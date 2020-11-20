Уголовное дело об избиении семилетней девочки из Ингушетии
В Ингушетии отправили в колонию женщину, покалечившую свою племянницу
В Ингушетии вынесен приговор женщине, которая является родной тетей малолетней девочки Аиши А., получившей серьезные увечья из-за систематического истязания родственницей. Суд признал виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью группой лиц по...
20 ноября 2020
Обвинение просит по 8 лет колонии истязателям 7-летней девочки из Ингушетии
Обвиняемые в истязании семилетней девочки Аиши А. могут получить по восемь лет колонии. Такой срок наказания запросил для них в ходе судебного заседания 30 октября представитель прокуратуры Ингушетии, пишет «Интерфакс-Юг». На скамье подсудимых находились тетя пострадавшей девочки по отцовской линии...
2 ноября 2020
В Ингушетии началась новая жизнь у покалеченной девочки Аиши
В Ингушетии пошла в школу девочка Аиша А., судьба которой потрясла жителей России. Девочка получила тяжелые увечья от рук родной тети, которая жестоко избивала ребенка. В июле 2019 года девочка попала в больницу в Назрани, после чего ее переправили в Москву, где в клинике Рошаля лечением ребенка...
16 сентября 2020
В Ингушетии судят истязательницу семилетней девочки Аиши
В Ингушетии доведено до суда уголовное дело о нанесении увечий семилетней девочке Аише А. Год назад ребенка доставили с тяжелейшими травмами в больницу города Назрани. Женщина, нанесшая их, была арестована, возбуждено уголовное дело. Оказалось, что она была родной тетей ребенка и придумала...
16 июля 2020
Тетя покалеченной девочки из Ингушетии и ее сожитель предстанут перед судом
Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней тети покалеченной девочки из Ингушетии и ее 44-летнего сожителя. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе прокуратуры республики. Напомним, 4 июля 2019 года в больницу города Назрани была доставлена семилетняя...
19 июня 2020
Дядя покалеченной девочки из Ингушетии не смог восстановиться на службе
Уволенный из полиции житель Ингушетии, жена которого арестована по делу о жестоком избиении малолетней племянницы, не смог восстановиться на работе. Против этого выступили прокуратура и суд, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе надзорного ведомства республики. Напомним, 4 июля 2019 года в...
6 февраля 2020
Покалеченная девочка из Ингушетии нуждается в реабилитации в Москве
Девочку из Ингушетии, которую родная тетя сделала инвалидом, систематически жестоко избивая, будут продолжать лечить в московской клинике. Семилетней Аише А. требуется длительная реабилитация. Об этом сообщил журналистам глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он...
13 января 2020
Глава Ингушетии поздравил выписанную из больницы покалеченную девочку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в преддверии Нового года проведал юную жительницу региона Аишу А., за судьбой которой и состоянием здоровья следила вся Россия. Семилетняя девочка, которую довела своими истязаниями до тяжелого состояния родная тетя, в настоящее время уже выписана из больницы и...
31 декабря 2019
Покалеченную девочку из Ингушетии выписали из больницы
В Москве выписана из больницы семилетняя девочка из Ингушетии Аиша А. Из НИИ неотложной детской хирургии ее сегодня, 25 декабря, забрала мать. Сопровождали ребенка уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова и известный врач Леонид Рошаль. Напомним, ранее 25 декабря сотрудниками медцентра...
25 декабря 2019
Покалеченную девочку из Ингушетии выпишут из больницы к Новому году
Девочку из Ингушетии Аишу А., которая находится на излечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, должны выписать к Новому году. Агентство городских новостей «Москва» пишет, что в медицинском учреждении уточнили дату выписки — 25 декабря. Напомним, семилетняя девочка была доставлена...
23 декабря 2019
Мать покалеченной в Ингушетии девочки стала ее законным представителем
Семилетняя девочка из Ингушетии Аиша А. вновь воссоединится со своей родной матерью. Женщина стала ее законным представителем. Ранее суд приостановил дело о лишении ее родительских прав. Об этом сообщила 28 октября уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Напомним, ранее обязанности...
28 октября 2019
Детский омбудсмен сообщила о планах на протезирование девочки из Ингушетии
О протезировании ингушской девочки Аиши А., покалеченной родственниками, пока рано говорить. В настоящее время еще идет лечение, проводятся операции. Но в будущем этот вопрос конечно встанет. Об этом сообщила журналистам 15 октября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова...
16 октября 2019
Супруг женщины, покалечившей девочку в Ингушетии, уволен со службы
Свидетеля издевательств над семилетней девочкой в Ингушетии, в результате которых она стала калекой, уволили с конвойной службы. Мужчина является супругом Макки Г., которая в настоящее время находится под следствием по подозрению в жестоком обращении с ребенком. Причина, по которой он уволен...
11 октября 2019
Земляки навестили в московской клинике покалеченную девочку из Ингушетии
Девочку Аишу А. из Ингушетии, находящую на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, проведали ее земляки — активисты ассоциации ингушской молодежи в Москве, постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Магомед-Башир Мальсагов, сенатор от республики Мухарбек Барахоев...
3 октября 2019
Покалеченной девочке из Ингушетии проведут реконструктивные операции
Девочке из Ингушетии Аише А., покалеченной родной тетей, предстоит выдержать еще несколько операций. Врачи намерены сделать ей на правой руке реконструктивные операции. Об этом сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. «Необходимо еще время для начала реконструктивных операций на...
1 октября 2019
Рошаль рассказал о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Семилетняя девочка из Ингушетии Аиша А., находящаяся вот уже почти три месяца на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, идет на поправку. Ее состояние улучшается, однако проблемы еще есть. Об этом сообщил журналистам 25 сентября президент клиники Леонид Рошаль. Говоря о...
25 сентября 2019
Приостановлено дело о лишении прав матери покалеченной девочки из Ингушетии
Дело о лишении родительских прав матери ингушской девочки Аиши А. приостановлено. Суд не нашел основания для продолжения процесса. Об этом 18 сентября сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. «Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав...
19 сентября 2019
Мать покалеченной девочки из Ингушетии просит вернуть ей ребенка
Мать ингушской девочки, покалеченной родственницей, в семье которой она воспитывалась, утверждает, что ребенка у нее отобрали силой после развода мужа. Лидия Ажигова просит вернуть девочку. Женщина обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, сообщили ИА REGNUM...
18 сентября 2019
Детский омбудсмен сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Семилетняя девочка из Ингушетии, избитая и перенесшая ампутацию руки, чувствует себя значительно лучше, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба детского омбудсмена. Кузнецова отметила, что девочка начала играть в куклы...
16 сентября 2019
Суд продлил арест женщине, покалечившей семилетнюю девочку в Ингушетии
В Ингушетии продлен арест женщине, обвиняемой в избиении семилетней Аиши А. Магасский районный суд постановил, что подозреваемая в истязании ребенка останется под стражей еще на два месяца, сообщили 12 сентября в суде. Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка была доставлена в тяжелом состоянии в...
12 сентября 2019