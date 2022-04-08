Бишкек, 8 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. За нарушение порядка бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого обвиняют в совершении ряда преступлений, удалили из зала суда. Об этом 8 апреля сообщает киргизское агентство 24. kg.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

«Я буду вынужден нарушать порядок судебный. Я надеюсь, что судья удалит меня, у него есть право меня удалить. Я сижу (на скамье подсудимых – ред.), у меня рука отнимается, скорая приезжает, говорит, что это невралгия, это издевательство. Дайте мне пожизненное, но кончайте надо мной издеваться и пытать», — сказал он.

Также Атамбаев потребовал удалить его из зала судебных заседаний и после этого начал стал бить ногой по ограждению клетки, в которой он был во время суда.

Затем Первомайский районный суд удалил бывшего президента Киргизии из-за некорректного поведения.

Отметим, в ходе суда рассматривалось дело о массовых беспорядках в столице Киргизии осенью 2020 года. При этом Атамбаев в течение нескольких месяцев отказывался принимать участие в суде по делам, в которых он фигурирует, так как считает киргизскую судебную систему предвзятой.