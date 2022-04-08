Арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Бывшего президента Киргизии удалили из зала суда за нарушение порядка
За нарушение порядка бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого обвиняют в совершении ряда преступлений, удалили из зала суда. Об этом 8 апреля сообщает киргизское агентство 24. kg. «Я буду вынужден нарушать порядок судебный. Я надеюсь, что судья удалит меня, у него есть право меня...
8 апреля 2022
Верховный суд отменил приговор экс-президенту Киргизии по делу Батукаева
Судебная коллегия верховного суда Киргизии отменила приговор, ранее вынесенный бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, осужденному по делу о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также суд отменил приговоры другим фигурантам этого уголовного дела — бывшей...
30 ноября 2020
Верховный суд Киргизии вернул дело Атамбаева в суд первой инстанции
Верховный суд Киргзии отменил приговор бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, 30 ноября сообщает агентство 24.kg. Дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека. Адвокат Атамбаева пояснил, что защита...
30 ноября 2020
Атамбаев попросил суд оставить его под стражей
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал суд оставить его под стражей. Об этом 10 ноября заявила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, сообщает издание 24.kg. Атамбаев призвал отпустить из-под стражи обвиняемых Каната Сагымбаева и Фарида Ниязова. «Ребята сидят только потому, что не...
11 ноября 2020
Экс-президента Киргизии Атамбаева переведут в колонию
О переводе в колонию общего режима № 47 экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 27 октября сообщает Sputnik. Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости» Соответствующую информацию распространила Государственная служба исполнения наказаний...
27 октября 2020
Экс-президента Киргизии будут судить за коррупцию и незаконное обогащение
Следователи завершили расследование ещё одного уголовного дела о коррупции, незаконном обогащении и легализации преступных доходов, фигурантом которого является бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики 21 октября...
21 октября 2020
Власти Киргизии пообещали «не преследовать Атамбаева»
Специально «преследовать» и «добивать» Алмазбека Атамбаева, бывшего президента Киргизии, никто не собирается, сообщил 16 октября журналистам возглавляющий киргизский Государственный комитет национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за...
16 октября 2020
Атамбаев заявил, что был готов к покушению на него
Информация о покушении, которое готовилось на экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, поступила ещё накануне, 8 октября. Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости» Об этом киргизский политик заявил сегодня, 9 октября, в своём...
9 октября 2020
На экс-президента Киргизии Атамбаева совершено покушение
О покушении на бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 9 октября в Бишкеке написала его советник Кундуз Жолдубаева в Facebook. Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости» Она уточнила, что официальное заявление будет сделано в...
9 октября 2020
В Киргизии освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Протестующие в Бишкеке добились освобождения из-под стражи в СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передаёт 6 октября агентство Sputnik. Следите за развитием событий в трансляции: «Протесты в Киргизии после выборов в парламент — все новости» Отмечается, что сначала протестующие...
6 октября 2020
Атамбаева планируют перевести в СИЗО — адвокат
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева планируют перевести из следственного изолятора Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в СИЗО-1. Об этом 2 сентября сообщает издание 24. kg со ссылкой на адвоката Замира Жоошева. По его словам, ГКНБ хочет снять с себя...
2 сентября 2020
18 лет тюрьмы: суд оставил в силе приговор экс-премьер-министру Киргизии
Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу о коррупционных преступлениях высокопоставленных чиновников Киргизии, совершенных при ремонте исторического музея и реконструкции ипподрома на Иссык-Куле. Судебная коллегия оставила в силе вынесенный судом первой инстанции приговор в...
20 августа 2020
Суд оставил приговор Атамбаеву без изменений
Бишкекский городской суд оставил без изменений приговор Первомайского районного суда в отношении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщили в пресс-службе суда. Решение суда обжаловали защита экс-президента и прокурор. Государственный обвинитель требовал увеличить срок лишения...
14 августа 2020
В Киргизии суд оштрафовал экс-чиновников, освободивших «вора в законе»
Свердловский районный суд столицы Киргизии вынес приговор согласившимся на сделку со следствием бывшим чиновникам, врачам, судье и адвокату, проходившим в качестве обвиняемых по делу о незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, пишут киргизстанские СМИ. Бывшего...
13 августа 2020
Экс-президент Киргизии выздоровел, и его вернули в СИЗО
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, у которого был диагностирован COVID, выздоровел, а потому будет переведен из больницы обратно в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности республики. Читайте также: У Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию Как отмечают в штаб-квартире...
10 июля 2020
В Киргизии оценили состояние Атамбаева после госпитализации с пневмонией
Состояние бывшего президента Киргизии Аламазбека Атамбаев оценивается как средней степени тяжести. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша (парламента) Асель Кодуранова, сообщает издание 24.kg. По её словам, тест экс-президента на коронавирус показал отрицательный результат. Депутат уточнила, что в...
30 июня 2020
«Заразили намеренно»: семья экс-президента обвиняет спецслужбы Киргизии
Члены семьи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выступили с заявлением о том, что его «намеренно заразили коронавирусом в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности», передает «Knews».» СИЗО ГКНБ уже превратилось в рассадник инфекции. Среди следственно-арестованных выявили...
30 июня 2020
У Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев переведен из следственного изолятора Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в больницу, сообщили в пресс-службе комитета. В ведомстве уточнили, что экс-президент пожаловался на состояние здоровья 29 июня. После этого Атамбаев прошел...
30 июня 2020
Руководство Киргизии уверено в себе: эксперт о приговоре Атамбаеву
Жесткий приговор Алмазбеку Атамбаеву говорит об уверенности в себе нынешнего руководства Киргизии и о нежелании бывших политиков-союзников мириться и идти на компромисс, отметил шеф-редактор ИА REGNUM по Киргизии Григорий Михайлов во вторник, 23 июня, комментируя решение суда Бишкека. Как...
23 июня 2020
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
Первомайский районный суд киргизской столицы сегодня, 23 июня, завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту незаконного досрочного освобождения «вора в законе» Азиза Батукаева. Суд признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции и приговорил его к 11...
23 июня 2020