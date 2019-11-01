Бывшего мэра города Киселевск (Кемеровская область) Сергея Лаврентьева нашли убитым в ночь на 1 ноября. В правоохранительных органах уточнили, что причиной смерти является огнестрельное ранение. Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш. По имеющейся информации, он получил огнестрельные ранения в живот и в голову. Подробности в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Geoffrey Fairchild Стрельба

08:07 Помимо экс-мэра в его доме был найден второй труп. Читайте также: В Кемеровской области убит бывший мэр города Киселёвска

08:08 Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Кисилевска по статье «Убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, вечером супруга потерпевшего заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей. Она рассказала об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего прозвучали несколько выстрелов. Позже она обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а рядом тело неизвестного мужчины.

08:34 Одна из версий убийства экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, которую отрабатывают следователи, — убийство с целью ограбления.

08:37 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования семье бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Он был застрелен накануне вечером на своём приусадебном участке.

08:45 Сергей Лаврентьев стал мэром Киселевска в 2003 году. В 2018 году его вновь назначили на эту должность, однако спустя всего три месяца он оставил пост по собственному желанию.

08:46 В доме в посёлке Верх-Чумыш, рядом с которым был убит бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев, найдены десятки стреляных гильз, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Кузбасса. «Очень много гильз, несколько десятков, от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Известно также, что с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей» , — уточнил собеседник сайта.

08:51 Следователь [sledcom.ru]

09:27 Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России. Читайте также: Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

09:32 Судя по публикации «Чёрный снег киселёвщины» редактора портала «Абажур» Романа Неверова, появившейся в феврале 2019 года, у экс-мэра города Киселёвска, Сергея Лаврентьева, который 16 лет руководил городом, а потом вдруг неожиданно ушёл, могли быть недоброжелатели. Подробности в материале: У экс-мэра города Киселёвска могли быть недоброжелатели

09:37 В Киселевске, где накануне был убит экс мэр города Лаврентьев, сейчас находится специальная группа прокуратуры, которая проводит проверку сообщений жителей об экологических проблемах города. Один из источников Tayga.info предположил, что убитый мэр мог знать детали выдачи разрешений на пользование земельными участками для разработки недр.

09:40 Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы города Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом: Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве экс-мэра Киселёвска

09:43 СМИ выдвигают свои версии убийства экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. По мнению журналистов, происшествие может быть связано с решением о проверках угольных предприятий. «В Киселёвске сейчас находится специальная группа прокуратуры, которая проводит проверку сообщений жителей об экологических проблемах города. Один из источников предположил, что убитый мэр мог знать детали выдачи разрешений на пользование земельными участками для разработки недр», — сообщает Тайга.info.

09:54 Прокурор [vsemetri.com]

10:15 Мэрия Киселёвска пообещала помочь семье убитого экс-главы города Сергея Лаврентьева в случае необходимости. Но пока к властям родственники погибшего не обращались, сообщает издание VSE42.Ru. СМИ уточняет, что пока неизвестно, где пройдут похороны. Читайте также: Власти Киселёвска готовы помочь семье убитого Лаврентьева

10:35 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования семье экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, сообщает «Газета Кемерова». Подробности в материале: Губернатор Кузбасса выразил соболезнования семье убитого Лаврентьева

10:40 Сергей Цивилёв. ako.ru

11:12 Все следственные действия на месте убийства экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева завершены, сообщают «Вести Кузбасс» с места. СМИ отмечает, что правоохранительные органы уже покинули место убийства. Читайте подробнее: СМИ: следственные действия на месте убийства экс-мэра Киселёвска завершены

11:34 Как минимум три человека были участниками нападения на бывшего мэра города Киселёвска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом 1 ноября сообщил источник в правоохранительных органах. Об этом: В нападении на экс-мэра Киселёвска участвовало как минимум трое — СМИ

12:24 На видео нападения видно, что Лаврентьеву стреляют в спину.

12:26 У нападавшего, которого успел застрелить Лаврентьев, был тёмный чулок с прорезями для глаз. В рюкзаке, найденном рядом с ним, обнаружен бинокль, рация, газовый баллончик, устройство для отпугивания собак.

12:26 Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева говорит об ослаблении власти в регионе. Об этом Журавлев заявил в эфире Национальной службы новостей. «Как минимум, это признак не очень высокой эффективности правоохранительных органов. Или признак попытки вернуться политически в 90-е, решая вопросы грубой силой в короткое время», — сказал он. Читайте также: Убийство экс-главы Киселёвска связали с ослаблением власти в Кузбассе

12:41 Видео с места убийства:

12:48 Правоохранительные органы установили личность одного из участников нападения на бывшего мэра Киселёвска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. По данным полиции, это Марат Гарипов. Сегодня, 1 ноября, он не вышел на работу и на звонки не отвечает. Читайте подробнее: Установлена личность одного из нападавших на экс-мэра Киселёвска

13:32 Напомним, что ранее жители Киселёвска обратились в Международный уголовный суд («Гаагский трибунал») с жалобой на геноцид со стороны угледобывающих компаний. Гаагский трибунал сообщил им, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда. Горожане уже даже обращались к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, а также записали видеообращение к президенту России. Отметим, что, по одной из версий СМИ, убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева может быть связано с решением о проверках угольных предприятий. Читайте также: Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

13:59 В СМИ появилось видео с камер наблюдения на доме экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, который был застрелен в ночь на 1 ноября. [[[video-0]]] На видеозаписи видно, как мужчина, внешне похожий на Лаврентьева, бежит за одним из нападавших. За ним следует ещё один вооружённый мужчина, который стреляет в хозяина дома. После чего раздаётся ещё один выстрел, и третий мужчина скрывается. Читайте также: СМИ опубликовали видео с камер наблюдения на доме убитого Лаврентьева

14:34 Подчинённые одного из участников нападения на экс-мэра Киселёвска Марата Гарипова были удивлены тем, что Гарипов вообще оказался на месте преступления. «У нас это не укладывается в голове, — цитирует «Московский комсомолец» подчинённого Гарипова Юрия. — В подчинении у него шесть человек. Мы все водолазы, патрулируем Беловское водохранилище и по области, достаем утонувших людей. Марат многим помог». Он рассказал, что об убийстве узнал от коллег, а они из интернета, и уточнил, что в штабе Беловской спасательной группы прошёл обыск, были изъяты документы. Мужчина отметил, что, насколько ему известно, у Гарипова не было зарегистрированного оружия. Подробности в материале: Подчинённые одного из нападавших на экс-мэра Кисилёвска удивлены

15:32 В городе Киселёвске проживает 96 832 человека. Главой города сегодня является Максим Шкарабейников. По итогам достигнутых значений в рейтинговой оценке городских округов по показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления (за 2010 и за 2011 год) Киселевский городской округ занял первое место среди городских округов Кемеровской области.

15:51 Следствие отрабатывает связь нападения на бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева с налётами в соседнем Белове, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, в 2018—2019 годах в Белове примерно таким же образом совершено пять разбойных нападений. Отмечается, что в Белове работал один из нападавших на экс-главу Киселёвска.

16:28 Напомним, что ранее город Киселёвск также попадал в федеральные СМИ в связи с проверками после подземных пожаров. В июне следственное управление СКР по Кемеровской области назначило доследственную проверку после сообщения о том, что житель города получил ожог ноги в месте, где происходило подземное горение. При этом, жители Киселёвска уже давно жалуются на то, что фактически в черте их города открытым способом добывают уголь прямо рядом с жилыми домами. Власти обещали помочь им. Читайте также: Следователи начали свою проверку происшествия в кузбасском Киселёвске

16:52 По одной из версий, Сергея Лаврентьева убили из пистолета-пулемёта «Кедр», сообщают «Вести Кузбасс». «Экземпляр разработали в начале 90-х по заказу МВД, — уточняет СМИ. — У преступника, труп которого также лежал у входа в особняк, обнаружили магазин от такого оружия, баллончик для отпугивания собак, маску, рацию и бинокль».

16:53 В Киселёвске после убийства экс-мэра города Сергея Лаврентьева, по данным «Вестей Кузбасса», объявлен план «Перехват» — на дорогах выставлены патрули, идёт досмотр автомобилей. Поиски ещё одного преступника продолжаются.

17:22 Кузбасский политолог Андрей Полухин считает, что убийство экс-мэра Киселёвска Сергея Лавреньева — «это дыхание 1990-х, это продолжение тех конфликтов, которые утихомирились вроде в июне этого года». Об этом он написал на своей странице в Facebook. Читайте также: «Это дыхание 90-х»: кузбасский политолог об убийстве экс-мэра Киселёвска

19:27 «В вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда всё утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», — сказал замруководителя СУ СК России по Кемеровской области Алексей Ткач.

19:29 Правоохранителям удалось установить личность нападавшего. 45-летний Марат Гарипов — начальник спасательной станции, хорошо владеющий приёмами вольной борьбы.