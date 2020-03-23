Реформирование новгородской медицины
В Великом Новгороде из-за коронавируса перепрофилировали больницу
В Великом Новгороде в связи с распространением коронавирусной инфекции пересмотрели работу городских больниц. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, все пациенты с пневмонией с 18 марта госпитализируются в клинику №2 Центральной городской клинической больницы. «Это...
23 марта 2020
Медицину Валдая передают Федеральному медико-биологическому агентству
Медицинское обеспечение Валдайского района Новгородской области будет передано в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, вопросы передачи обсуждались сегодня, 27 февраля, на специальном совещании в агентстве...
27 февраля 2020
Оптимизация новгородской медицины: даже главврачи работают за двоих
В Новгородской области главным врачом Шимской центральной районной больницы назначен Илья Кяльвияйнен, который уже возглавляет Новгородскую областную клиническую больницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о н продолжит руководить областной больницей и в тоже время...
19 февраля 2020
Мишустин начнёт поездки по регионам РФ с Великого Новгорода
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня, 11 февраля, посетит Великий Новгород. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, это будет первая региональная рабочая поездка нового премьер-министра России. В составе правительственной делегации в Великом Новгороде также ожидают нового министра...
11 февраля 2020
Сенатор: целевой набор в вузы закроет дефицит врачей в Новгородской области
Целевой набор в медицинские вузы, о котором в послании Федеральному собранию 15 января заявил президент РФ Владимир Путин, закроет дефицит врачебных кадров в Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил п редставитель в Совете Федерации от Новгородской области Сергей...
15 января 2020
Новгородский губернатор оценил реформу медицины: абсолютно верные шаги
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает «абсолютно верными» акценты на развитии системы ранней диагностики, с которой в регионе начали реформирование системы здравоохранения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил в своём ежегодном послании. Никитин...
25 декабря 2019
Реформирование новгородской медицины продолжит новый министр
Новым министром здравоохранения Новгородской области назначена Резеда Ломовцева, которая после отставки с этого поста Антонины Саволюк исполняла обязанности министра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, назначение состоялось по результатам конкурсного отбора, который прошли...
23 декабря 2019
Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 31 октября, заявил...
31 октября 2019
Минздрав рассматривает результаты закупок мобильных медицинских комплексов
Новгородская область оказалась в числе 11 регионов России, где министерство здравоохранения России видит наиболее высокие риски недостижения результатов по закупкам мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова сегодня, 14 октября, на...
14 октября 2019
Вакансии в новгородском минздраве появились на сайтах по трудоустройству
На портале по трудоустройству Superjоb появилась вакансия не только министра здравоохранения Новгородской области, но и его заместителей, включая первого зама, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно объявлению, главу новгородского минздрава ожидает зарплата в 150−160 тыс. рублей, первого...
11 октября 2019
Нового министра здравоохранения Новгородской области ищут по конкурсу
Правительство Новгородской области объявило открытый конкурсный отбор на должность министра здравоохранения региона. Как сообщается на сайте правительства региона, для участия в открытом конкурсном отборе на замещение вакантной должности приглашают «амбициозных и целеустремленных кандидатов»...
10 октября 2019
Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в Новгородской области
В Новгородской области начата работа по созданию сети центров амбулаторной онкологической помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 23 сентября, на выездном заседании правительства в Любытино заявила министр здравоохранения области Антонина Саволюк. По её...
23 сентября 2019
Новгородские медучреждения получат почти 0,5 млрд рублей на ремонты
В 2019 году начались ремонты в 25 подразделениях медицинских организаций Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 23 сентября, на выездном заседании правительства в Любытино заявила министр здравоохранения области Антонина Саволюк. По её...
23 сентября 2019
Новгородские власти не получали уведомлений о забастовке в больнице
В министерстве здравоохранения Новгородской области прокомментировали сообщения СМИ об итальянской забастовке, которую объявили врачи четырёх отделений Новгородской областной детской клинической больницы (ОДКБ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, уведомлений о проведении...
13 сентября 2019
В новгородских Боровичах построят новую поликлинику за 1,5 млрд рублей
В городе Боровичи Новгородской области построят новую межрайонную поликлинику. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на выездном заседании областного правительства сегодня, 22 августа, в Боровичах...
22 августа 2019
В районной больнице Новгородской области нашли просроченные лекарства
В Хвойнинской Центральной районной больнице (ЦРБ) Новгородской области пациенты стационара не обеспечивались лекарства в полном объёме, а в процедурном кабинете терапевтического отделения хранился лекарственный препарат с истекшим сроком годности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 августа, в...
6 августа 2019
Завотделением новгородской больницы восстановился в должности через суд
В Великом Новгороде суд восстановил в должности заведующего лор-отделением детской областной больницы Руслана Уразгалиева, сообщает «Новгород.ру». Рассмотрение иска врача к медучреждению завершилось в Новгородском районном суде сегодня, 1 августа. Судья Иван Ионов удовлетворил требования истца...
1 августа 2019
Мнимое благополучие: новгородские больницы не ведут учёт ряда заболеваний
В медицинских орган изациях Новгородской области существует проблема по учёту и выявлению случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи — вплоть до отсутствия регистрации таких случаев на протяжении ряда лет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в сообщении...
30 июля 2019
Новгородские больницы рассчитались с многолетними долгами
Медицинские организации Новгородской области практически рассчитались с многолетними долгами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сегодня, 30 июля, заявила региональный министр здравоохранения Антонина...
30 июля 2019
В создание медицинского центра в Валдае вложат 2 млрд рублей
На создание многопрофильного медицинского центра в Валдае Новгородской области федеральный бюджет выделит около 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона. Медицинский центр будет создан на базе Валдайской Центральной районной больницы (ЦРБ). До конца 2019 года...
18 июля 2019