Дело BadComedian
#РукипрочьотBadcomedian: как Евгений Баженов сплотил интернет
Видео российского блогера Евгения «BadComedian» Баженова, опубликованное 3 июня на его YouTube-канале, быстро набирает популярность. Ролик посмотрели уже более трёх миллионов человек, многие из которых высказывают в комментариях слова поддержки YouTube-кинокритику. Ролик собрал 871 тыс. лайков при...
4 июня 2019
Суд с Kinodanz и помощь от Канделаки: конец творчества BadComedian?
Популярный российский видеоблогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов 3 июня опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о судебных разбирательствах с кинокомпанией Kinodanz, спонсируемой Министерством культуры РФ. На защиту блогера встали пользователи сети интернет и...
4 июня 2019
BadComedian: Зачем Минкультуры РФ спонсирует фильмы не про РФ?
Министерство культуры РФ спонсирует фильмы, снимаемые на английском языке, которые не имеют никакого отношения ни к России, ни к её жителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня рассказал известный российский блогер, кинообозреватель Евгений Баженов (больше известный широкой публике под...
4 июня 2019
Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian
Ситуацию вокруг блогера Евгения Баженова (известный под псевдонимом BadComedian), сообщившего о выдвинутом против него судебном иске в размере 1 млн рублей, прокомментировала телеведущая и журналист Ксения Собчак. По ее словам, за тем, как блогера «прессуют» за критику российских фильмов, она...
4 июня 2019
BadComedian может закрыть свой канал из-за иска от кинокомпании Kinodanz
На популярного в русском сегменте YouTube видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов) был подан иск на 1 млн рублей из-за его критического обзора фильма «За гранью реальности». Об этом сам Баженов сообщил на своем YouTube-канале. По словам Баженова, в суд на него подала кинокомпания Kinodanz ещё в...
3 июня 2019