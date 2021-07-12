Убийство экс-мэра города Киселёвска Кемеровской области
Дело обвиняемого в убийстве экс-мэра Киселёвска кузбассовца дошло до суда
В Кемеровской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника устойчивой вооруженной банды. Об этом сообщает региональная прокуратура. В ходе расследования установлено, что с 2013 по 2019 год в Кузбассе действовала устойчивая вооруженная группа, в которую...
12 июля 2021
Появились новые подробности по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
Арестованные по делу об убийстве экс-главы Киселёвска Сергея Лаврентьева были серийными грабителями. Они причастны к грабежам и разбоям, сообщает S ibnet.ru со ссылкой на замначальника главного управления МВД по Кемеровской области Александра Табакаева. Речь идёт о двух фигурантах дела. Уже...
26 февраля 2020
Тайник с оружием найден у подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска
В ходе обысков у подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева был обнаружен схрон с золотом и оружием. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области. В ходе обыска домовладения одного из подельников был...
9 ноября 2019
В Кузбассе после двух резонансных преступлений усиливают меры защиты
В Новокузнецке прошло служебное совещание с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, руководителей силовых ведомств и командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-полковником Виктором Стригуновым, на котором была затронута тема двух резонансных преступлений: убийство экс-мэра Киселёвска...
8 ноября 2019
Убийство экс-мэра Киселёвска не связывают с его деятельностью на посту
Убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева не связано с его деятельностью на посту. Об этом в эфире «Вести.ru» заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. «Этот случай, в последнее время он первый. И вопрос тут не связан с деятельностью его на посту главы города. Мы расстались ещё больше года...
5 ноября 2019
Цивилёв: 24 колонии создают в Кузбассе основной негативный криминальный фон
Основной негативный криминальный фон в Кемеровской области создают 24 исправительные колонии, заявил в эфире «Ветей.ru» губернатор региона Сергей Цивилёв. «В Кузбассе 24 исправительные колонии. И эти исправительные колонии создают нам основной негативный криминальный фон, — сказал Цивилёв. — К...
5 ноября 2019
Цивилёв надеется, что таких историй, как с Лаврентьевым, больше не будет
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв держит на контроле ход расследования дела об убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом сказал сам Цивилёв в эфире «Вестей.ru». "Конечно, это громкое дело у нас в Кузбассе. Оно получило широкий резонанс. Я сам держу это дело на контроле...
5 ноября 2019
Следователи озвучили приоритетную версию убийства экс-мэра Киселёвска
Приоритетной версией убийства экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева остаётся разбойное нападение, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кузбассу. Напомним, что ранее были задержаны двое подозреваемых в убийстве Лаврентьева — 49‑ти и 35-летний жители города Белово. Читайте также...
5 ноября 2019
Задержаны ещё двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселёвска
В Кузбассе задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, сообщает региональное управление СКР. Напомним, Лаврентьев был застрелен ночью 31 октября 2019 года на территории своего частного дома. Рядом было обнаружено тело ранее судимого жителя Белово, занимавшегося...
5 ноября 2019
Разборки? Расследование убийства экс-мэра в Кузбассе — трансляция
Бывшего мэра города Киселевск (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева нашли убитым в ночь на 1 ноября. В правоохранительных органах уточнили, что причиной смерти является огнестрельное ранение. Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш. По имеющейся информации, он получил...
1 ноября 2019
«Это дыхание 90-х»: кузбасский политолог об убийстве экс-мэра Киселёвска
Кузбасский политолог Андрей Полухин считает, что убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лавреньева — «это дыхание 1990-х, это продолжение тех конфликтов, которые утихомирились вроде в июне этого года». Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ранее директор Института региональных проблем...
1 ноября 2019
Подчинённые одного из нападавших на экс-мэра Кисилёвска удивлены
Подчинённые одного из участников нападения на экс-мэра Киселёвска Марата Гарипова были удивлены тем, что Гарипов вообще оказался на месте преступления. «У нас это не укладывается в голове, — цитирует «Московский комсомолец» подчинённого Гарипова Юрия. — В подчинении у него шесть человек. Мы все...
1 ноября 2019
СМИ опубликовали видео с камер наблюдения на доме убитого Лаврентьева
В СМИ появилось видео с камер наблюдения на доме экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, который был застрелен в ночь на 1 ноября. На видеозаписи видно, как мужчина, внешне похожий на Лаврентьева, бежит за одним из нападавших. Следом за ним следует ещё один вооружённый мужчина, который и стреляет в...
1 ноября 2019
Установлена личность одного из нападавших на экс-мэра Киселёвска
Правоохранительные органы установили личность одного из участников нападения на бывшего мера Киселёвска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. По данным полиции, это Марат Гарипов. Читайте также: В Кемеровской области убит бывший мэр города Киселёвска Известно, что он работал руководителем одной...
1 ноября 2019
Убийство экс-главы Киселёвска связали с ослаблением власти в Кузбассе
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева говорит об ослаблении власти в регионе. Об этом Журавлев заявил эфире Национальной службы новостей. Он подчеркнул, что политиков избивают и убивают не только в Кузбассе. «90-е...
1 ноября 2019
В нападении на экс-мэра Киселёвска участвовало как минимум трое – СМИ
Как минимум три человека были участниками нападения на бывшего мэра города Киселёвска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом 1 ноября сообщил источник в правоохранительных органах. «Минимум три человека было (в числе нападавших)», — приводит ТАСС слова источника. Также он рассказал, что...
1 ноября 2019
СМИ: следственные действия на месте убийства экс-мэра Киселёвска завершены
Все следственные действия на месте убийства экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева завершены, сообщают «Вести Кузбасс» с места. СМИ отмечает, что правоохранительные органы уже покинули место убийства. Ранее прокуратура Кузбасса сообщила, что взяла на контроль расследование уголовного дела по факту...
1 ноября 2019
Губернатор Кузбасса выразил соболезнования семье убитого Лаврентьева
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования семье экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, сообщает «Газета Кемерова». Ранее администрация Киселёвска пообещала помочь семье Лаврентьева в случае необходимости. Пока неизвестно, где пройдут похороны. Как сообщало ИА REGNUM...
1 ноября 2019
Власти Киселёвска готовы помочь семье убитого Лаврентьева
Мэрия Киселёвска пообещала помочь семье убитого экс-главы города Сергея Лаврентьева в случае необходимости. Но пока к властям родственники погибшего не обращались, сообщает издание VSE42.Ru. СМИ уточняет, что пока неизвестно, где пройдут похороны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Кисилёвска...
1 ноября 2019
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве экс-мэра Киселёвска
Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа. Напомним, тело экс-мэра и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями было найдено...
1 ноября 2019