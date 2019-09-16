Москва, 16 сентября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Семилетняя девочка из Ингушетии, избитая и перенесшая ампутацию руки, чувствует себя значительно лучше, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в больнице Айшу из Ингушетии

Кузнецова отметила, что девочка начала играть в куклы, ведёт себя активно, бегает, общается с окружающими. Врачи сказали, что у ребёнка хороший аппетит. Но Кузнецова пояснила, что при всех положительных сдвигах говорить о выписке ребёнка пока ещё рано, лечение продолжается.

Также омбудсмен сообщила, что вопрос о дальнейшем жизнеустройстве девочки остаётся открытым. По словам Кузнецовой, ребёнок очень скучает по матери и надо понять, в каком статусе находится родная мать девочки.

По словам Кузнецовой, она находится на связи со Следственным комитетом РФ и ей известно, что мать девочки не является ни подозреваемой, ни обвиняемой по делу, уголовное дело против неё не возбуждалось. Это означает, что вполне допустимо устроить встречу матери и ребёнка.

Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в больнице Айшу из Ингушетии

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении ареста родной тёти девочки, покалеченной в Ингушетии. Женщина подозревается в длительном истязании ребёнка, который жил у неё после развода родителей, при этом у тёти девочки не было никаких документов, подтверждающих её права на опекунство. Её собственные дети, двое мальчиков-близнецов, переданы на воспитание опекунам.