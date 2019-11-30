* ИГ — запрещённая в России организация

Лондон, 1 декабря, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Нападения на людей на Лондонском мосту в столице Великобритании совершил член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 ноября агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу принадлежащего террористам информационного агентства Amaq.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленник, напавший с ножом на прохожих в Лондоне, уже имел судимость за террористическую деятельность. Мужчина был выпущен на свободу около года назад, полицейские следили за его перемещениями с помощью специального GPS-браслета.

Напомним, 29 ноября неизвестный причинил тяжкие увечья пяти прохожим на Лондонском мосту в британской столицу. В результате от травм вскоре скончались двое. Нападавшего застрелили прибывшие на место происшествия полицейские. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.