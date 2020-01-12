Москва, 12 января, 2020, 21:40 — ИА Регнум. В Следственном комитете России пришли к выводу, что виновным в жесткой посадке и крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» является командир экипажа Денис Евдокимов. Об этом 12 января сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью изданию «Коммерсантъ».

Sledcom.ru Сотрудники Следственного комитета на месте жесткой посадки самолета SSJ-100

Краснов отметил, что следователями окончательно завершено расследование катастрофы. В распоряжении сотрудников СК есть заключения экспертиз, согласно которым «самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других самолетов».

Представитель СК подчеркнул, что командир экипажа допустил «разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна». Речь идет о превышении скорости при посадке и вертикальной перегрузке самолета, что привело к подлому основных опор шасси и как следствие этого к разрушению конструкции авиалайнера и разливу топлива, которое затем воспламенилось.

Отмечается, что на данном этапе адвокат Евдокимова знакомится с материалами дела. По ее словам, командир воздушного судна свою вину не признает.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлета вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек.

Командиру воздушного судна инкриминировалось преступление, предусмотренное частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).