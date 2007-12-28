"Дело Трепашкина"
Основные события 2007 года в Свердловской области
Накануне нового года принято подводить итоги года уходящего. ИА REGNUM представляет список главных событий, произошедших в Свердловской области, которыми запомнился 2007 год. МЕДВЕД 01 RUS Екатеринбуржец Кирилл Форманчук стал известен в 2007 году своим противостоянием милиции и ГИБДД. Вначале он...
28 декабря 2007
Бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин вышел на свободу (Екатеринбург)
Сегодня, 30 ноября, Михаил Трепашкин освобожден из исправительной колонии №13 Нижнего Тагила. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM его общественный защитник Владимир Шаклеин, Трепашкина планировали освободить к обеду, но сделали это рано утром. При выходе из колонии бывшего офицера ФСБ встретили...
30 ноября 2007
Михаил Трепашкин выйдет на свободу 1 декабря (Екатеринбург)
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказался рассматривать представление исправительной колонии №13 о продлении Михаилу Трепашкину срока заключения на 19 дней. Как сообщил 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM общественный защитник заключенного Владимир Шаклеин, судья согласился с адвокатами...
22 ноября 2007
Михаилу Трепашкину могут продлить срок заключения (Екатеринбург)
Вопрос о продлении Михаилу Трепашкину срока заключения рассмотрит сегодня, 22 ноября, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM общественный защитник заключенного Владимир Шаклеин, представление о рассмотрении дела внесла администрация исправительной колонии...
22 ноября 2007
Свердловский областной суд оставил в силе решение по делу Михаила Трепашкина
15 ноября Свердловский областной суд оставил в силе решение Тагилстроевского суда по делу бывшего офицера ФСБ Михаила Трепашкина. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM общественный защитник заключенного Владимир Шаклеин, суд прислушался к доводам администрации ИК-13, которая добивалась перевода...
15 ноября 2007
Рассмотрение жалобы Михаила Трепашкина продолжится 15 ноября (Екатеринбург)
14 ноября Свердловский областной суд начал рассмотрение жалобы Михаила Трепашкина на изменение ему режима содержания. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM общественный защитник заключенного Владимир Шаклеин, заседание много раз переносилось. Сегодня, 14 ноября, в зале суда выступил сам заключенный...
14 ноября 2007
Жалобу Михаила Трепашкина рассмотрят в Свердловском областном суде
Жалоба Михаила Трепашкина будет рассмотрена 14 ноября в Свердловском областном суде. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM общественный защитник заключенного Владимир Шаклеин, Трепашкин требует отмены решения Тагилстроевского суда Нижнего Тагила об изменении ему режима содержания. По словам Шаклеина...
14 ноября 2007
Жителей Екатеринбурга оставили "без права руля": обзор СМИ Свердловской области
Обзор СМИ Свердловской области с 5 по 9 ноября 2007 года. В журнале " Эксперт-Урал " 6 ноября материал, который называется " Сеть как знамя ". В Екатеринбурге люди, знакомясь в виртуальной реальности, объединяются для решения общественно значимых задач. Если гражданские поступки предвосхищают...
9 ноября 2007
В Екатеринбурге прошла акция солидарности с Михаилом Трепашкиным
Члены екатернибургского движения против насилия провели акцию солидарности с Михаилом Трепашкиным. Как сообщил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM лидер движения Глеб Эделев, в пикете, который прошел сегодня утром, приняли участие четыре человека. Они держали в руках транспаранты "Свободу Михаилу...
7 ноября 2007
Свердловский облсуд рассмотрят кассационную жалобу Михаила Трепашкина
7 ноября в Свердловском областном суде состоится рассмотрение кассационной жалобы Михаила Трепашкина на решение суда Нижнего Тагила об ужесточении ему режима наказания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный защитник Трепашкина Владимир Шаклеин. Шаклеин отметил, что в ходе...
7 ноября 2007
Состояние здоровья Михаила Трепашкина вызывает тревогу у правозащитников
Общественный защитник Михаила Трепашкина Владимир Шаклеин добивается возбуждения уголовного дела в отношении руководства СИЗО №1 Екатеринбурга и Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области. Поводом для этого стало неоказание заключенному необходимой...
6 ноября 2007
Михаилу Трепашкину не разрешили передать лекарства от астмы (Екатеринбург)
Правозащитникам не удалось передать Михаилу Трепашкину лекарства, в которых он нуждается. 29 октября утром Владимир Шаклеин - защитник Трепашкина - попытался передать заключенному в СИЗО № 1 Екатеринбурга препараты от астмы. Представители ГУФСИН не разрешили этого сделать, сославшись на правила...
29 октября 2007
Самочувствие Михаила Трепашкина резко ухудшилось (Екатеринбург)
Пикет в защиту Михаила Трепашкина начался у здания СИЗО на улице Репина в Екатеринбурге 29 октября. Пикет одиночный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы. Активисты "Движения против насилия" будут сменять друг друга на протяжении нескольких часов. Одновременно, в самом СИЗО защитник...
29 октября 2007
Задержаны лидеры свердловского "Яблока", требовавшие освободить Ходорковского
В Екатеринбурге задержаны активисты "Свердловского Молодёжного Яблока", украсившие сегодня, 25 октября, памятник декабристам футболками с надписью "Свободу МБХ" и потребовавшие освободить всех политзаключённых России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского...
25 октября 2007
Касацию Михаила Трепашкина рассмотрят в начале ноября (Екатеринбург)
Кассация Михаила Трепашкина на ужесточение ему режима содержания будет рассмотрена только в начале ноября. Об этом 9 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Напомним, изначально планировалось, что заседание по этому поводу состоится 10 октября. Однако...
9 октября 2007
Михаил Трепашкин хочет добиться отмены ужесточения режима (Екатеринбург)
Кассация Михаила Трепашкина на ужесточение режима содержания будет рассмотрена, скорее всего, 17 октября. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде. Уведомление о рассмотрении кассации поступило 28 сентября, по закону дата заседания назначается через две недели после...
28 сентября 2007
Михаил Трепашкин этапирован в Нижний Тагил
Михаил Трепашкин этапирован из Екатеринбурга в колонию Нижнего Тагила. Это произошло 18 июля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM правозащитник Глеб Эделев. Когда состоится рассмотрение кассаций адвокатов экс-офицера на решения тагильского суда - неизвестно. Напомню, ранее заседание было намечено на...
23 июля 2007
Трепашкина хотят этапировать обратно в Нижний Тагил
Михаил Трепашкин 23 июля может быть этапирован из Екатеринбурга обратно, в колонию Нижнего Тагила. Рассмотрение кассационных жалоб его адвокатов, ранее намеченное на 25 июля, не состоится. Защита Трепашкина требует отменить решение тагильского суда о переводе экс-офицера ФСБ в колонию более...
23 июля 2007
Почему выбирают китайские игрушки: обзор СМИ Свердловской области
Обзор СМИ Свердловской области с 16 по 20 июля 2007 года. " Коммерсант-Урал " 18 июля обращается к "Земельному делу" в статье " Свердловская прокуратура роет землю ". Областная прокуратура провела новые обыски. На этот раз в строительных компаниях Екатеринбурга - "Атомстройкомплекс", "NOVA-Строй" и...
20 июля 2007
Касацию Михаила Трепашкина перенесли, не уведомив об этом его адвокатов (Екатеринбург)
Ситуация неопределенности сложилась вокруг кассации Михаила Трепашкина на ужесточение ему режима содержания. Пресс-служба свердловского областного суда 5 июля вечером распространила информацию о том, что заседание по его делу перенесено на неопределенный срок. В ведомстве корреспонденту ИА REGNUM...
6 июля 2007