Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
В Японии пройдет фотовыставка памяти Дениса Тена
Фотовыставка памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена состоится в Японии в рамках чемпионата мира по фигурному катанию, сообщает 19 марта издание BNews со ссылкой на фонд Дениса Тена. Выставка будет организована во время проведения чемпионата с 20 по 24 марта в японском городе Сайтаме. В фонде...
19 марта 2019
Фигуранты дела об убийстве Дениса Тена подали апелляционные жалобы
На приговор суда по делу об убийстве призера Олимпийских игр Дениса Тена поступили три апелляционные жалобы, сообщает 5 февраля издание Informburo со ссылкой на Алма-Атинский городской суд. Жалобу подали адвокаты подсудимых Нуралы К. и Армана К. Кроме того, апелляцию также подала мать фигуриста...
5 февраля 2019
СМИ узнали, где будут отбывать наказание убийцы Дениса Тена
Признанных виновными в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы К. и Армана К. переведут в одно учреждение — ЛА-155/8 департамента уголовно-исполнительной системы по Алма-Атинской области, сообщает 24 января издание BNews. Жанат Т., которая признана виновной в недонесении о преступлении и покушении на...
24 января 2019
В Алма-Ате суд вынес приговор подсудимым по делу об убийстве Дениса Тена
Судья специализированного межрайонного суда Алма-Аты по уголовным делам вынес приговор подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает 17 января агентство «КазТАГ» Суд признал Армана К. виновным в краже, разбое и убийстве и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием...
17 января 2019
Двух полицейских-свидетелей ранения Дениса Тена не признали виновными
Антикоррупционное ведомство Казахстана не признало халатности в действиях двух инспекторов по делам несовершеннолетних, которые стали свидетелями драки с участием фигуриста Дениса Тена, сообщает 17 января агентство Informburo. Ранее управление собственной безопасности департамента полиции Алма-Аты...
17 января 2019
Подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена грозит 20 лет тюрьмы
На заседании суда по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена государственный обвинитель запросил 20 лет тюрьмы для двух фигурантов дела, сообщает 16 января агентство «Казинформ». Подозреваемым Нуралы К. и Арману К. грозит 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности...
16 января 2019
Подозреваемый в убийстве Дениса Тена дал признательные показания — СМИ
Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы К. дал признательные показания в суде Алма-Аты, сообщает 14 января издание Tengrinews.kz. В ходе заседания суда подозреваемый подробно рассказал о событиях предшествовавших убийству. Подозреваемый уточнил, что у него находился рюкзак с...
14 января 2019
Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена извинился перед жителями Казахстана
Один из подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена попросил прощение у матери спортсмена и всех жителей Казахстана, сообщает 11 января издание Informburo. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алма-Аты продолжились слушания по делу об убийстве Дениса Тена...
11 января 2019
Реформа МВД Казахстана не связана с убийством Дениса Тена – Назарбаев
Реформа МВД Казахстана связана не с убийством фигуриста Дениса Тена, а с претензиями к работе полиции, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ». Глава государства напомнил, что в республике прошел опрос населения относительно...
29 декабря 2018
Убийство казахского фигуриста Дениса Тена назвали заказным
В ходе судебного процесса в Алма-Ате по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена адвокат заявил, что преступление носило заказной характер. Об этом пишет 25 декабря портал Nur.kz. Отмечается, что юрист ходатайствует о дополнительном расследовании уголовного дела, потерпевшей по...
25 декабря 2018
В Алма-Ате начались предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста
В специализированном межрайонном суде Алма-Аты начались предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ». В рамках уголовного дела проходят трое подозреваемых. В ходе слушаний сторон 23-летняя Жанар Т. заявила, что находится на шестом...
25 декабря 2018
Дело об убийстве фигуриста Дениса Тена передано в суд Алма-Аты
В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты поступило дело об убийстве призера олимпийских игр, фигуриста Дениса Тена, сообщает 14 декабря издание Zakon.kz. Перед судом предстанут трое подозреваемых. Жанар Т. подозревается в «недонесении о преступлении», «краже группой лиц, по...
14 декабря 2018
Национальная гвардия Казахстана почтила память фигуриста Дениса Тена
В региональном командовании «Шыгыс» (вотоск) национальной гвардии Казахстана прошел вечер памяти бронзового призера Олимпийских игра 2014 года, фигуриста Дениса Тена, сообщает 14 декабря издание Zakon.kz. Заместитель командующего региональным командованием «Шыгыс» полковник Ниязтай Алкешев напомнил...
14 декабря 2018
Суд Алма-Аты продлил арест подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена
Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил арест троим подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ». Суд продлил меру на 15 суток пресечения в виде содержания под стражей Нуралы К., до 3 декабря, Арману К. — до 4...
19 ноября 2018
Глава МВД Казахстана рассказал, зачем наградил погибшего от рук воров Тэна
Глава МВД Калмуханбет Касымов пояснил журналистам причины, по которым олимпийского чемпиона Дениса Тена, погибшего в результате нападения автомобильных воров в центре города, наградили посмертно медалью «За вклад в охрану общественного порядка». «Эта медаль предусматривается за совершение поступка...
12 ноября 2018
Татьяна Тарасова открыла в Алма-Ате фонд имени Дениса Тена
Общественный фонд имени олимпийского чемпиона Дениса Тена открыли в Алма-Ате. В церемонии приняла участие заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Также на доме, где родился и жил фигурист, была установлена мемориальная доска. Офис фонда имени Дениса Тена будет находиться в здании «Халык арена» в...
7 ноября 2018
В Казахстане завершено расследование убийства фигуриста Дениса Тена
Правоохранительные органы Казахстана закончили расследование уголовного дела об убийстве фигуриста Дениса Тена, заявил министр иностранных дел республики Калмуханбет Касымов, сообщает 25 октября издание Informburo. По словам министра, расследование было продлено на 15 дней в связи с процессом...
25 октября 2018
В Алма-Ате подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена продлили арест
Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил арест в отношении подозреваемых в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает 22 октября агентство «Казинформ». Мера пресечения в отношении Жанара Т. продлена на 15 суток, до 7 ноября. Арест Армана К. продлён до...
22 октября 2018
Расследование убийства фигуриста Тена находится на завершающей стадии
Расследование уголовного дела по факту убийства фигуриста Дениса Тена находится на завершающей стадии, заявил 25 сентября на пресс-конференции министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов. «Сейчас идет процедура ознакомления и окончания уголовного дела», — заявил Касымов. Напомним...
25 сентября 2018
Суд оставил под арестом предполагаемых убийц фигуриста Тена
Подозреваемые в убийстве бронзового призёра Олимпиады в Сочи Дениса Тена останутся под стражей. Срок ареста им продлён до 23 октября 2018 года. Такое решение вынес специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты. Читайте также: В деле об убийстве Дениса Тена появился новый фигурант Как...
19 сентября 2018