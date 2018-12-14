Алма-Ата, Казахстан, 14 декабря, 2018, 15:37 — ИА Регнум. В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты поступило дело об убийстве призера олимпийских игр, фигуриста Дениса Тена, сообщает 14 декабря издание Zakon.kz.

Luu Денис Тен

Перед судом предстанут трое подозреваемых. Жанар Т. подозревается в «недонесении о преступлении», «краже группой лиц, по предварительному сговору». Арман К. и Нуралы К. подозреваются в разбое и убийстве.

Ранее суд продлил срок ареста подозреваемым до 18 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в региональном командовании «Шыгыс» (восток) национальной гвардии Казахстана прошел вечер памяти Дениса Тена.