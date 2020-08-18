Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
Мэр Омска за год существенно разбогатела
За 2019 год мэр Омска Оксана Фадина заработала 5 068 568,84 рубля (5,07 млн). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах главы города размещены на официальном сайте мэрии. Оксане Фадиной принадлежат земельный участок площадью 455 кв. м и жилой дом площадью 145 кв. м. В пользовании у...
18 августа 2020
В Мурманске появится мемориал в память о погибших в авиакатастрофе
В Мурманске увековечат память погибших в 2019 году в столичном аэропорту северян — монумент установят на городском кладбище. «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь родственникам увековечить память о близких. В первую очередь мы совместно определим, как будет выглядеть памятный объект...
26 июня 2020
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
Командир экипажа Sukhoi Superjet (SSJ-100), совершившего аварийную посадку в «Шереметьево» в мае 2019 года, впервые дал интервью и рассказал о своём видении трагедии. Денис Евдокимов заявил, что не считает себя виновным в гибели десятков пассажиров, пишет 5 мая «Лента.ру». По словам пилота, в...
5 мая 2020
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ впервые рассказал о трагедии
Самолёт Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в Москве в мае 2019 года, с трудом поддавался управлению после попадания в него молнии. Причиной гибели десятков пассажиров стало «несоответствие нормам летной годности», заявил командир экипажа Денис Евдокимов в интервью, опубликованном 5...
5 мая 2020
МАК отложил публикацию отчёта о катастрофе в Шереметьево из-за коронавируса
Международный авиационный комитет (МАК) отложил публикацию отчета о результатах расследования авиакатастрофы в Шереметьево из-за пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре МАК. «Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, введенные во всех остальных государствах...
5 мая 2020
Дело об авиакатастрофе SSJ-100 в «Шереметьево» передано в суд
Химкинский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело против пилота «Аэрофлота» Дениса Евдокимова по факту авиакатастрофы 5 Мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево», сообщается 20 апреля на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. По версии следствия, 5 мая 2019 года в связи с...
20 апреля 2020
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. Как сообщила ИА REGNUM официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 15 апреля...
15 апреля 2020
Лукашенко недоволен закрытием российской границы
Выступая 16 марта на совещании с чиновниками, Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы «полыхает» из-за коронавируса. При этом в самой Белоруссии заболевших примерно на четверть меньше, чем в России. Читайте на эту тему: Россия вся полыхает от коронавируса — Лукашенко По данным минздрава...
16 марта 2020
Основной покупатель SSJ-100 раскрыл главные недостатки лайнера
Отсутствие развитого рынка для российского среднемагистрального самолёта Sukhoi SuperJet 100 на сегодня является одной из основных проблем, которые могут повлиять на поставки лайнера. Об этом заявили в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), являющейся одним из крупнейших...
5 марта 2020
Расходы на содержание Тюменской областной думы: 15 млн рублей на депутата
Тюменская областная дума в 2020 году обойдётся дороже казне на 120 млн рублей. Депутаты приняли поправки в бюджет региона 13 февраля 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В целом на содержание регионального парламента в 2020 году будет затрачено около 700 млн рублей.» Это примерно по 15 млн...
13 февраля 2020
Житель Мурманска отказался от компенсации «Аэрофлота» за смерть жены
Мурманчанин Игорь Крайнов, жена которого погибла на борту загоревшегося при посадке в «Шереметьево» самолета, отказался от компенсации, сообщает ТАСС. Мужчина отказался от компенсации авиакомпании «Аэрофлот» в размере 600 тысяч рублей. Причину отказа он не объяснил. При этом отмечается, что...
11 февраля 2020
СКР установил причину аварии SSJ 100 в аэропорту «Шереметьево»
В Следственном комитете России пришли к выводу, что виновным в жесткой посадке и крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» является командир экипажа Денис Евдокимов. Об этом 12 января сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь...
12 января 2020
Семьи погибших вступились за обвинённого в крушении SSJ-100 пилота
Семьи погибших в результате катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево считают несправедливым, что в этом обвинили командира экипажа воздушного судна Дениса Евдокимова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы нескольких семей погибших. «Мы предполагали с самого начала...
3 декабря 2019
Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей
Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей. Такая цифра фигурирует в материалах следствия по делу об авиакатастрофе. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, который...
3 декабря 2019
Обвиняемый в катастрофе SSJ-100 пилот не признал своей вины
Командира экипажа разбившегося в мае самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов не признает своей вины, сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей. По его словам, предварительное следствие по делу в отношении пилота завершено, потерпевшие приступили к ознакомлению с...
3 декабря 2019
Завершено расследование по делу о крушении Superjet в «Шереметьево» — СМИ
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае текущего года в аэропорту «Шереметьево», передаёт 3 декабря «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, вина за авиакатастрофу, гибель 40 пассажиров и одного члена...
3 декабря 2019
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса. По его словам, опасные вещества...
17 октября 2019
Катастрофа SSJ-100 не повлияла на спрос на эти самолеты — Минпромторг
Авиакатастрофа пассажирского самолета SSJ-100 в мае этого года в московском аэропорту «Шереметьево» не повлияла на спрос на эти самолеты, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «России 24». По его словам, это не касалось вопросов безопасности полетов, это вопрос...
11 октября 2019
СК предъявил обвинение пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову
Следственный комитет предъявил обвинение командиру самолёта RRJ-95B Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову. Об этом 2 октября сообщили на официальном сайте СК. Пилоту инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного...
2 октября 2019
Командиру сгоревшего SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» предъявлено обвинение
Следственный комитет предъявил обвинения Денису Евдокимову — командиру пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который сгорел при посадке в аэропорту «Шереметьво» 5 мая 2019 года. Об этом сообщает РЕН ТВ. Евдокимову предъявлены обвинения по части 3 статьи 263...
2 октября 2019