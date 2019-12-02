Теракт на мосту в Лондоне
Обезвредить лондонского террориста помог польский повар
Одним из тех, кто помогал обезвредить террориста, напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту, был польский повар по имени Лукаш, работающий в ресторане поблизости. Для этого он взял со стены полутораметровый бивень нарвала. Об этом пишет газета Guardian. «Пусть в следующий раз об этом...
2 декабря 2019
Арестован бывший сообщник исполнителя теракта на Лондонском мосту
Британская полиция арестовала 34-летнего мужчину, который ранее был осужден вместе с 28-летним Усманом Ханом, устроившим теракт на Лондонском мосту в конце ноября. Об этом сообщает 2 декабря телеканал Sky News. Отмечается, что Назама Хуссейна задержали после обыска в его доме в английском городе...
2 декабря 2019
ИГ* взяла на себя ответственность за теракт на мосту в Лондоне
Нападения на людей на Лондонском мосту в столице Великобритании совершил член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 ноября агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу принадлежащего террористам информационного агентства Amaq. Как ранее сообщало ИА REGNUM...
1 декабря 2019
Преступник, напавший на людей в Лондоне, был судим за терроризм
Судимость за участие в террористической деятельности имел злоумышленник, который напал на прохожих на Лондонском мосту, 30 ноября сообщает The Times. Около года назад преступник был выпущен на свободу. Он носил специальный браслет, отслеживающий его местонахождение. Как сообщало ИА REGNUM, 29...
30 ноября 2019
Интерпол готов оказать помощь британским властям после теракта в Лондоне
Любую помощь властям Великобритании после теракта в Лондоне готов оказать Интерпол, 29 ноября заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток на своей странице в Twitter. Глава Интерпола выразил признательность гражданам, которые, по словам Штока, проявили смелость и решительность при...
30 ноября 2019
Двое из пяти пострадавших погибли после теракта на мосту в Лондоне
Еще один человек, пострадавший при нападении на Лондонском мосту, умер от полученных ран, 29 ноября на пресс-конференции сообщила глава Скотленд-Ярда Крессида Дик. Ранее сообщалось об одной жертве теракта. Еще трое раненых находятся в больнице. Глава Скотленд-Ярда выразила благодарность тем, кто...
30 ноября 2019
Прохожий погиб в ходе теракта на мосту в Лондоне
Прохожий был убит во время теракта на мосту в Лондоне, пишет 29 ноября The Independent. В британской Национальной службе здравоохранения заявили, что, вопреки ранее распространённой информации, в ходе теракта погиб не один человек (его организатор), а два. Врачи уточнили, что второй погибший —...
29 ноября 2019
Посольство проверяет наличие граждан России среди пострадавших в Лондоне
Российские дипломаты на располагают данными о возможном наличии граждан России среди пострадавших в результате инцидента на Лондонком мосту. Об этом сообщается на странице посольства в Великобритании в Twitter. «Информацией о наличии среди пострадавших российских граждан посольство не располагает...
29 ноября 2019
Дональд Трамп проинформирован о теракте в Лондоне
Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте на Лондонском мосту и отслеживает ситуацию. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир. «Соединённые Штаты категорически осуждают ужасные акты насилия в отношении невиновных людей, и мы заверяем нашего союзника...
29 ноября 2019
Мэр Лондона отметил горожан, обезвредивших террориста на Лондонском мосту
Мэр Лондона Садик Хан выразил свою благодарность рядовым гражданам, которые обезвредили и задержали до прибытия полиции злоумышленника, напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту. Об этом глава муниципалитета заявил 29 ноября на пресс-конференции в Лондоне. «Мы благодарим их от лица всех...
29 ноября 2019