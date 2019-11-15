Посадка А-321 на кукурузном поле
Героический пилот Дамир Юсупов перестал представляться пассажирам
Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов уже не представляется пассажирам перед началом полёта. Решение было вынужденным, заявил он в интервью телеканалу «КТВ-ЛУЧ». По его словам, через месяц после аварийной посадки он назвал своё имя перед полётом. Но в пути самолёт попал в...
15 ноября 2019
В Домодедове пояснили, что произошло после столкновения самолета с птицей
В аэропорту «Домодедово» пояснили, что произошло после столкновение с птицей самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии». Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, авиалайнер продолжил полет в штатном режиме. Напомним, 27 сентября 2019 года при взлете в лобовое стекло лайнера А319...
27 сентября 2019
Самолёт «Уральских авиалиний» при взлёте столкнулся с птицей
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей в аэропорту «Домодедово». Об этом пишут местные СМИ. Лайнер А319 выполнял рейс U6−261 Москва — Екатеринбург. При взлёте в лобовое стекло ударилась птица. В самой авиакомпании журналистам подтвердили факт инцидента и отметили, что на...
27 сентября 2019
Экипаж севшего в поле кукурузы А321 получил квартиры в Екатеринбурге
Члены экипажа аварийно севшего в подмосковном Жуковском самолёта А321 получили новые квартиры. Об этом сообщает свердловский департамент информационной политики. Ключи героям вручил лично губернатор Евгений Куйвашев в торжественной обстановке, на финальных играх прошедшего на Среднем Урале ХХ...
22 сентября 2019
МАК назвал причину аварийной посадки А321 в Жуковском
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад о расследовании ЧП с самолетом Airbus A321, принадлежащем авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившем аварийное приземление на кукурузном поле около аэропорта Жуковский. По данным МАК, промежуточные итоги расследования...
14 сентября 2019
Герой-пилот А321 Дамир Юсупов не уйдёт работать за рубеж
Герой России, командир рейса Airbus 321 Дамир Юсупов не перешёл в иностранную авиакомпанию. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика «Уральские авиалинии», сообщает ЕАН. В пресс-ведомстве пояснили, что Юсупову не предлагала трудоустройство ни одна из действующих авиакомпаний, включая...
6 сентября 2019
Посадивший на кукурузное поле самолет A321 Дамир Юсупов вернется к полетам
Пилот пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет на кукурузное поле после отказа обоих двигателей, вернётся к работе 4 сентября. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил журналистам генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей...
3 сентября 2019
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам. Об этом журналистам сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». Лётчик вернётся к полётам на текущей неделе, пояснили в авиакомпании. Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт А321 пришлось...
3 сентября 2019
Минтранс РФ выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
Минтранс РФ объявил конкурс по разработке мер безопасности самолетов от птиц, передают 29 августа «Известия». Сообщается, что ранее деньги на подобные проекты выделяли 25 лет назад. Соответствующий тендер на 5 596 853 рубля 19 копеек размещен на торговой площадке 20 августа. За эту сумму необходимо...
29 августа 2019
Авиакомпания сменит дизайн футболок, выпущенных в честь посадки А321
Футболки, прославляющие подвиг экипажа Аirbus 321, будут улучшены. Об этом сообщили на странице компании «Уральские авиалинии» в Facebook. Пользователи обратили внимание, что на футболке самолёт изображен с выпущенными шасси, что не соответствует реальности — авиасудно было посажено «на брюхо». Да...
28 августа 2019
Подвиг пилотов Airbus 321 попал на футболки
В России выпустили футболки, посвящённые подвигу авиакоманды А321, посадившей самолёт в кукурузном поле в Подмосковье. Одежду выпустила компания «Уральские авиалинии», которой и принадлежит самолёт. На футболке указана ставшая крылатой фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, которую тот произнёс во...
27 августа 2019
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. В авиакомпании уточнили, что специалисты в настоящее время уже вывозятся части воздушного судна с поля. Как передавало...
24 августа 2019
А321, севший на поле под Жуковским, начали утилизировать
В подмосковном Жуковском начали демонтаж аварийно севшего на кукурузном поле пассажирского самолета Airbus А321. Ожидается, что в ночь на 26 августа самолёт будет полностью вывезен с кукурузного поля. Фюзеляж лайнера режут гидравлическими ножницами. Крылья, кабина и хвост уже отрезаны. Как ранее...
24 августа 2019
Лайнер А321 «Уральских авиалиний» пилят на части в кукурузном поле
В Московской области демонтируют корпус самолёта А321 «Уральских авиалиний», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Специалисты разрезают воздушное судно на части, уже отпилили крылья и нос. Работы продолжаются. Ранее стало известно, что лайнер ремонтировать не будут, он подлежит утилизации...
23 августа 2019
В СК рассказали о ходе расследования жёсткой посадки A321 в «Жуковском»
Следователи и криминалисты завершили следственные действия на месте жёсткой посадки пассажирского самолёта Airbus A321 в подмосковном аэропорту «Жуковский». Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Отмечается, что на данный момент в рамках...
22 августа 2019
Следствие приступило к анализу данных бортовых самописцев А321
Следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев самолёта А321 «Уральских авиалиний», совершившего жёсткую посадку в Московской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного...
22 августа 2019
«Уральские авиалинии» не будут использовать части аварийного А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» не намерена использовать никакие элементы самолёта А321, который утром 15 августа экстренно сел в Жуковском на кукурузном поле. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. «В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолёта», —...
22 августа 2019
Названа дата эвакуации аварийно севшего самолёта «Уральских авиалиний»
Аварийно севший на кукурузном поле в Жуковском самолёт А321 будет вывозиться по частям, начиная с 23 августа, после согласования с ГИБДД Раменского района Подмосковья. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии». Воздушное судно разрежут и вывезут по частям. В дальнейшем оно будет...
22 августа 2019
Следователи закончили работу на месте аварийной посадки А321 в Жуковском
Сотрудники СКР и комиссия МАК закончили работу на месте аварийной посадки самолёта А321 в Жуковском. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии». Следственные действия на месте происшествия были окончены 22 августа. Сейчас здесь остались инженеры, а также авиатехники «Уральских авиаиалиний»...
22 августа 2019
Аварийно севший в Жуковском А321 подготовили к эвакуации
В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». В настоящий момент топливо удалено, а гидроаккумуляторы, пожарные баллоны и подобные элементы разряжены...
22 августа 2019