерунда. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает 23 декабря телекомпания «Грозный». По словам главы республики, убийство преступника...
24 декабря 2019
Кадыров об убийстве Хангошвили: одним террористом меньше
Убийство Зелимхана Хангошвили в Германии не связано ни с Россией в целом, ни с Чечнёй в частности, сообщил журналистам 23 декабря глава региона Рамзан Кадыров. По словам главы Чечни, Хангошвили, видимо, убили такие же экстремисты, как и он сам, — когда он им стал не нужен. Его устранение Кадыров...
23 декабря 2019
Запад недостаточно сотрудничает с РФ в борьбе с терроризмом — Путин
Сотрудничество России и западных стран в области противодействия терроризму существует, но его недостаточно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос о выдаче Москве террориста Зелимхана Хангошвили. Путин подтвердил, что вопросы...
19 декабря 2019
Путин рассказал об официальном запросе по делу об убийстве Хангошвили
Вопросы по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили обсуждались на уровне спецслужб. Официального запроса не было, его посчитали бессмысленным. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир...
19 декабря 2019
Песков отказался говорить про запросы ФРГ о берлинском убийстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления германской стороны о запросах к РФ, касающихся убийства в Берлине грузинского гражданина. Об этом он сообщил журналистам 17 декабря. Представителя Кремля спросили о запросах, которые якобы не раз направляли власти...
17 декабря 2019
В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили
Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Читайте также: Путин...
16 декабря 2019
Глава МИД Германии нашёл в словах Путина «нелепое»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о попытках Москвы добиться экстрадиции причастного к терроризму гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В эфире немецкого телеканала ZDF Маас заявил, что утверждения о том, что Россия...
14 декабря 2019
В бундестаге с пониманием отнеслись к высылке Россией дипломатов ФРГ
Зеркальная мера российской стороны на высылку Германией двух дипломатов является ожидаемой и вполне понятной. Об этом заявил глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд, комментируя объявление двух дипломатов ФРГ персонами нон грата в...
13 декабря 2019
Не довести до кипения: депутат бундестага ФРГ оценил высылку дипломатов РФ
Дипломаты из России и Германии, комментирующие высылку сотрудников посольств двух стран, предпринимают усилия, чтобы не довести ситуацию «до кипения», заявил 12 декабря депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной. «Москва...
13 декабря 2019
В Госдуме считают адекватным ответом высылку двух немецких дипломатов
Россия дала адекватный ответ на высылку двух своих дипломатов из Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Абсолютно адекватный ответ на очередной антироссийский выпад в стиле «хайли лайкли». — заявил Слуцкий...
12 декабря 2019
В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили
Суд в Москве заочно арестовал Муради Кавтарашвили, передаёт 12 декабря ТАСС со ссылкой на источник. По данным СМИ, Кавтарашвили предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником...
12 декабря 2019
В Германии не знали о розыске Россией Зелимхана Хангошвили
Немецкому правительству неизвестно о том, что Россия разыскивала гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине. Об этом заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Властям неизвестно о каком-либо запросе со стороны России, касающемся экстрадиции...
12 декабря 2019
В МИД ФРГ прокомментировали высылку из России немецких дипломатов
Германия сожалеет о решении российских властей выслать из Москвы двух немецких дипломатов. Об этом 12 декабря журналистам рассказал представитель МИД Германии. «Правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить двоих сотрудников германского посольства...
12 декабря 2019