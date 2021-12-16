Москва, 16 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Российский МИД надеется, что между запуском в Германии телеканала Russia Today и вынесением вердикта по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили нет связи. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в эфире «Соловьев live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Я всё-таки надеюсь, что в Берлине не приурочили вынесение вердикта по так называемому делу Хангошвили к запуску телеканала Russia Today на немецком языке», — сказала дипломат.

По её словам, остаётся надежда, что германские партнёры не дошли до такой степени цинизма.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря берлинский суд признал гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. После приговора германский МИД объявил о высылке двух российских дипломатов. Круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE начал вещание 16 декабря.

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