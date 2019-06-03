Москва, 3 июня, 2019, 23:38 — ИА Регнум. На популярного в русском сегменте YouTube видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов) был подан иск на 1 млн рублей из-за его критического обзора фильма «За гранью реальности». Об этом сам Баженов сообщил на своем YouTube-канале.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

По словам Баженова, в суд на него подала кинокомпания Kinodanz ещё в январе 2019 года. Данная компания требует удалить обзор, в котором блогер критикует фильм «За гранью реальности», из-за нарушения авторских прав. Представители компании и привлеченные компанией «эксперты» утверждают, что в обзоре BadComedian использовались кадры из киноленты, что можно расценить как нарушение авторских прав, и ссылаются на стандарты цитирования в магистерских диссертациях. При этом в экспертизах, приобщенных к делу, указывается, что в законе норм о «допустимом объеме цитирования» фильмов просто нет.

Сам Баженов прямо говорит, что иск против него — это попытка «цензурировать критику». При этом он рассказал, что на встрече представители компании Kinodanz прямо сказали, что за ними «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт.