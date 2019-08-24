Москва, 24 августа, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Sledcom.ru Жесткая посадка

В авиакомпании уточнили, что специалисты в настоящее время уже вывозятся части воздушного судна с поля.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа в кукурузном поле в Подмосковье совершил вынужденную посадку самолёт А321 (рейс Москва — Симферополь) после отказа двух двигателей из-за попадания в них стаи чаек. В результате ЧП никто не погиб.

Пилотам воздушного судна было присвоено звание Героев России, а члены экипажа были награждены Орденами Мужества.

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