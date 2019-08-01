Великий Новгород, 1 августа, 2019, 22:28 — ИА Регнум. В Великом Новгороде суд восстановил в должности заведующего лор-отделением детской областной больницы Руслана Уразгалиева, сообщает «Новгород.ру». Рассмотрение иска врача к медучреждению завершилось в Новгородском районном суде сегодня, 1 августа.

Zdrav-novgorod.ru Новгородская детская областная больница

Судья Иван Ионов удовлетворил требования истца, посчитав увольнение Уразгалиева с должности заведующего лор-отделением больницы незаконным. Со 2 августа Руслан Уразгалиев должен вернуться к работе.

Суд также обязал работодателя выплатить незаконно уволенному врачу заработную плату за время вынужденного прогула (накопилась сумма в 179 тыс. рублей), а также компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской детской областной клинической больнице летом 2019 года сложилась критическая ситуация в связи с увольнением лор-врачей. В защиту уволенных врачей 13 июля состоялся митинг, организованный новгородским отделением партии «Яблоко». На нём Уразгалиев заявил, что врачей не устраивают условия работы в больнице, об укрупнении ставок, вынуждая специалистов работать за двоих или даже за троих.